బుల్లెట్ రైలు ఫస్ట్ లుక్ వచ్చేసింది! మారనున్న రైల్వే ముఖచిత్రం
భారతదేశపు మొట్టమొదటి బుల్లెట్ రైలు ఎలా ఉండబోతోందో తెలుసా? కేంద్ర రైల్వే శాఖ తాజాగా ఆవిష్కరించిన రైలు ఫొటో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. గంటకు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే ఈ 'భారతీయ వేగం' అహ్మదాబాద్-ముంబై మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని భారీగా తగ్గించబోతోంది.
దేశం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'హై-స్పీడ్ రైలు' కల నిజమయ్యే సమయం దగ్గరపడుతోంది. ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ముంబై-అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి తొలి అధికారిక ఫొటోను రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా బయటపెట్టింది. ఢిల్లీలోని రైల్వే భవన్ గేట్ నంబర్ 4 వద్ద ఈ రైలు నమూనా ఫొటోను ప్రదర్శనకు ఉంచారు. ఆధునిక హంగులతో, ఏరోడైనమిక్ డిజైన్తో మెరిసిపోతున్న ఈ రైలు భారత రైల్వే రూపురేఖలను మార్చేయనుంది.
12 స్టేషన్లు.. 508 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం
ఈ హై-స్పీడ్ కారిడార్ మొత్తం 508 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ రాష్ట్రాలను అనుసంధానిస్తూ సాగే ఈ మార్గంలో మొత్తం 12 స్టేషన్లను నిర్మించనున్నారు.
మహారాష్ట్రలో: బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్ (ముంబై), థానే, విరార్, బోయిసర్.
గుజరాత్లో: వాపి, బిలిమోరా, సూరత్, భరూచ్, వడోదర, ఆనంద్/నదియాడ్, అహ్మదాబాద్, సబర్మతి.
ప్రస్తుతం ముంబై నుంచి అహ్మదాబాద్ చేరుకోవడానికి రైలులో సుమారు 7 నుంచి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. అయితే, బుల్లెట్ రైలు అందుబాటులోకి వస్తే ఈ ప్రయాణ సమయం కేవలం 2 నుంచి 3 గంటలకు తగ్గిపోనుంది. ఇది వ్యాపారవేత్తలకు, పర్యాటకులకు, నిత్యం ప్రయాణించే వారికి ఒక గొప్ప వరంగా మారనుంది.
2027 ఆగస్టులో తొలి సర్వీసు
ఈ ప్రాజెక్టు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందనే దానిపై కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ స్పష్టత ఇచ్చారు. "బుల్లెట్ రైలు పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా గుజరాత్లో గిర్డర్ల ఏర్పాటు, ట్రాక్ పనులు, ఎలక్ట్రిక్ వైరింగ్ వంటి పనులు సాఫీగా సాగుతున్నాయి. మా లక్ష్యం ప్రకారం 2027 ఆగస్టు నాటికి దేశంలో తొలి బుల్లెట్ రైలును పట్టాలెక్కిస్తాం" అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గతంలో జపాన్ మంత్రి నకానో కూడా గుజరాత్లో పర్యటించి ప్రాజెక్టు పురోగతిని సమీక్షించడం విశేషం.
ఇంజనీరింగ్ అద్భుతం.. సముద్ర గర్భంలో సొరంగాలు
సుమారు రూ. 1.1 లక్షల కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టులో అనేక ఇంజనీరింగ్ సవాళ్లు ఉన్నాయి. ఈ కారిడార్లో మొత్తం 8 పర్వత సొరంగాలు (Mountain Tunnels) నిర్మిస్తున్నారు. వీటిలో 7 మహారాష్ట్రలో ఉండగా, ఒక్కటి గుజరాత్లో ఉంది. కేవలం పర్వతాలే కాదు, సముద్ర గర్భం నుంచి కూడా రైలు వెళ్లేలా థానే క్రీక్ వద్ద ప్రత్యేక సొరంగాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 2017 సెప్టెంబర్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, అప్పటి జపాన్ ప్రధాని షింజో అబే కలిసి ఈ ప్రాజెక్టుకు పునాది రాయి వేశారు.
జపాన్ సహకారంతో, వారి శింకన్సెన్ (Shinkansen) టెక్నాలజీతో నిర్మిస్తున్న ఈ రైలు భారతదేశ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. కేవలం వేగమే కాకుండా, ప్రయాణికుల భద్రత, సౌకర్యాలకు ఈ రైలు పెట్టింది పేరు కానుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. భారత తొలి బుల్లెట్ రైలు ఏ నగరాల మధ్య నడుస్తుంది?
ఈ రైలు గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ నుంచి మహారాష్ట్రలోని ముంబై వరకు ప్రయాణిస్తుంది.
2. బుల్లెట్ రైలు ప్రయాణం ఎప్పటి నుంచి మొదలవుతుంది?
రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఆగస్టు 2027 నాటికి తొలి బుల్లెట్ రైలును ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
3. ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తం ఖర్చు ఎంత?
ముంబై-అహ్మదాబాద్ హై-స్పీడ్ రైలు ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం సుమారు రూ. 1.1 లక్షల కోట్లు.
4. బుల్లెట్ రైలు గరిష్ట వేగం ఎంత ఉండవచ్చు?
సాధారణంగా బుల్లెట్ రైళ్లు గంటకు 320 కిలోమీటర్ల నుంచి 350 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి. దీనివల్ల ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.