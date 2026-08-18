ఐఐటీ జామ్ (JAM) 2027 నోటిఫికేషన్ విడుదల: దరఖాస్తు తేదీలు, పరీక్ష షెడ్యూల్ ఇదే
దేశంలోని ఐఐటీలలో పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే ఐఐటీ జామ్ (JAM) 2027 పరీక్ష షెడ్యూల్ను ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ ప్రకటించింది. దరఖాస్తుల స్వీకరణ సెప్టెంబరు 5 నుంచి ప్రారంభం కానుండగా, పరీక్ష తేదీ, అర్హతలు తదితర వివరాలు పరిశీలిద్దాం.
దేశంలోని ప్రతిష్ఠాత్మక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (IIT)లలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ (MSc) ఇతర పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే జాయింట్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ ఫర్ మాస్టర్స్ (JAM) 2027 షెడ్యూల్ వెలువడింది. ఈసారి పరీక్ష నిర్వహణ బాధ్యతలను ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ అధికారిక పోర్టల్ jam.iitkgp.ac.in ప్రారంభించింది. జామ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ (JOAPS) ద్వారా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు, సమాచార బ్రోచర్
జామ్ 2027 పరీక్షకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచార బ్రోచర్ను ఆగస్టు 22న ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ విడుదల చేయనుంది. ఇందులో అభ్యర్థుల అర్హతలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియ, పరీక్ష విధానం, ఫీజు వివరాలు, సబ్జెక్టులు, అడ్మిషన్ నిబంధనల సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుంది.
రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ సెప్టెంబరు 5, 2026న ప్రారంభమై, అక్టోబరు 12, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాల్లో ఫిబ్రవరి 14, 2027న ఈ జాతీయ స్థాయి ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. మార్చి 18, 2027న ఫలితాలను వెల్లడిస్తారు.
రెండు సెషన్లలో పరీక్షల నిర్వహణ
ఫిబ్రవరి 14న జరిగే ఈ పరీక్షను రెండు సెషన్లలో నిర్వహిస్తారు.
ఉదయం సెషన్ (9:30 AM నుంచి 12:30 PM): కెమిస్ట్రీ (CY), జియాలజీ (GG), మ్యాథమెటిక్స్ (MA) సబ్జెక్టులకు పరీక్ష ఉంటుంది.
మధ్యాహ్నం సెషన్ (2:30 PM నుంచి 5:30 PM): బయోటెక్నాలజీ (BT), ఎకనామిక్స్ (EN), మ్యాథమెటికల్ స్టాటిస్టిక్స్ (MS), ఫిజిక్స్ (PH) సబ్జెక్టులకు నిర్వహిస్తారు.
అభ్యర్థులు తమకు కావలసిన సబ్జెక్టును దరఖాస్తు సమయంలోనే ఎంచుకోవాలి. రెండు పేపర్లకు హాజరుకావాలనుకునే వారు, ఆయా సబ్జెక్టులు వేర్వేరు సెషన్లలో ఉండేలా చూసుకోవడం తప్పనిసరి.
అర్హత వివరాలు
గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు, లేదా ప్రస్తుతం డిగ్రీ చివరి సంవత్సరం చదువుతున్న వారు ఈ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. అయితే, ఆయా కోర్సులు, సంస్థల ఆధారంగా అర్హత నిబంధనలు మారతాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఆగస్టు 22న విడుదలయ్యే బ్రోచర్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
అంతర్జాతీయ కేంద్రాలు లేవు
జామ్ 2027 పరీక్షను కేవలం భారతీయ నగరాల్లో మాత్రమే నిర్వహిస్తున్నట్లు ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ స్పష్టం చేసింది. ఈసారి ఎలాంటి విదేశీ పరీక్షా కేంద్రాలు ఉండవు. ఐఐఎస్సీ బెంగళూరు, ఐఐటీ బొంబాయి, ఐఐటీ ఢిల్లీ, ఐఐటీ గువాహటి, ఐఐటీ కాన్పూర్, ఐఐటీ ఖరగ్పూర్, ఐఐటీ మద్రాస్, ఐఐటీ రూర్కీ వంటి వివిధ ఐఐటీ జోన్ల పరిధిలోని నగరాల్లో కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. అభ్యర్థులు తమకు సమీపంలోని నగరాలను జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More