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    IT Refund: ఐటీ రిఫండ్ రావడం లేదా? ఆలస్యమవ్వడానికి ప్రధాన కారణాలివే

    అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2026-27కు సంబంధించి ఆదాయపు పన్ను రీఫండ్ల కోసం పన్ను చెల్లింపుదారులు ఎదురుచూస్తున్నారు. బ్యాంకు ఖాతా వివరాల్లో తప్పులు, ఈ-వెరిఫికేషన్ పెండింగ్‌లో ఉండటం వంటి వివిధ కారణాల వల్ల ఐటీ రీఫండ్ ప్రక్రియ ఆలస్యమయ్యే అవకాశాలున్నాయి.

    Published on: Jul 28, 2026, 15:49:23 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    అంచనా సంవత్సరం (AY) 2026-27కు సంబంధించి ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులు (ITR) దాఖలు చేసిన పన్ను చెల్లింపుదారులు తమ రిఫండ్ సొమ్ము కోసం నిరీక్షిస్తున్నారు. జులై 31 నాటికి ఐటీఆర్ దాఖలు చేయడానికి గడువు ముగుస్తుండటంతో, ఇప్పటికే ప్రాసెస్ పూర్తి చేసిన అనేక మంది ఖాతాల్లో రిఫండ్ నిధులు జమ కావడం లేదు. ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒక పౌరుడు చెల్లించాల్సిన అసలు పన్ను కంటే ఎక్కువ మొత్తం జమ చేసిన సందర్భాల్లో ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఆ అదనపు మొత్తాన్ని రిఫండ్ రూపంలో తిరిగించేస్తుంది.

    ఐటీ రీఫండ్ ఆలస్యమవుతోందా?
    ఐటీ రీఫండ్ ఆలస్యమవుతోందా?

    రిటర్న్ విజయవంతంగా ప్రాసెస్ అయ్యి, వెరిఫికేషన్ పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే రీఫండ్ ఖాతాలో పడుతుంది. చిన్నపాటి పొరపాట్లు లేదా సమాచార లోపాలు ఉన్నా ఈ ప్రక్రియ నిలిచిపోతుంది.

    రిఫండ్ ఆలస్యమవ్వడానికి 5 ముఖ్యమైన కారణాలు

    బ్యాంకు ఖాతా ప్రీ-వాలిడేషన్ లోపాలు: ఆదాయపు పన్ను ఈ-ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో నమోదు చేసిన బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు తప్పుగా ఉన్నా లేదా ఆ ఖాతా 'ప్రీ-వాలిడేట్' కాకపోయినా రీఫండ్ ఆగిపోతుంది.

    ఈ-వెరిఫికేషన్ పూర్తికాకపోవడం: ఐటీఆర్ దాఖలు చేసిన తర్వాత 30 రోజులలోపు ఈ-వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి. ఆధార్ ఓటీపీ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా వెరిఫై చేయకపోతే ఆ రిటర్న్ చెల్లుబాటు కాదు.

    పాన్ వివరాల్లో వ్యత్యాసాలు: పాన్ కార్డ్‌లోని పేరు, పుట్టిన తేదీ వంటి వివరాలు ఐటీ పోర్టల్ అలాగే బ్యాంక్ ఖాతా సమాచారంతో సరిపోలకపోవడం కూడా ఆలస్యానికి దారితీస్తుంది.

    పన్ను రికార్డుల్లో తేడాలు (Tax Mismatch): ఎంప్లాయర్లు లేదా ఆర్థిక సంస్థలు నివేదించిన సమాచారానికి, ఫారమ్ 26AS, ఏఐఎస్ (AIS) వివరాలకు మధ్య వ్యత్యాసాలు ఉంటే ఆదాయపు పన్ను శాఖ మరింత విచారణ చేపడుతుంది.

    ఫైలింగ్‌లో పొరపాట్లు: ఐటీఆర్ దాఖలు చేసేటప్పుడు గణాంకాలు తప్పుగా నమోదు చేయడం, మినహాయింపుల లెక్కల్లో తేడాలు ఉండటం వల్ల అధికారులు రిటర్నులను లోతుగా సమీక్షించాల్సి వస్తుంది.

    రీఫండ్ స్టేటస్ ఎలా తనిఖీ చేయాలి?

    మీ రీఫండ్ ఏ దశలో ఉందో తెలుసుకోవడానికి ఈ క్రింది విధానాన్ని పాటించవచ్చు:

    1. ముందుగా ఆదాయపు పన్ను ఈ-ఫైలింగ్ అధికారిక పోర్టల్‌లోకి లాగిన్ కావాలి.
    2. డ్యాష్‌బోర్డ్‌లో కనిపించే పాత ఐటీఆర్ ఫైలింగ్ వివరాలను పరిశీలించాలి.
    3. అక్కడ 2026-27 అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఐటీఆర్ స్టేటస్‌ను ఎంచుకుని ప్రస్తుత పరిస్థితిని తెలుసుకోవచ్చు.

    ఇన్వెస్టర్లు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

    రీఫండ్ రావడం ఆలస్యమైనంత మాత్రాన మీ దరఖాస్తులో ఏదో పెద్ద సమస్య ఉందనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. భారీ సంఖ్యలో దరఖాస్తులు రావడం, క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం వల్ల ప్రక్రియ కాస్త ఆలస్యం కావచ్చు. మీ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని సరిగ్గా నమోదు చేస్తూ, అవసరమైన ఈ-వెరిఫికేషన్‌ను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయడం ద్వారా రీఫండ్ త్వరగా పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఐటీఆర్ దాఖలు చేసిన ఎంత కాలానికి రీఫండ్ వస్తుంది?

    రిటర్న్ విజయవంతంగా ఈ-వెరిఫై అయిన తర్వాత సాధారణంగా 7 నుండి 30 రోజులలోపు రిఫండ్ ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.

    2. బ్యాంకు ఖాతా ప్రీ-వాలిడేషన్ ఎలా చేయాలి?

    ఐటీ ఫైలింగ్ పోర్టల్‌లో లాగిన్ అయి 'Profile Settings' లోకి వెళ్లి మీ బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్, ఐఎఫ్‌ఎస్‌సీ కోడ్‌ను నమోదు చేసి ప్రీ-వాలిడేట్ చేసుకోవచ్చు.

    3. ఐటీఆర్ ఈ-వెరిఫికేషన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది?

    ఐటీఆర్ సమర్పించిన 30 రోజుల్లోపు ఈ-వెరిఫికేషన్ చేయకపోతే ఆ రిటర్న్‌ను చెల్లుబాటు కానిదిగా (Invalid) భావిస్తారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/IT Refund: ఐటీ రిఫండ్ రావడం లేదా? ఆలస్యమవ్వడానికి ప్రధాన కారణాలివే
    Home/News/IT Refund: ఐటీ రిఫండ్ రావడం లేదా? ఆలస్యమవ్వడానికి ప్రధాన కారణాలివే
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