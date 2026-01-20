బడ్జెట్ 2026: హరిత భవన నిర్మాణాలకు భారీ ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలి: ఐజీబీసీ వినతి
కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 సమీపిస్తున్న వేళ, నిర్మాణ రంగంలో 'హరిత విప్లవం' తీసుకురావడానికి ఇదే సరైన సమయమని ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ (IGBC) అభిప్రాయపడింది. నిధులు కేటాయించాలని ఐజీబీసీ జాతీయ వైస్ చైర్మన్ సి. శేఖర్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ ఛాప్టర్ చైర్మన్ శ్రీనివాస మూర్తి ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
భారతదేశ సుస్థిర అభివృద్ధికి, పర్యావరణ లక్ష్యాల సాధనకు రాబోయే కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 కీలక వేదికగా మారాలని ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ (IGBC - CII) ఆకాంక్షించింది. 2070 నాటికి 'నెట్ జీరో' (కర్బన ఉద్గారాల రహిత) లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే నిర్మాణ రంగంలో భారీ మార్పులు అవసరమని, అందుకు బడ్జెట్లో తగిన ప్రోత్సాహకాలు కల్పించాలని కౌన్సిల్ ప్రతినిధులు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
హరిత భవనాలు: అరుదైనవి కాదు.. అందరికీ అందేలా ఉండాలి
సీఐఐ - ఐజీబీసీ జాతీయ వైస్ చైర్మన్ సి. శేఖర్ రెడ్డి బడ్జెట్ అంచనాలపై మాట్లాడుతూ.. "హరిత భవనాలు (Green Buildings) అనేవి ఎక్కడో ఒకచోట కనిపించే అరుదైన నిర్మాణాలుగా కాకుండా, ప్రతి నిర్మాణంలోనూ ఒక సాధారణ ప్రమాణంగా మారాలి. రాబోయే బడ్జెట్ ఇందుకు సువర్ణావకాశం. 2030 నాటికి కర్బన ఉద్గారాలను 45% తగ్గించాలన్న లక్ష్యానికి ఇవి ప్రధాన స్తంభాలుగా నిలుస్తాయి" అని అన్నారు.
ఆయన ప్రభుత్వానికి పలు కీలక సూచనలు చేశారు:
రాయితీలు: ఇంధన సామర్థ్యం (Energy Efficiency) కలిగిన ప్రాజెక్టులకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలి.
ఆధునీకరణ (Retrofitting): పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పాత భవనాలను పర్యావరణ హితంగా మార్చే 'రెట్రోఫిట్టింగ్' కార్యక్రమాలను భారీ ఎత్తున చేపట్టాలి.
ఉపాధి కల్పన: ఈ చర్యల వల్ల కొత్తగా పెట్టుబడులు రావడమే కాకుండా, 'గ్రీన్ జాబ్స్' (పర్యావరణ అనుకూల ఉద్యోగాలు) సృష్టించవచ్చు.
కర్బన ఉద్గారాల తగ్గింపు: అధునాతన నిర్మాణ పద్ధతులు, తక్కువ కార్బన్ వెలువరించే మెటీరియల్స్ వాడకం ద్వారా 30-50% వరకు కాలుష్యాన్ని తగ్గించవచ్చు. ఇది దేశ ఇంధన భద్రతను కూడా బలపరుస్తుంది.
గ్రీన్ ఫైనాన్స్, ప్రజారోగ్యంపై దృష్టి సారించాలి
ఐజీబీసీ హైదరాబాద్ ఛాప్టర్ చైర్మన్ ఆర్కిటెక్ట్ శ్రీనివాస మూర్తి జి మాట్లాడుతూ.. వేగంగా విస్తరిస్తున్న పట్టణీకరణ, పెరుగుతున్న వాతావరణ ముప్పుల నేపథ్యంలో బడ్జెట్ పాత్ర ఎంతో కీలకమని అభిప్రాయపడ్డారు.
"ఆర్థిక రాయితీలు, గ్రీన్ ఫైనాన్స్ (Green Finance) సులభంగా అందుబాటులో ఉండేలా విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కేవలం ఇంధన ఆదా మాత్రమే కాకుండా.. నీటి పొదుపు, వ్యర్థాల నిర్వహణ, పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల వినియోగం వంటి అంశాలకు బడ్జెట్లో పెద్దపీట వేయాలి. ఇవి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా, జీవన ప్రమాణాలను పెంచుతాయి" అని శ్రీనివాస మూర్తి వివరించారు.
అంతేకాకుండా, దేశీయ గ్రీన్ టెక్నాలజీని ప్రోత్సహించడం, నిపుణులకు నైపుణ్య శిక్షణ (Skilling) ఇవ్వడం వంటి అంశాలపై పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా పరిశ్రమలో వేగవంతమైన మార్పులు తీసుకురావచ్చని ఆయన సూచించారు. ఆర్థిక వృద్ధితో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణను సమతుల్యం చేసే 'ప్రగతిశీల బడ్జెట్' కోసం తాము ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు.