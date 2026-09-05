క్రెటా కంటే తక్కువ ధరలో హ్యుందాయ్ కొత్త ఎస్యూవీ.. లీకైన ఫీచర్లు
హ్యుందాయ్ సరికొత్త మిడ్సైజ్ ఎస్యూవీని భారత మార్కెట్లోకి తెచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అంతర్జాతీయంగా ఆకట్టుకుంటున్న 'బేయాన్' మోడల్ ఆధారంగా రూపొందుతున్న ఈ కారు క్రెటా కంటే దిగువన, రూ. 9 లక్షల నుంచి రూ. 14 లక్షల ధర పరిధిలో లభించే అవకాశం ఉంది.
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎస్యూవీ (SUV) విభాగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత పెంచుకునేందుకు హ్యుందాయ్ మోటార్స్ వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. రాబోయే పండుగ సీజన్లో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు ఒక సరికొత్త మిడ్సైజ్ ఎస్యూవీని సిద్ధం చేస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో అలరిస్తున్న హ్యుందాయ్ 'బేయాన్' (Bayon) మోడల్ ఆధారంగా ఈ కారు రూపుదిద్దుకుంటోంది. పొడవు నాలుగు మీటర్ల కంటే ఎక్కువగా ఉండే ఈ మోడల్.. హ్యుందాయ్ క్రెటా (Creta) కింది శ్రేణిలోకి వస్తుంది. ఇటీవల లీకైన స్పెసిఫికేషన్ల ప్రకారం ఈ కొత్త ఎస్యూవీ విశేషాలు వాహనప్రియులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఆకట్టుకునే డిజైన్.. క్రాసోవర్ లుక్
సాధారణ ఎస్యూవీల మాదిరిగా బాక్సీ ఆకారంలో కాకుండా, ఈ కొత్త కారు క్రాసోవర్ శైలిలో కంటికి ఇంపుగా కనిపించనుంది. ముందు భాగంలో స్ప్లిట్ హెడ్లాంప్లతో పాటు వాహనం వెడల్పు అంతా పరిచేలా ఉండే ఎల్ఈడీ లైట్ బార్ను పొందుపరిచారు. బంపర్పై ఉండే ప్రధాన హెడ్లాంప్ యూనిట్లు హ్యుందాయ్ వెర్నాను పోలి ఉన్నాయి. ఎయిర్ ఇంటేక్ రెండు భాగాలుగా ఉండి, రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్ను మధ్యలో అమర్చారు.
సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికొస్తే, సీ-పిల్లర్ వద్ద ప్రత్యేకమైన మలుపుతో విండో లైన్ పైకి సాగుతుంది. పుల్-టైప్ డోర్ హ్యాండిల్స్, రూఫ్ రైల్స్, ఆకర్షణీయమైన వీల్ ఆర్చ్లు వాహనానికి గంభీరమైన రూపాన్ని ఇస్తున్నాయి. వెనుక వైపు కూడా ముందు భాగానికి తగినట్లుగానే సన్నని ఎల్ఈడీ లైట్ స్ట్రిప్, రూఫ్ స్పాయిలర్, పెటల్ స్టైల్ డ్యూయల్-టోన్ అలాయ్ వీల్స్ను అందించారు.
హైటెక్ కేబిన్.. ట్విన్ స్క్రీన్ సెటప్
కేబిన్ అంతర్భాగం అత్యంత ఆధునికంగా రూపుదిద్దుకుంది. డాష్బోర్డ్ వెంట వ్యాపించి ఉండే ట్విన్-స్క్రీన్ లేఅవుట్ను ఇందులో చూడవచ్చు. హ్యుందాయ్ వెన్యూ టాప్ వేరియంట్లలో ఉండే 12.3 అంగుళాల డిస్ప్లేలను దీనిలో కూడా అందించే అవకాశం ఉంది. మోర్స్ కోడ్లో 'H' అక్షరాన్ని సూచించే నాలుగు చుక్కల మైలురాయి డిజైన్తో కూడిన డ్యూయల్-టోన్ స్టీరింగ్ వీల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. నలుపు, తెలుపు రంగుల కాంబినేషన్లో కేబిన్ చూడటానికి ప్రీమియంగా కనిపిస్తుంది.
ఇంజిన్ సామర్థ్యం.. తొలిసారి సీఎన్జీ ఎంపిక
హ్యుందాయ్ ఈ కొత్త ఎస్యూవీలో క్రెటాలో వాడే 115 హెచ్పీ, 1.5-లీటర్ 4-సిలిండర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఉపయోగించనుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, సీవీటీ (CVT) గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే నాలుగు మీటర్ల కంటే ఎక్కువ పొడవున్న కార్ల కేటగిరీలో హ్యుందాయ్ తొలిసారిగా 'సీఎన్జీ' (CNG) వేరియంట్ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు?
దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 9 లక్షల నుంచి రూ. 14 లక్షల శ్రేణిలో ఉండే అవకాశముందని అంచనా వేస్తున్నారు. మారుతి సుజుకి అనుసరిస్తున్న బహుళ మోడళ్ల వ్యూహం తరహాలోనే, హ్యుందాయ్ కూడా ఈ కొత్త కారు ద్వారా తీవ్ర పోటీ ఉన్న మిడ్సైజ్ ఎస్యూవీ విభాగంలో తన మార్కెట్ వాటాను పెంచుకోవాలని భావిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More