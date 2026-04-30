HUL క్యూ4 ఫలితాలు అదరహో: రూ. 2,994 కోట్లకు చేరిన నికర లాభం.. 4 శాతం పతనమైన షేరు ధర
దేశీయ ఎఫ్ఎంసీజీ (FMCG) దిగ్గజం హిందుస్థాన్ యూనీలీవర్ (HUL) నాలుగో త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. నికర లాభం 21 శాతం పెరగడమే కాకుండా, తన వాటాదారులకు భారీగా డివిడెండ్ను ప్రకటించింది.
భారతీయ వినియోగదారుల నాడిని పట్టే హిందుస్థాన్ యూనీలీవర్ (HUL), 2026 ఆర్థిక సంవత్సరపు చివరి త్రైమాసికంలో (Q4) అంచనాలను మించిన ఫలితాలను సాధించింది. మనం రోజూ వాడే సబ్బులు, షాంపూల నుంచి ఆహార పదార్థాల వరకు ఎన్నో బ్రాండ్లను విక్రయించే ఈ సంస్థ, జనవరి-మార్చి కాలానికి గానూ రూ. 2,994 కోట్ల ఏకీకృత నికర లాభాన్ని గడించింది. గత ఏడాది ఇదే సమయంతో (రూ. 2,475 కోట్లు) పోలిస్తే ఇది ఏకంగా 21 శాతం వృద్ధి కావడం విశేషం.
రికార్డు స్థాయిలో అమ్మకాలు
గడిచిన త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. ఉత్పత్తుల విక్రయాల ద్వారా రూ. 16,172 కోట్ల రెవెన్యూను కంపెనీ ఆర్జించింది. గతేడాది వచ్చిన రూ. 14,955 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 8.1 శాతం ఎక్కువ. ఒక్క క్యూ4 మాత్రమే కాకుండా, పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY26) చూసుకుంటే కంపెనీ లాభం 41.12 శాతం పెరిగి రూ. 15,059 కోట్లకు చేరడం గమనార్హం. భారతీయ మార్కెట్లో వినియోగదారుల కొనుగోలు శక్తి పుంజుకుందనడానికి ఈ ఫలితాలే నిదర్శనం.
షేర్ హోల్డర్లకు డివిడెండ్ ధమాకా
లాభాల్లో దూసుకుపోతున్న తరుణంలో తన ఇన్వెస్టర్లను కంపెనీ మర్చిపోలేదు. ప్రతి షేరుకు రూ. 22 చొప్పున తుది డివిడెండ్ను బోర్డు సిఫార్సు చేసింది. దీనితో కలిపి ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి మొత్తం డివిడెండ్ రూ. 41కి చేరింది. స్టాక్ మార్కెట్ మదుపరులకు ఇది నిజంగా తీపి కబురు అనే చెప్పాలి.
"అనుకూలమైన స్థూల ఆర్థిక విధానాల వల్ల డిమాండ్ వాతావరణం మెరుగుపడింది. వృద్ధిని వేగవంతం చేయడానికి మేము తీసుకున్న నిర్ణయాలు, బ్రాండ్లపై పెంచిన పెట్టుబడులు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చాయి," అని హెచ్యూఎల్ సీఈఓ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రియా నాయర్ పేర్కొన్నారు.
వాల్యూమ్ వృద్ధిలో 12 త్రైమాసికాల రికార్డు
గడిచిన మూడు ఏళ్లలో (12 త్రైమాసికాల్లో) ఎన్నడూ లేని విధంగా 6 శాతం వాల్యూమ్ గ్రోత్ను (అమ్మకాల పరిమాణం) కంపెనీ నమోదు చేసింది. అంటే ధరల పెరుగుదల వల్ల మాత్రమే కాకుండా, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం వల్ల ఈ లాభాలు వచ్చాయని స్పష్టమవుతోంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో కంపెనీ బ్రాండ్లకు డిమాండ్ స్థిరంగా కొనసాగింది.
ముంచుకొస్తున్న సవాళ్లు
అయితే, అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల ముడిసరుకు ధరల్లో ఒడిదుడుకులు వచ్చే అవకాశం ఉందని ప్రియా నాయర్ హెచ్చరించారు. కరెన్సీ విలువలో మార్పులు కూడా కంపెనీ కార్యకలాపాలపై ప్రభావం చూపవచ్చని, కానీ బలమైన బ్రాండ్లు, ఆర్థిక స్థితిగతులతో ఈ సవాళ్లను అధిగమిస్తామని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
కాగా గురువారం ఉదయం 11.22 సమయంలో హిందుస్తాన్ యూనీలివర్ షేరు ధర 4.08 శాతం పడిపోయి రూ. 2220 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. హెచ్యూఎల్ ప్రకటించిన డివిడెండ్ ఎంత?
కంపెనీ ఒక్కో షేరుకు రూ. 22 తుది డివిడెండ్ ప్రకటించింది. దీనితో కలిపి 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి మొత్తం డివిడెండ్ రూ. 41కి చేరింది.
2. కంపెనీ లాభం ఇంతగా పెరగడానికి కారణమేమిటి?
వినియోగదారుల నుంచి పెరిగిన డిమాండ్, మెరుగైన అమ్మకాల పరిమాణం (Volume Growth), మరియు సమర్థవంతమైన నిర్వహణ వల్ల కంపెనీ లాభం 21 శాతం పెరిగింది.
3. ప్రియా నాయర్ హెచ్చరించిన సవాళ్లు ఏమిటి?
అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల ముడిసరుకు ధరలు పెరగడం (Commodity Volatility), రూపాయి విలువలో మార్పులు రావడం భవిష్యత్తులో సవాలుగా మారవచ్చని ఆమె పేర్కొన్నారు.
