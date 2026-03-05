Edit Profile
    Ind vs Eng Semifinal: దంచికొట్టిన సంజూ, శివమ్ దూబె, ఇషాన్ కిషన్.. ఇంగ్లండ్ బౌలింగ్ ఊచకోత.. టీమిండియా 253 రన్స్

    ఇంగ్లండ్ తో జరుగుతున్న టీ20 వరల్డ్ సెమీఫైనల్లో టీమిండియా దంచికొట్టింది. సంజూ శాంసన్, శివమ్ దూబె, ఇషాన్ కిషన్, హార్దిక్ పాండ్యా చెలరేగడంతో 20 ఓవర్లలో ఇండియా 7 వికెట్లకు ఏకంగా 253 రన్స్ చేయడం విశేషం. ఇంగ్లండ్ ఈ స్కోరు చేజ్ చేయడం దాదాపు అసాధ్యంగానే కనిపిస్తోంది.

    Published on: Mar 05, 2026 8:58 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    టీమిండియాను ఒంటిచేత్తో టీ20 వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్ చేర్చిన సంజూ శాంసన్ తన ఫామ్ కొనసాగిస్తూ ఇంగ్లండ్ బౌలర్లను కూడా చితకబాదాడు. అతడు కేవలం 42 బంతుల్లోనే 8 ఫోర్లు, 7 సిక్స్ లతో 89 రన్స్ చేయడంతో ఇండియా 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 253 రన్స్ చేసింది.

    Ind vs Eng Semifinal: దంచికొట్టిన సంజూ, శివమ్ దూబె, ఇషాన్ కిషన్.. ఇంగ్లండ్ బౌలింగ్ ఊచకోత.. టీమిండియా 253 రన్స్ (REUTERS)
    Ind vs Eng Semifinal: దంచికొట్టిన సంజూ, శివమ్ దూబె, ఇషాన్ కిషన్.. ఇంగ్లండ్ బౌలింగ్ ఊచకోత.. టీమిండియా 253 రన్స్ (REUTERS)

    చితకబాదిన సంజూ, ఇషాన్

    టీ20 వరల్డ్ కప్ రెండో సెమీఫైనల్లో టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లండ్ మొదట ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే అది ఎంత తప్పుడు నిర్ణయమో సంజూ శాంసన్ త్వరలోనే చూపించాడు. ఆ టీమ్ బౌలర్లను ఊచకోత కోస్తూ తన చివరి సూపర్ 8 మ్యాచ్ ఫామ్ ను కొనసాగించాడు.

    అభిషేక్ శర్మ (9) మరోసారి నిరాశ పరిచినా.. ఇషాన్ కిషన్ (18 బంతుల్లో 39)తో కలిసి రెండో వికెట్ కు 97 రన్స్ జోడించి టీమిండియా కళ్లు చెదిరే స్టార్ట్ ఇచ్చాడు సంజూ శాంసన్. ఈ క్రమంలో వరుసగా రెండో హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. గత మ్యాచ్ లో 97 రన్స్ దగ్గర ఆగి తృటిలో సెంచరీ మిస్సయిన అతడు.. ఈసారి సెంచరీ ఖాయంగా చేస్తాడనుకున్నా 89 రన్స్ దగ్గర ఔటయ్యాడు.

    శివమ్, హార్దిక్, తిలక్ దూకుడు

    ఇషాన్, సంజూ ఔటైన తర్వాత కూడా శివమ్ దూబె చెలరేగాడు. అతనికితోడు హార్దిక్ పాండ్యా కూడా చివర్లో ఇంగ్లండ్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. దూబె 25 బంతుల్లోనే 4 సిక్స్ లు, ఒక ఫోర్ 43 రన్స్ చేశాడు. ఇక తిలక్ వర్మ ఉన్నది కొద్దిసేపే అయినా 7 బంతుల్లో 21 రన్స్ చేయడం విశేషం. అటు హార్దిక్ కూడా 12 బంతుల్లోనే 27 రన్స్ చేశాడు. దీంతో ఇండియా 253 పరుగులు చేయగలిగింది.

    ఇండియా బ్యాటర్ల ధాటికి ప్రతి ఇంగ్లండ్ బౌలర్ భారీగా పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. వాళ్ల స్టార్ బౌలర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ అయితే 4 ఓవర్లలో ఏకంగా 61 రన్స్ ఇచ్చాడు. ఇక సామ్ కరన్ కూడా 4 ఓవర్లలో 53 రన్స్ ఇవ్వడం విశేషం.

