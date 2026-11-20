రూ.1-2 కే బర్డ్ ఫ్లూ టీకా.. దేశీయంగా తొలి వ్యాక్సిన్ ఆవిష్కరణ
కోళ్లలో వచ్చే హెచ్5ఎన్1 బర్డ్ ఫ్లూ నివారణకు భారత్ తొలి దేశీయ టీకాను ఆవిష్కరించింది. రూ.1-2 ధరకే లభించే ఈ వ్యాక్సిన్ను భోపాల్లోని ఐసీఏఆర్-ఎన్ఐహెచ్ఎస్ఏడీ శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించారు. దీనివల్ల పౌల్ట్రీ రంగానికి భారీ ఆర్థిక నష్టాలు తప్పనున్నాయి.
భోపాల్: పౌల్ట్రీ రంగాన్ని పట్టిపీడిస్తున్న హెచ్5ఎన్1 (H5N1) బర్డ్ ఫ్లూ నివారణకు భారత్ తొలి దేశీయ టీకాను ఆవిష్కరించింది. ఒక్కో డోసు కేవలం రూ.1 నుంచి రూ.2 ధరకే లభించే ఈ వ్యాక్సిన్ను భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి (ఐసీఏఆర్) పరిధిలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హై సెక్యూరిటీ యానిమల్ డిసీజెస్ (ఎన్ఐహెచ్ఎస్ఏడీ) శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించారు. మంగళవారం భోపాల్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ఈ టీకాను విడుదల చేశారు.
పశుసంవర్ధక, పౌల్ట్రీ రంగాలను గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధాన స్తంభాలుగా మంత్రి చౌహాన్ అభివర్ణించారు. వ్యవసాయంతో పాటు నిరంతర ఆదాయాన్ని అందిస్తూ పశుసంపద రైతులకు 'నడిచే ఏటీఎం'లలా పనిచేస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"భారత జీడీపీలో పశుసంవర్ధక రంగం వాటా 14 శాతం కాగా, పౌల్ట్రీ రంగం మరో ఒక శాతం వాటాను అందిస్తోంది. గాలికుంటు వ్యాధి వల్ల ఏటా సగటున రూ.22,000 కోట్లు, లంపీ స్కిన్ వ్యాధితో రూ.20,000 కోట్లు, బ్రూసెల్లోసిస్ వల్ల రూ.9,212 కోట్లు, గొర్రెలు, మేకలకు వచ్చే పీపీఆర్ వ్యాధి వల్ల రూ.4,683 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లుతోంది. ఈ వ్యాధులన్నింటి వల్ల దేశానికి, రైతులకు దాదాపు రూ.56,000 కోట్ల ఆర్థిక నష్టం కలుగుతోంది. పశుసంపదను రక్షించడంలో, రైతుల ఆదాయాన్ని కాపాడటంలో, ఈ ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించడంలో దేశీయ టీకాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి" అని మంత్రి వివరించారు.
ప్రపంచంలోనే తొలి వ్యాక్సిన్.. లక్షలాది మందికి ఊరట
ఈ కొత్త టీకా ప్రత్యేకతలను ఎన్ఐహెచ్ఎస్ఏడీ శాస్త్రవేత్త ఒకరు వివరించారు. "రూ.1-2 ధరకే లభించే ఈ టీకా, బర్డ్ ఫ్లూలోని ఈ ప్రత్యేక వేరియంట్కు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి వ్యాక్సిన్. ఇది పౌల్ట్రీ రంగంలో వ్యాధుల నివారణను బలోపేతం చేస్తుంది. లక్షలాది మంది పౌల్ట్రీ రైతుల జీవనోపాధిని కాపాడటంతో పాటు జంతు వ్యాధుల వల్ల కలిగే భారీ ఆర్థిక నష్టాలను తగ్గించడానికి దోహదపడుతుంది" అని ఆయన తెలిపారు.
కోళ్లలో వచ్చే బర్డ్ ఫ్లూ నివారణకు సమర్థవంతమైన చర్యల అవసరం ఏటేటా పెరుగుతోంది. దేశంలో తొలిసారిగా 2006లో మహారాష్ట్రలోని నవాపూర్లో బర్డ్ ఫ్లూ వెలుగుచూసింది. ఆ సమయంలో దాదాపు పది లక్షల కోళ్లు మృత్యువాత పడ్డాయి. వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు మరో లక్షలాది పక్షులను చంపి పూడ్చిపెట్టాల్సి వచ్చింది.
నాటి నుంచి ఇప్పటివరకు దేశంలో 500లకు పైగా సార్లు బర్డ్ ఫ్లూ ప్రబలి పౌల్ట్రీ పరిశ్రమకు తీవ్ర నష్టం కలిగించింది. 2021లో సుమారు తొమ్మిది లక్షల కోళ్లు చనిపోగా, ఈ ఏడాది మరో రెండు లక్షల పక్షులు మరణించాయి. ఈ వ్యాధి క్షీరదాలు, మనుషులకు కూడా సోకే ప్రమాదం ఉన్నందున, సమర్థవంతమైన నివారణ, నియంత్రణ చర్యలు అత్యంత కీలకంగా మారాయి.
కఠిన నిబంధనల మధ్య శాస్త్రవేత్తల పరిశోధన
ఈ అద్భుత విజయం వెనుక శాస్త్రవేత్తల కృషిని మంత్రి చౌహాన్ ప్రశంసించారు. ఈ ఘనత పూర్తిగా శాస్త్రవేత్తలదేనని, టీకాను రూపొందించిన చోటే వారికి తగిన గుర్తింపు దక్కాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. డాక్టర్ ఎస్. నాగరాజన్, డాక్టర్ మనోజ్ కుమార్, డాక్టర్ సి. తోష్, డాక్టర్ హెచ్.వి. మురుగ్కర్, డాక్టర్ అనికేత్ సన్యాల్, డాక్టర్ సెంథిల్ కుమార్ డి., డాక్టర్ నవీన్ కుమార్, డాక్టర్ యోగిశారాధ్య ఆర్.లతో కూడిన బృందం ఈ పరిశోధనలో పాలుపంచుకుంది.
పరిశోధన సాగినంత కాలం శాస్త్రవేత్తలు అత్యంత కఠినమైన బయోసేఫ్టీ నిబంధనలను పాటించారు. ప్రయోగశాలలోకి వెళ్లే ముందు, బయటకు వచ్చిన తర్వాత శానిటైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసేవారు. ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడానికి దాదాపు 120 లీటర్ల నీటిని వినియోగించడంతో పాటు పరిశోధన కాలంలో ఇళ్లలో పెంపుడు జంతువులను పెంచుకోకుండా కఠిన నియమాలు పాటించారు.
రూ.300 కోట్లతో కొత్త ల్యాబ్.. విపక్షాలపై మంత్రి విమర్శలు
భోపాల్లో రూ.300 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో అత్యాధునిక ప్రయోగశాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మంత్రి చౌహాన్ ఈ సందర్భంగా ప్రకటించారు. అనంతరం తన ప్రసంగంలో విదేశాల్లో భారత రాజ్యాంగ సంస్థలు, శాస్త్రవేత్తల సామర్థ్యాలను ప్రశ్నిస్తున్న విపక్ష నేతలపై పరోక్షంగా విమర్శలు గుప్పించారు. కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ పేరు ప్రస్తావించకుండానే, విదేశాలకు వెళ్లి దేశాన్ని విమర్శించేవారు భారత్ సాధించిన విజయాలు, పెరుగుతున్న శాస్త్రీయ శక్తిని గమనించాలని హితవు పలికారు.
"రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవుల్లో ఉండి కూడా విదేశాల్లో రాజ్యాంగాన్ని ప్రశ్నించేవారు, రాజ్యాంగ సంస్థలను తక్కువ చేసి చూపేవారు, భారత సాయుధ దళాలు, శాస్త్రవేత్తలు, కష్టపడి పనిచేసే పౌరుల కృషిపై సందేహాలు వ్యక్తం చేసేవారు నేటి మారుతున్న భారతాన్ని చూడాలి" అని చౌహాన్ వ్యాఖ్యానించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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