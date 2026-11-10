IBPS RRB Prelims PO : ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బీ పీఓ అడ్మిట్ కార్డు విడుదల- ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి..
బ్యాంకింగ్ ఉద్యోగార్థులకు నిరీక్షణ ముగిసింది. ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బీ ఆఫీసర్ స్కేల్-1 (పీఓ) ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష అడ్మిట్ కార్డులను ఐబీపీఎస్ అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచారు. హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ విధానం, పరీక్ష వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
బ్యాంకింగ్ రంగంలో స్థిరపడాలని కోరుకునే లక్షలాది మంది అభ్యర్థులకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలెక్షన్ (ఐబీపీఎస్) నుంచి బిగ్ అప్డేట్. ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో (ఆర్ఆర్బీలు) ఆఫీసర్ స్కేల్-1 (ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ -పీఓ) పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి ప్రిలిమినరీ పరీక్ష అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసింది. దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు ఐబీపీఎస్ అధికారిక వెబ్సైట్ ibps.in ద్వారా తమ హాల్ టికెట్లను నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, గుంటూరు వంటి ప్రధాన నగరాల్లోని పరీక్షా కేంద్రాల్లో అభ్యర్థులు డిజిటల్ విధానంలో ఈ పరీక్ష రాయనున్నారు.
హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే తేలికైన పద్ధతి..
అభ్యర్థులు తమ అడ్మిట్ కార్డును పొందడానికి ఈ కింది సులభమైన వివరాలు పాటించవచ్చు:
- ఐబీపీఎస్ అధికారిక వెబ్సైట్ ibps.in ని సందర్శించాలి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే "IBPS RRB Prelims PO Admit Card 2026" లేదా "CRP RRBs" లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- కొత్తగా ఓపెన్ అయ్యే లాగిన్ పేజీలో మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేదా రోల్ నంబర్ నమోదు చేయాలి.
- మీ పాస్వర్డ్ లేదా పుట్టిన తేదీ (DD-MM-YYYY రూపంలో) ని నమోదు చేసి సబ్మిట్ బటన్ నొక్కాలి.
- స్క్రీన్పై ప్రత్యక్షమయ్యే మీ హాల్ టికెట్ను సరిచూసుకుని, డౌన్లోడ్ చేసుకుని కనీసం రెండు ప్రింటవుట్లు తీసుకోవాలి.
పరీక్షా విధానం.. సమయ నిర్వహణ చాలా కీలకం!
ఈ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష పూర్తిగా ఆన్లైన్ (సీబీటీ) మోడ్లో మల్టిపుల్ ఛాయిస్ (ఎంసీక్యూ) రూపంలో ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలో మొత్తం రెండు విభాగాలు ఉంటాయి:
రీజనింగ్ : 40 ప్రశ్నలు - 40 మార్కులు
క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ : 40 ప్రశ్నలు - 40 మార్కులు
మొత్తంగా 80 ప్రశ్నలకు 80 మార్కులు ఉంటాయి. అయితే అభ్యర్థులకు కేటాయించిన సమయం కేవలం 45 నిమిషాలు మాత్రమే. అంటే ఒక్కో ప్రశ్నకు సగటున 33 సెకన్ల కన్నా తక్కువ సమయం అందుబాటులో ఉంటుంది. వేగం, కచ్చితత్వం సాధించిన వారే కటాఫ్ దాటగలరు.
"హాల్ టికెట్ వచ్చాక అభ్యర్థులు ఆఖరి క్షణం వరకు వేచి చూడకుండా వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం మంచిది. అలాగే పరీక్షా కేంద్రంలో రిపోర్టింగ్ సమయానికి కనీసం 30 నిమిషాల ముందే చేరుకోవాలి," అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
అభ్యర్థులు కంప్యూటర్ ముందు కూర్చునే 45 నిమిషాల పరీక్ష సమయం కాకుండా, పరీక్షా కేంద్రంలో బయోమెట్రిక్ ప్రాసెసింగ్, హాజరు నమోదు, గుర్తింపు కార్డుల తనిఖీ, సూచనలు చదవడం వంటి ప్రక్రియల కోసం దాదాపు 110 నిమిషాల పాటు సమయం వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది.
13,745 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు..
ఐబీపీఎస్ ఈ ఆర్ఆర్బీ నోటిఫికేషన్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 13,745 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తోంది. వీటిలో పోస్టుల వారీ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ (మల్టీపర్సస్ / క్లర్క్): 8,222 పోస్టులు
ఆఫీసర్ స్కేల్-1 (పీఓ): 4,256 పోస్టులు
ఆఫీసర్ స్కేల్-2: 1,047 పోస్టులు
ఆఫీసర్ స్కేల్-3: 220 పోస్టులు
పోటీ తీవ్రంగా ఉన్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ, ఏపీల నుంచి వేలాది మంది అభ్యర్థులు పోటీపడుతున్నారు. ఒరిజినల్ ఆధార్ కార్డ్ లేదా ఓటర్ ఐడీ, కనీసం రెండు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు, హాల్ టికెట్ ప్రింటవుట్తో పరీక్షా కేంద్రానికి హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది.
ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బీ ప్రిలిమ్స్ పీఓ అడ్మిట్ కార్డు 2026 డౌన్లోడ్ చేసుకునేందుకు డైరక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More