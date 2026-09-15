రియల్ ఎస్టేట్లో హైదరాబాద్ జోరు: రీట్ లీజింగ్లో దేశంలోనే రెండో స్థానం
రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ (REIT - రీట్) ఆధారిత వాణిజ్య ప్రాపర్టీల విస్తరణలో హైదరాబాద్ దేశంలోనే రెండో స్థానంలో నిలిచింది. నగరంలో ఆఫీస్ స్పేస్కు సంస్థాగత పెట్టుబడులు భారీగా తరలివస్తున్నట్లు అసోచామ్-నైట్ ఫ్రాంక్ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
దేశీయ వాణిజ్య రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో భాగ్యనగరం సరికొత్త రికార్డులను నమోదు చేస్తోంది. ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ (REIT) ఆధారిత కార్యాలయాల లీజింగ్ విభాగంలో హైదరాబాద్ దేశంలోనే రెండో అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్కెట్గా అవతరించింది. బెంగళూరు మొదటి స్థానంలో నిలవగా, హైదరాబాద్లోని మొత్తం ఆఫీస్ స్పేస్లో 20 శాతం భాగం రీట్ యాజమాన్యం కిందకి చేరడం విశేషం.
ఒకే ఏడాదిలో 111 శాతం వృద్ధి
అసోచామ్ (ASSOCHAM), నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా సంయుక్తంగా "బిల్డింగ్ వికసిత్ భారత్ - రియల్ ఎస్టేట్ యాజ్ ఏ క్యాటలిస్ట్ ఫర్ గ్రోత్" పేరుతో నివేదికను విడుదల చేశాయి. దీని ప్రకారం, హైదరాబాద్లో మొత్తం 12.91 కోట్ల చదరపు అడుగుల ఆపరేషనల్ ఆఫీస్ స్పేస్ అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 2.62 కోట్ల చదరపు అడుగుల స్థలం రీట్ ప్రాపర్టీల పరిధిలోకి వస్తుంది.
2025 జూన్ నాటికి నగరంలో 1.24 కోట్ల చదరపు అడుగులుగా ఉన్న రీట్ ఆధారిత స్థలం, 2026 జూన్ నాటికి ఏకంగా 111 శాతం పెరిగి 2.62 కోట్ల చదరపు అడుగులకు చేరింది. ఇది నగర వాణిజ్య ప్రాపర్టీలపై అంతర్జాతీయ, సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్లకు ఉన్న నమ్మకానికి అద్దం పడుతోంది. హైటెక్ సిటీ వంటి ప్రధాన ఐటీ హబ్లు ఈ విస్తరణకు ప్రధాన కేంద్రాలుగా నిలుస్తున్నాయి. ఆఫీస్ స్పేస్తో పాటు 8 లక్షల చదరపు అడుగుల రీటైల్ రీట్ అసెట్స్ కూడా నగరంలో అందుబాటులో ఉన్నాయని నివేదిక వెల్లడించింది.
బెంగళూరు టాప్.. ముంబై మూడో స్థానం
దేశవ్యాప్తంగా రీట్ లీజింగ్ పద్ధతిలో బెంగళూరు అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. అక్కడ ఉన్న 25.4 కోట్ల చదరపు అడుగుల ఆఫీస్ స్థలంలో 6.76 కోట్ల చదరపు అడుగులు (27 శాతం) రీట్ కింద ఉంది. ముంబై మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ (MMR) 2.46 కోట్ల చదరపు అడుగులతో (14 శాతం) మూడో స్థానంలో నిలిచింది.
దేశవ్యాప్తంగా ఆపరేషనల్ ఆఫీస్ రీట్ పోర్ట్ఫోలియో 2025 మొదటి అర్ధభాగంలో ఉన్న 9.58 కోట్ల చదరపు అడుగుల నుంచి, 2026 మొదటి అర్ధభాగం నాటికి 74 శాతం పెరిగి 16.7 కోట్ల చదరపు అడుగులకు చేరింది. భారత్లోని మొత్తం 105 కోట్ల చదరపు అడుగుల ఆఫీస్ స్పేస్లో ప్రస్తుతం 16 శాతం రీట్ పరిధిలోనే ఉంది. దీనికి అదనంగా మరో 3.6 కోట్ల చదరపు అడుగుల ప్రాజెక్టులు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్కు సంస్థాగత పెట్టుబడుల ప్రవాహం
"హైదరాబాద్ ఆఫీస్ రీట్ విభాగంలో కనిపించిన వేగవంతమైన వృద్ధి, నగర వాణిజ్య రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో సంస్థాగత మూలధనం ఏ స్థాయిలో విస్తరిస్తుందో చూపుతోంది" అని నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ (ఆక్యుపైయర్ స్ట్రాటజీ అండ్ సొల్యూషన్స్, హెడ్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్ బిజినెస్) జోసెఫ్ తిలక్ తెలిపారు.
పెద్ద ఎత్తున గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లను ఆకట్టుకునే సామర్థ్యం భాగ్యనగరానికి ఉందని, రాబోయే రోజుల్లో భారత ఆఫీస్ రంగాన్ని నడిపించడంలో హైదరాబాద్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
నివాస, వేర్హౌసింగ్ రంగాల్లోనూ భారీ పురోగతి
భారత రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కేవలం ఆఫీస్ స్పేస్కే పరిమితం కాకుండా నివాస, వేర్హౌసింగ్ విభాగాల్లోనూ నాణ్యమైన వృద్ధి నమోదు చేస్తోంది. దేశీయ నివాస గృహాల అమ్మకాల విలువ 2021లోని ₹3.52 లక్షల కోట్ల నుంచి 2025 నాటికి ఏకంగా ₹7.34 లక్షల కోట్లకు చేరి రెట్టింపైంది. 2015 నుంచి 2025 మధ్య కాలంలో ఎనిమిది ప్రధాన భారతీయ నగరాల్లో ఆఫీస్ లావాదేవీలు 7 శాతం కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ (CAGR) సాధించాయి.
2015 నుంచి 2026 మొదటి అర్ధభాగం వరకు రియల్ ఎస్టేట్ రంగం సంచితంగా 5,980 కోట్ల డాలర్ల ప్రైవేట్ ఈక్విటీ (PE) పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది. ఇందులో 46 శాతం వాటా ఆఫీస్ రంగానికే దక్కింది. మరోవైపు వేర్హౌసింగ్ ఇన్విట్లు (InvITs) ప్రస్తుతం 3.22 కోట్ల చదరపు అడుగుల ఆపరేషనల్ అసెట్స్ను కలిగి ఉండగా, మరో 1.2 కోట్ల చదరపు అడుగుల ప్రాజెక్టులు నిర్మాణం లేదా పైప్లైన్లో ఉన్నాయి. భాగ్యనగరం ఆఫీస్ మార్కెట్తో పాటు గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లు (GCCలు), డేటా సెంటర్ల హబ్గా తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటోంది.
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