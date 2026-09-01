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ఐజీబీసీ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానం: దేశంలో గ్రీన్ బిల్డింగ్ విప్లవం

పర్యావరణ అనుకూల భవనాల నిర్మాణంలో భారతీయ పరిశ్రమల సమాఖ్య (సీఐఐ) కు చెందిన ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ (ఐజీబీసీ) 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. హైదరాబాద్ వేదికగా నిర్వహించిన రజతోత్సవ వేడుకల్లో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సహా పారిశ్రామిక ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

Published on: Sep 1, 2026, 12:25:29 IST
By HT Telugu Desk
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హైదరాబాద్ వేదికగా ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ (ఐజీబీసీ) 25 సంవత్సరాల మైలురాయిని ఘనంగా జరుపుకుంది. 2001లో సీఐఐ ఏర్పాటు చేసిన ఈ సంస్థ, దేశంలో పర్యావరణ హిత కట్టడాలకు సరికొత్త దిశానిర్దేశం చేసింది. కేవలం భవనాల రూపకల్పనగానే కాకుండా, సుస్థిరాభివృద్ధిని భారత పారిశ్రామిక రంగానికి ప్రధాన ఎజెండాగా మార్చడంలో ఐజీబీసీ కీలక పాత్ర పోషించింది.

ఐజీబీసీ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానం: దేశంలో గ్రీన్ బిల్డింగ్ విప్లవం
ఐజీబీసీ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానం: దేశంలో గ్రీన్ బిల్డింగ్ విప్లవం

20 వేల చదరపు అడుగుల నుంచి 1,633 కోట్ల చదరపు అడుగులకు..

2003లో కేవలం 20 వేల చదరపు అడుగులతో ఒకే ఒక్క గ్రీన్ బిల్డింగ్‌తో ప్రారంభమైన ఈ ప్రస్థానం, నేడు 20,012 ప్రాజెక్టులతో 16.33 బిలియన్ (1,633 కోట్లు) చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణానికి చేరుకుంది. ఐజీబీసీకి చెందిన 33 గ్రీన్, నెట్ జీరో రేటింగ్ వ్యవస్థల కింద దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 41 లక్షల నివాస గృహాలు, 11,770 కి పైగా వాణిజ్య సముదాయాలు, 1,320 రవాణా మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులు, 985 పారిశ్రామిక భవనాలు నమోదయ్యాయి.

ఐజీబీసీ అంచనాల ప్రకారం పర్యావరణ హిత భవనాల వల్ల కర్బన ఉద్గారాలు 35 శాతం, నీటి వినియోగం 40 శాతం, విద్యుత్ వినియోగం 50 శాతం, ఘన వ్యర్థాలు 70 శాతం మేర తగ్గుతున్నాయి. 2021లో ప్రారంభించిన 'నెట్ జీరో మిషన్' ద్వారా 350కి పైగా సంస్థలు భాగస్వామ్యం కాగా, 155 ప్రాజెక్టులు నెట్ జీరో సర్టిఫికేషన్ సాధించాయి.

సుస్థిరాభివృద్ధి విలాసం కాదు.. ప్రాథమిక అవసరం: భట్టి విక్రమార్క

ఈ రజతోత్సవ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతూ — "పర్యావరణ అనుకూల నిర్మాణాలు కేవలం విలాసవంతమైన అంశం కాకూడదు, అది ప్రతి ఒక్కరి ప్రాథమిక జీవన ప్రమాణంగా మారాలి," అని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ వేగంగా ఆర్థిక, మౌలిక రంగాల్లో విస్తరిస్తున్న తరుణంలో సుస్థిరాభివృద్ధే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్నామని చెప్పారు. భవిష్యత్తులో నగరాల నుంచి ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వరకు స్వచ్ఛమైన ఇంధన వినియోగాన్ని పెంచుతామని తెలిపారు. ఐజీబీసీతో కలిసి పని చేస్తూ గ్రీన్ నిర్మాణ వ్యయాన్ని తగ్గించి, తెలంగాణను గ్రీన్ గ్రోత్ మోడల్‌గా తీర్చిదిద్దుతామని పేర్కొన్నారు.

సాంకేతికతతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణ: మంత్రి శ్రీధర్ బాబు

గౌరవ అతిథిగా విచ్చేసిన తెలంగాణ పరిశ్రమలు, ఐటీ శాఖ మంత్రి డి. శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడుతూ — "తెలంగాణ నేడు గ్లోబల్ టెక్నాలజీ, ఏఐ, పారిశ్రామిక హబ్‌గా ఎదుగుతోంది. ఈ ప్రయాణంలో స్వచ్ఛమైన ఇంధనం, నీటి భద్రత, పర్యావరణ హిత మౌలిక సదుపాయాలు కీలకం కానున్నాయి," అని తెలిపారు. పర్యావరణ హిత పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, సుస్థిర పట్టణ నివాసాల ఏర్పాటులో ఐజీబీసీకి ప్రభుత్వం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని హామీ ఇచ్చారు.

చారిత్రాత్మక హైదరాబాద్ గ్రీన్ బిజినెస్ సెంటర్

ఐజీబీసీ ప్రస్థానంలో హైదరాబాద్‌లోని 'సీఐఐ-సొహ్రాబ్జీ గోద్రెజ్ గ్రీన్ బిజినెస్ సెంటర్' ప్రత్యేక నిలిచింది. ఇది భారతదేశంలోనే మొదటి ప్లాటినమ్ రేటింగ్ పొందిన గ్రీన్ బిల్డింగ్. 2004 జూలైలో అప్పటి భారత రాష్ట్రపతి డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలామ్ దీనిని ప్రారంభించగా, 2019 నాటికి ఇది నెట్ జీరో ఎనర్జీ హోదా సాధించింది.

భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు - డాక్యుమెంటరీ విడుదల

సీఐఐ గ్రీన్ బిజినెస్ సెంటర్ ఛైర్మన్ జంషీద్ ఎన్. గోద్రెజ్ మాట్లాడుతూ — "గ్రీన్ భవనాలు సాధ్యమేనని గత 25 ఏళ్లలో నిరూపించాం. ఇకపై పర్యావరణ హిత నిర్మాణాలే సాధారణ పద్ధతిగా మారేలా చూడడమే మా ముందున్న ప్రధాన సవాలు," అని అభిప్రాయపడ్డారు.

సీఐఐ ప్రెసిడెంట్ డిజైగ్నెట్ డాక్టర్ సుచిత్ర కె. ఎల్లా, ఐజీబీసీ నేషనల్ ఛైర్మన్ సి. శేఖర్ రెడ్డి, వైస్ ఛైర్మన్ ఏఆర్ ఉన్నికృష్ణన్, ఇమీడియట్ పాస్ట్ ఛైర్మన్ బి. త్యాగరాజన్, సీఐఐ డైరెక్టర్ జనరల్ చంద్రజిత్ బెనర్జీ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఐజీబీసీ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానంపై రూపొందించిన ప్రత్యేక వీడియో ఫిల్మ్, 'IGBC@25' స్మారక నివేదికను ఆవిష్కరించారు.

ప్రస్తుతం ఐజీబీసీ సేవలు కేవలం భవనాలకే కాకుండా రైల్వేలు, మెట్రో, హైస్పీడ్ రైల్, స్మార్ట్ సిటీలు, గ్రామాలు, హెల్త్‌కేర్ రంగానికి విస్తరించాయి. దేశవ్యాప్తంగా 32 local chapters ద్వారా 2,800 కంటే ఎక్కువ ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులతో పనిచేస్తూ, 60,000 మందికి పైగా నిపుణులకు శిక్షణ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే 13 రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఐజీబీసీ ప్రాజెక్టులకు ప్రత్యేక రాయితీలు కల్పిస్తున్నాయి.

  • HT Telugu Desk
    ABOUT THE AUTHOR
    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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Home/News/ఐజీబీసీ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానం: దేశంలో గ్రీన్ బిల్డింగ్ విప్లవం
Home/News/ఐజీబీసీ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానం: దేశంలో గ్రీన్ బిల్డింగ్ విప్లవం
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