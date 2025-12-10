Edit Profile
    భారత్‌లో SM REIT మార్కెట్ భారీ వృద్ధి: $75 బిలియన్లు దాటే అవకాశం

    దేశంలో స్మాల్ అండ్ మీడియం REIT (SM REIT) మార్కెట్ $75 బిలియన్లను దాటే అవకాశం ఉందని సీబీఆర్‌ఈ నివేదిక వెల్లడించింది. 500 మిలియన్ చదరపు అడుగుల ఆఫీస్, లాజిస్టిక్స్, రిటైల్ ఆస్తుల ద్వారా ఈ వృద్ధికి బలం చేకూరనుంది. SM REITలు చిన్న ఇన్వెస్టర్లకు ఫ్రాక్షనల్ ఓనర్‌షిప్‌ను పారదర్శకంగా అందిస్తున్నాయి.

    Updated on: Dec 10, 2025 9:36 AM IST
    By HT Telugu Desk
    భారతదేశంలో స్మాల్ అండ్ మీడియం రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ట్రస్ట్స్ (SM REITs) మార్కెట్ $75 బిలియన్లను దాటే అవకాశం ఉందని సీబీఆర్‌ఈ (CBRE) సౌత్ ఏషియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ విడుదల చేసిన నివేదిక వెల్లడించింది. సుమారు 500 మిలియన్ చదరపు అడుగులకు పైగా ఉన్న అర్హత కలిగిన ఆఫీస్, లాజిస్టిక్స్, రిటైల్ ఆస్తులు ఈ భారీ వృద్ధికి ముఖ్యంగా దోహదపడతాయని ఆ నివేదిక పేర్కొంది.

    భారత్‌లో SM REIT మార్కెట్ భారీ వృద్ధి: $75 బిలియన్లు దాటే అవకాశం (Unsplash )
    భారత్‌లో SM REIT మార్కెట్ భారీ వృద్ధి: $75 బిలియన్లు దాటే అవకాశం (Unsplash )

    ‘ఫ్రమ్ నీచ్ టు నెక్స్ట్ వేవ్: ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీస్ ఫర్జింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫ్రాంటియర్స్’ పేరుతో విడుదలైన ఈ నివేదిక, ఆర్‌ఈఐటీలు (REITs) వివిధ రంగాలలో ఆదాయాన్ని సృష్టించే రియల్ ఎస్టేట్‌ను సొంతం చేసుకుంటాయని, లేదా నిర్వహిస్తాయని తెలిపింది. తక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి వీలు కల్పించడం ద్వారా, చిన్న ఇన్వెస్టర్లు కూడా విలువైన వాణిజ్య రియల్ ఎస్టేట్‌లో వాటా కొనుగోలు చేయడానికి ఆర్‌ఈఐటీలు అవకాశం ఇస్తాయి. ఇక ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీల విషయానికి వస్తే, ఇవి సాధారణంగా 50 కోట్ల నుండి 500 కోట్ల మధ్య విలువ గల చిన్న ఆస్తులను నిర్వహిస్తాయి.

    REIT అంటే ఏమిటి?

    రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ట్రస్ట్ (REIT) అనేది ఆఫీసులు, మాల్స్ లేదా గిడ్డంగులు వంటి ఆదాయాన్ని సృష్టించే వాణిజ్య ఆస్తులను నిర్వహించే లేదా స్వంతం చేసుకునే ఒక నియంత్రిత పెట్టుబడి సాధనం. ఇది షేర్ల మాదిరిగానే యూనిట్లను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా, ప్రజలు పెద్ద వాణిజ్య ఆస్తులలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇందులో పెట్టుబడి మొత్తం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇన్వెస్టర్లు అద్దెల ద్వారా, అలాగే ఆస్తి విలువ పెరగడం ద్వారా రాబడిని పొందుతారు. దీనికి స్పష్టమైన నియమాలు, పారదర్శకత ఉంటుంది.

    సీబీఆర్‌ఈ ఇండియా రీసెర్చ్ చేసిన 2024 నివేదిక ఆధారంగా, 2025 కోసం ఈ విశ్లేషణను అప్‌డేట్ చేశారు. భారతీయ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్‌లో సంస్థాగతీకరణను వేగవంతం చేయడానికి ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీల సామర్థ్యాన్ని, వాటి దీర్ఘకాలిక అవకాశాలను ఈ నివేదిక తిరిగి అంచనా వేసింది.

    పెట్టుబడుల రూపురేఖలను మార్చేస్తున్నాయి!

    ఫ్రాక్షనల్ ఓనర్‌షిప్‌కు ఒక వ్యవస్థీకృత, పారదర్శక, స్కేలబుల్ విధానాన్ని అందిస్తూ ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీలు రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడుల రూపురేఖలను మారుస్తున్నాయని సీబీఆర్‌ఈ ఇండియా, ఆగ్నేయాసియా, మధ్యప్రాచ్యం, ఆఫ్రికా ఛైర్మన్, సీఈఓ అన్షుమాన్ మ్యాగజైన్ తెలిపారు.

    "ఈ విభాగం భారతదేశంలోని వాణిజ్య రియల్ ఎస్టేట్ యొక్క సంస్థాగతీకరణను గణనీయంగా పెంచుతుందని అంచనా వేస్తున్నాం. చిన్న నుండి మధ్యస్థ-పరిమాణ ఆస్తులను ఒక నియంత్రిత సంస్థాగత పరిధిలోకి తీసుకురావడం ద్వారా, ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీలు అధిక ప్రమాణాలతో ఆస్తి నిర్వహణను చేయగలవు. అంతేకాకుండా, ఇవి ఈఎస్‌జీ (ESG) నిబంధనలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ మరింత వ్యవస్థీకృత, సమర్థవంతమైన మార్కెట్‌కు దోహదపడతాయి" అని ఆయన వివరించారు.

    నివేదిక ప్రకారం, భారతదేశంలోని ప్రీమియం గ్రేడ్ ఏ+ ఆఫీస్ ఆస్తులు సంస్థాగత డిమాండ్‌కు కేంద్రంగా కొనసాగుతాయి. ఇవి ఆర్‌ఈఐటీలు, ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీలు రెండింటికీ బలమైన పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్మాణంలో కీలకంగా పనిచేస్తాయి.

    సీబీఆర్‌ఈ ఇండియా, మధ్యప్రాచ్యం, ఆఫ్రికా, కన్సల్టింగ్ అండ్ వాల్యుయేషన్ సర్వీసెస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రమి కౌశల్ మాట్లాడుతూ, ప్రత్యక్ష ఆస్తి యాజమాన్యానికి, పెద్ద-స్థాయి ఆర్‌ఈఐటీలకు మధ్య ఉన్న ముఖ్యమైన అంతరాన్ని ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీలు తగ్గించగలుగుతాయని తెలిపారు.

    "ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీలు ఇన్వెస్టర్లకు స్థిరమైన అద్దె ఆదాయాన్ని, అలాగే అధిక-నాణ్యత గల ఆస్తులపై మూలధన విలువ పెంపు (Capital Appreciation) అవకాశాన్ని అందిస్తాయి. మార్కెట్ పరిపక్వం చెందుతున్నందున, అభివృద్ధి చెందుతున్న నియంత్రణ చట్రంలో ముందుకు సాగగల సామర్థ్యం ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీలకు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ప్రధానాంశంగా మారడానికి చాలా కీలకం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీల వల్ల ప్రయోజనాలు

    సెబీ (SEBI) 2024లో, ఫ్రాక్షనల్ రియల్ ఎస్టేట్ యాజమాన్యం కోసం మరింత పారదర్శకమైన, ప్రామాణికమైన నిర్మాణాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి, సెబీ (రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ట్రస్ట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2014 ని సవరించడం ద్వారా ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీలకు అంకితమైన నియంత్రణ చట్రాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ చైన్ అంతటా ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీలు తీసుకురాగల విస్తృత ప్రయోజనాలను సీబీఆర్‌ఈ నివేదిక మరింత హైలైట్ చేసింది.

    పెట్టుబడిదారులకు: ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీలు ప్రీమియం వాణిజ్య ఆస్తులలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి. తద్వారా స్థిరమైన అద్దె ఆదాయంతో పాటు దీర్ఘకాలిక మూలధన విలువ పెంపు అవకాశాన్ని అందిస్తాయి. స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో లిస్ట్ అయిన యూనిట్ల లిక్విడిటీ, అలాగే పారదర్శక పాలన యొక్క హామీ ద్వారా ఈ ప్రయోజనాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి.

    డెవలపర్‌లకు: మధ్యస్థ-పరిమాణ ఆస్తుల కోసం సమర్థవంతమైన మూలధన నిర్వహణ సాధనంగా ఎస్ఎమ్ ఆర్‌ఈఐటీలు పనిచేస్తాయి. ఇది వారికి మూలధనాన్ని కొత్త ప్రాజెక్టులలోకి మరింత సమర్థవంతంగా మళ్లించడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే, విస్తృత, విభిన్నమైన ఇన్వెస్టర్ల బేస్‌కు మార్గాలను తెరుస్తుంది.

