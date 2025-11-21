లేబర్ కోడ్: 40 కోట్ల మంది కార్మికులకు కనీస వేతనం, గ్రాట్యుటీ, సామాజిక భద్రత
భారతదేశంలో శ్రామిక చట్టాలకు కొత్త శకం ఆరంభమైంది. నవంబర్ 21, 2025 నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగు కొత్త కార్మిక కోడ్లను అమలు చేసింది. ఇవి 40 కోట్ల మందికి పైగా కార్మికులకు కనీస వేతనం, ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు, మహిళలకు సమాన వేతనం, గ్రాట్యుటీ, సామాజిక భద్రతను హామీ ఇస్తున్నాయి.
కేవలం చారిత్రక సంస్కరణ మాత్రమే కాదు, దేశంలోని ప్రతి శ్రామికుడికి గౌరవాన్ని మరియు భద్రతను కల్పించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నవంబర్ 21, 2025 నుంచి భారతదేశంలో నాలుగు కొత్త కార్మిక కోడ్లు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఇవి ఇప్పటివరకు ఉన్న 29 పాత కార్మిక చట్టాలను సరళతరం చేస్తూ, దేశంలోని 40 కోట్ల మందికి పైగా కార్మికులకు కనీస వేతనం, సామాజిక భద్రత, గ్రాట్యుటీ వంటి కీలక ప్రయోజనాలను హామీ ఇస్తున్నాయి.
కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదిక 'X' ద్వారా తెలియజేశారు. "నేటి నుంచి కొత్త కార్మిక కోడ్లు దేశవ్యాప్తంగా అమలయ్యాయి. ఈ సంస్కరణలు సాధారణ మార్పులు కాదు, శ్రామిక శక్తి సంక్షేమం కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీసుకున్న చారిత్రక అడుగు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మన్సుఖ్ మాండవియా ఈ సంస్కరణలను ఆత్మనిర్భర్ భారత్ దిశగా మరియు 2047 నాటికి వికసిత భారత్ లక్ష్యానికి కొత్త వేగాన్ని ఇచ్చే ముఖ్యమైన చర్యగా అభివర్ణించారు.
కొత్త కార్మిక కోడ్లు: కార్మికులకు దక్కే ప్రధాన హామీలు
ఈ కొత్త కార్మిక కోడ్లు (The Code on Wages, 2019; The Industrial Relations Code, 2020; The Code on Social Security, 2020; The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) తీసుకువచ్చిన కీలక మార్పులు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.
కనీస వేతనం గ్యారంటీ: ఇకపై దేశంలోని ప్రతి కార్మికుడికి సకాలంలో కనీస వేతనం చెల్లించాలి.