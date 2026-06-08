హోండా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు: ఈ జూన్లో ఎలివేట్, అమేజ్ కొనుగోలుపై రూ. 2.15 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు
హోండా తన పాపులర్ మోడల్స్ అయిన ఎలివేట్ (Elevate) ఎస్యూవీ, అమేజ్ (Amaze) సెడాన్లపై ఈ జూన్ నెలలో భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. 'హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్' లాంచ్ తర్వాత కంపెనీ ఈ తగ్గింపులను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఎలివేట్పై గరిష్టంగా రూ. 2.15 లక్షల వరకు, అమేజ్పై రూ. 67,000 వరకు ప్రయోజనాలు లభించనున్నాయి.
కొత్త కారు కొనాలనుకునే వారికి హోండా కార్స్ ఇండియా అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు, స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్స్, కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్లు, లాయల్టీ రివార్డులతో పాటు ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ వంటి మరెన్నో ప్రయోజనాలను ఈ జూన్ నెలలో ఆఫర్ చేస్తోంది. ఏయే మోడల్పై ఎంతెంత ఆఫర్లు ఉన్నాయో, వాటి స్పెసిఫికేషన్లు ఏమిటో కింద చూద్దాం.
హోండా ఎలివేట్ (Honda Elevate) ఆఫర్లు
హోండాకు చెందిన పాపులర్ సీ-సెగ్మెంట్ ఎస్యూవీ 'ఎలివేట్'పై ఈ నెలలో అత్యధికంగా రూ. 2.15 లక్షల వరకు భారీ ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- ఇంజన్ & పవర్: ఈ ఎస్యూవీలో 1.5 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఫోర్-సిలిండర్ i-VTEC పెట్రోల్ ఇంజన్ను అందించారు. ఇది 119 bhp పవర్, 145 Nm టాtemplateర్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది.
- ట్రాన్స్మిషన్: ఇందులో 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 7-స్పీడ్ సీవీటీ (CVT) ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
హోండా అమేజ్ (Honda Amaze) ఆఫర్లు
హోండా సబ్-4 మీటర్ కాంపాక్ట్ సెడాన్ 'అమేజ్' కొనుగోలుపై కంపెనీ ఈ జూన్ నెలలో రూ. 67,000 వరకు బెనిఫిట్స్ అందిస్తోంది.
- ఇంజన్ & పవర్: ఈ కారులో 1.2 లీటర్ ఫోర్-సిలిండర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ i-VTEC ఇంజన్ ఉంది. ఇది 88.5 bhp పవర్, 110 Nm టాప్ టార్క్ను జనరేట్ చేస్తుంది.
- ట్రాన్స్మిషన్: ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్, 7-స్పీడ్ సీవీటీ (CVT) ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్తో వస్తుంది.
మోడల్స్ వారీగా డిస్కౌంట్లు & స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలు:
|కారు మోడల్
|గరిష్ట ప్రయోజనాలు (Benefits)
|ఇంజన్ సామర్థ్యం
|పవర్ / టాార్క్
|గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు
|హోండా ఎలివేట్
|రూ. 2.15 లక్షల వరకు
|1.5L i-VTEC పెట్రోల్
|119 bhp / 145 Nm
|6-స్పీడ్ MT / 7-స్పీడ్ CVT
|హోండా అమేజ్
|రూ. 67,000 వరకు
|1.2L i-VTEC పెట్రోల్
|88.5 bhp / 110 Nm
|5-స్పీడ్ MT / 7-స్పీడ్ CVT
గత నెలలోనే లాంచ్ అయిన 'హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్ 2026'
హోండా కంపెనీ తన ఫ్లాగ్షిప్ సెడాన్ 'హోండా సిటీ' (Honda City) సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ వర్షన్ను గత నెలలోనే భారతదేశంలో లాంచ్ చేసింది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 11.99 లక్షలు. ఈ ధరతో ఇది తన సెగ్మెంట్లోనే అత్యంత ఖరీదైన కాంపాక్ట్ సెడాన్గా నిలిచింది.
కొత్త హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్ ఫీచర్లు:
- ఐవరీ, బ్లాక్ (Ivory & Black) కలర్ కాంబినేషన్లో సరికొత్త డ్యూయల్-టోన్ ఇంటీరియర్.
- వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లే సపోర్ట్తో కూడిన కొత్త 10.1-ఇంచుల ఫ్లోటింగ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్.
- డార్క్ ఐరన్ 3D ప్యాటర్న్ గార్నిష్, వెల్కమ్ అంబియంట్ లైటింగ్, రియర్ లాంజ్ సీట్లు.
- వేసవి కాలానికి అనుగుణంగా 40% వేగంగా కూలింగ్ అందించేలా ప్రత్యేకంగా ఆప్టిమైజ్ చేసిన ఫ్రంట్ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు.
- ఈ సరికొత్త హోండా సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్లో కూడా హోండా ఎలివేట్లో ఉన్నటువంటి 1.5 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఫోర్-సిలిండర్ i-VTEC పెట్రోల్ ఇంజన్నే (119 bhp / 145 Nm) ఉపయోగించారు. దీనికి కూడా 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 7-స్పీడ్ సీవీటీ ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More