ఇండియన్ బ్యాంక్లో 1500 అప్రెంటిస్ పోస్టులు.. దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం
ఇండియన్ బ్యాంక్లో 1500 అప్రెంటిస్ ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. నవంబర్ 5 నుంచి నవంబర్ 25 వరకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ అందుబాటులో ఉంటుంది. అర్హతలు, ఎంపిక విధానం వివరాలు ఇవే.
బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు ఇండియన్ బ్యాంక్ శుభవార్త తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తమ శాఖలలో 1500 అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేసింది. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్సైట్ indianbank.bank.in ద్వారా ఆన్లైన్ విధానంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆన్లైన్ నమోదు ప్రక్రియ నేటి నుంచి (నవంబర్ 5) ప్రారంభమైంది. దరఖాస్తులు సమర్పించడానికి నవంబర్ 25ను ఆఖరి తేదీగా నిర్ణయించారు.
విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించిన ఏదేని విశ్వవిద్యాలయం లేదా సంస్థ నుంచి ఏదైనా సబ్జెక్ట్లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ (గ్రాడ్యుయేషన్) ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అభ్యర్థులు తమ గ్రాడ్యుయేషన్ను 01.04.2022 నుంచి 01.11.2026 మధ్య కాలంలో పూర్తి చేసి ఉండటం తప్పనిసరి.
కటాఫ్ తేదీ (01.11.2026) నాటికి అభ్యర్థుల వయస్సు 20 నుంచి 28 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. అభ్యర్థులు 02.11.1998 కంటే ముందు, 01.11.2006 కంటే తర్వాత జన్మించి ఉండకూడదు.
పరీక్ష విధానం, విభాగాలు
అభ్యర్థుల ఎంపిక ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష ఆధారంగా జరుగుతుంది. కంప్యూటర్ ఆధారితంగా నిర్వహించే ఈ పరీక్షలో మొత్తం ఐదు విభాగాలు ఉంటాయి. రీజనింగ్ ఆప్టిట్యూడ్, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, బ్యాంకింగ్ రంగానికి సంబంధించిన జనరల్ అవేర్నెస్ అంశాలపై ప్రశ్నలు అడుగుతారు. మొత్తం 100 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు ఉంటాయి. పరీక్ష రాయడానికి 60 నిమిషాల వ్యవధి ఇస్తారు.
దరఖాస్తు ఫీజు వివరాలు
జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ వర్గాలకు చెందిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు ఫీజుగా రూ. 800 తో పాటు జీఎస్టీ చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగుల వర్గాలకు రూ. 175 తో పాటు జీఎస్టీ వర్తిస్తుంది. డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఆన్లైన్లో ఫీజు చెల్లించవచ్చు.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం
- అభ్యర్థులు మొదట ఇండియన్ బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్సైట్ indianbank.bank.in ని సందర్శించాలి.
- హోమ్పేజీలో ఉన్న 'Recruitment' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం 'Apprentice Registration' లింక్ను ఎంచుకోవాలి.
- ప్రాథమిక వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసి, దరఖాస్తు ఫారాన్ని పూరించాలి.
- నిర్ణీత దరఖాస్తు ఫీజును ఆన్లైన్ విధానంలో చెల్లించాలి.
- వివరాలన్నీ సరి చూసుకుని దరఖాస్తును సబ్మిట్ చేయాలి.
- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దరఖాస్తు కాపీని ప్రింట్ తీసుకుని భద్రపరుచుకోవాలి.
నోటిఫికేషన్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
అప్లై చేసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More