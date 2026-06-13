Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Flex Fuel bike : హోండా నుంచి కొత్త ఫ్లెక్స్​- ఫ్యూయల్ బైక్? లాంచ్ ఎప్పుడంటే..

    భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్​లో సరికొత్త సంచలనానికి హోండా సిద్ధమైంది. జులై 24న "మొబిలిటీ లో ఒక కొత్త అధ్యాయం" ప్రారంభించబోతున్నట్లు ప్రకటిస్తూ ఒక రహస్య టీజర్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది సరికొత్త ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ బైక్ అయ్యే అవకాశం ఉందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Jun 13, 2026 5:58 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతీయ ద్విచక్ర వాహన రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం 'హోండా మోటార్‌సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా' (హెచ్​ఎంఎస్​ఐ) వాహన ప్రియుల్లో సరికొత్త ఉత్కంఠను రేకెత్తించింది. రాబోయే జులై 24వ తేదీన ఒక సరికొత్త వాహనాన్ని ఆవిష్కరించబోతున్నట్లు ప్రకటిస్తూ ఆటోమొబైల్ వర్గాలకు “బ్లాక్ యువర్ డేట్” పేరుతో అధికారిక ఆహ్వానాలను పంపింది. ఈ లాంచ్‌ను మొబిలిటీ రంగంలోనే ఒక “కొత్త అధ్యాయం”గా హోండా అభివర్ణించింది. అయితే, ఆ రోజు ఏం లాంచ్ చేయబోతున్నారనే విషయాలను మాత్రం కంపెనీ ఇప్పటివరకు రహస్యంగానే ఉంచింది.

    హోండా నుంచి కొత్త ఫ్లెక్స్​- ఫ్యూయల్ బైక్? లాంచ్ ఎప్పుడంటే..
    హోండా నుంచి కొత్త ఫ్లెక్స్​- ఫ్యూయల్ బైక్? లాంచ్ ఎప్పుడంటే..

    హోండా విడుదల చేసిన ఈ టీజర్ ఇమేజ్‌లో ఒక మోటార్‌సైకిల్ పూర్తిగా కవర్‌తో కప్పి ఉంచారు. దీనివల్ల రాబోయే మోడల్ డిజైన్ ఎలా ఉండబోతుందనే దానికి సంబంధించిన ఎలాంటి క్లూస్ బయటకు రాలేదు. టీజర్‌లో కనిపించేది నిజమైన బైక్ రూపమా లేదా కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి వాడిన కేవలం ఒక మార్కెటింగ్ టెక్నిక్కా అనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్.

    జులై 24న రాబోయే ఆ హోండా వాహనం ఏంటి?

    హోండా వాడిన "మొబిలిటీ కొత్త అధ్యాయం" అనే పదాన్ని బట్టి చూస్తే.. భారత మార్కెట్ కోసం కంపెనీ ఒక సరికొత్త 'ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్' (ఇథనాల్‌తో నడిచే) ద్విచక్ర వాహనాన్ని పరిచయం చేసే అవకాశం ఉందని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. హోండా గతంలోనే భారతదేశంలో 'సీబీ300ఎఫ్ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్' మోడల్‌ను విక్రయించింది. ఇది గరిష్టంగా 85 శాతం వరకు ఇథనాల్ మిశ్రమ ఇంధనంతో (ఈ85) నడిచే సామర్థ్యం కలిగి ఉండేది. కానీ, ప్రీమియం విభాగంలో ఆశించిన స్థాయిలో డిమాండ్ లేకపోవడంతో ఆ తర్వాత సీబీ300ఎఫ్ సిరీస్‌తో పాటు ఈ మోడల్‌ను కూడా కంపెనీ నిలిపివేసింది.

    ఒకవేళ హోండా మళ్లీ ఈ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ సెగ్మెంట్‌లోకి అడుగుపెట్టాలని భావిస్తే.. ఈసారి ప్రీమియం బైక్స్ జోలికి వెళ్లకుండా, సాధారణ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే మాస్-మార్కెట్ కమ్యూటర్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఇందులో భాగంగానే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ‘హోండా షైన్’ లేదా ఇతర ఎంట్రీ-లెవెల్ మోడళ్లలో ఈ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ టెక్నాలజీని తీసుకురావచ్చు. దీనివల్ల సాధారణ బైక్ వినియోగదారులకు కూడా ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీ మరింత చేరువవుతుంది.

    ప్రీమియం బైక్ పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరించిన హోండా

    ఈ కొత్త టీజర్ రాకకంటే ముందే, హోండా ఇండియాలో తన ప్రీమియం బైక్స్ శ్రేణిని భారీగా అప్‌డేట్ చేసింది. అధునాతన ఈ-క్లచ్ సాంకేతికతతో కూడిన సరికొత్త హోండా సీబీ750 హార్నెట్, ఎక్స్​ఎల్750 ట్రాన్స్‌ఆల్ప్ మోడళ్లను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. వీటితో పాటు లగ్జరీ బైక్ ‘గోల్డ్ వింగ్’ని కొత్త కలర్ ఆప్షన్‌లో, అలాగే సూపర్ బైక్ ‘సీబీఆర్1000ఆర్​ఆర్-ఆర్ ఫైర్‌బ్లేడ్ ఎస్​పీ’ని సరికొత్త అప్‌డేట్స్‌తో మళ్లీ లాంచ్ చేసింది.

    ఈ ప్రీమియం మోటార్‌సైకిళ్ల ఎక్స్-షోరూమ్ (గురుగ్రామ్) ధరల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:

    హోండా సీబీ750 హార్నెట్ (ఈ-క్లచ్) — రూ. 10.49 లక్షలు

    హోండా XL750 ట్రాన్స్‌ఆల్ప్ (ఈ-క్లచ్) — రూ. 13.20 లక్షలు

    హోండా గోల్డ్ వింగ్ — రూ. 44.30 లక్షలు

    హోండా CBR1000RR-R ఫైర్‌బ్లేడ్ SP — రూ. 33.50 లక్షలు

    ఈ ప్రీమియం రేంజ్ తర్వాత ఇప్పుడు హోండా సామాన్యుల కోసం సరికొత్త మొబిలిటీ ఇంధన బైక్‌ను తీసుకురాబోతుండటం మార్కెట్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/Flex Fuel Bike : హోండా నుంచి కొత్త ఫ్లెక్స్​- ఫ్యూయల్ బైక్? లాంచ్ ఎప్పుడంటే..
    Home/News/Flex Fuel Bike : హోండా నుంచి కొత్త ఫ్లెక్స్​- ఫ్యూయల్ బైక్? లాంచ్ ఎప్పుడంటే..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes