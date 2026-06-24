నేడు ఐసీఏఐ సీఏ ఇంటర్ ఫలితాలు 2026: మే పరీక్ష స్కోర్కార్డ్ ఎలా, ఎక్కడ చూసుకోవాలి?
ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ICAI) మే 2026 లో నిర్వహించిన సీఏ ఇంటర్మీడియట్ (CA Intermediate) పరీక్షల ఫలితాలను ఈరోజు, జూన్ 24న విడుదల చేయనుంది. అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను అధికారిక వెబ్సైట్ caresults.icai.org లో తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
సీఏ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు రాసిన అభ్యర్థుల నిరీక్షణకు తెరపడింది. మే 5 నుండి మే 15, 2026 వరకు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన సీఏ ఇంటర్ పరీక్షల ఫలితాలను ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ICAI) ఈరోజు (బుధవారం) ప్రకటించనుంది. పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులు తమ క్వాలిఫైయింగ్ స్టేటస్, మార్కులను ఆన్లైన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
ఫలితాల ముఖ్యాంశాలుపరీక్ష పేరుసీఏ ఇంటర్మీడియట్ (మే 2026)పరీక్షలు జరిగిన తేదీలుమే 5 నుండి మే 15, 2026ఫలితాల విడుదల తేదీజూన్ 24, 2026 (ఈరోజు)ఆశించబడుతున్న సమయంఉదయం 10:00 నుండి 10:30 గంటల మధ్యఅధికారిక వెబ్సైట్ caresults.icai.org
ఫలితాల సమయంపై అధికారుల స్పష్టత
ఐసీఏఐ జాయింట్ సెక్రటరీ ఆనంద్ కుమార్ చతుర్వేది జూన్ 16న విడుదల చేసిన అధికారిక నోటిఫికేషన్లో ఫలితాలను జూన్ 24 సాయంత్రం లోపు విడుదల చేస్తామని పేర్కొన్నప్పటికీ, ఐసీఏఐ సెంట్రల్ కౌన్సిల్ సభ్యులు ఉదయమే ఫలితాలు వచ్చేస్తాయని సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పష్టం చేశారు.
"సీఏ ఇంటర్ పరీక్ష ఫలితాలు రేపు (బుధవారం) ఉదయం 10:30 గంటలకల్లా విడుదలవుతాయి. అలాగే సీఏ ఫౌండేషన్ పరీక్ష ఫలితాలు 'సీఏ డే' (CA Day) తర్వాత ప్రకటిస్తాం. ఆల్ ది బెస్ట్!" అని సీఏ డాక్టర్ రోహిత్ రువతియా అగర్వాల్ తెలిపారు.
మరొక కౌన్సిల్ సభ్యుడు సీఏ రాజేష్ శర్మ కూడా ఫలితాలు ఉదయం 10:00 నుండి 10:30 గంటల మధ్యే అందుబాటులోకి వస్తాయని ధృవీకరించారు.
సీఏ ఇంటర్ స్కోర్కార్డ్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి?
అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను సులభంగా చూసుకోవడానికి కింద పేర్కొన్న దశలను అనుసరించవచ్చు.
- స్టెప్ 1: మొదట ఐసీఏఐ అధికారిక ఫలితాల వెబ్సైట్ caresults.icai.org ను సందర్శించండి.
- స్టెప్ 2: హోంపేజీలో అందుబాటులో ఉండే "CA Intermediate May 2026 Result" లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- స్టెప్ 3: ఇప్పుడు మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ (Registration Number), రోల్ నంబర్ (Roll Number) ను నమోదు చేయండి.
- స్టెప్ 4: క్యాప్చా కోడ్ను ఎంటర్ చేసి, 'Submit' బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
- స్టెప్ 5: మీ సీఏ ఇంటర్ స్కోర్కార్డ్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దాన్ని ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More