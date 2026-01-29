మూగజీవంపై మమకారం: కుక్కపిల్ల కోసం రూ.15 లక్షలు ఖర్చు చేసిన హైదరాబాదీ జంట
కుక్కపిల్ల కోసం రూ.15 లక్షలు ఖర్చు చేసింది హైదరాబాదీ జంట. మూగజీవంపై తమ ప్రేమను చూపించుకుంది.
హైదరాబాద్/సిడ్నీ: "డబ్బు మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు.. కానీ ప్రేమను సంపాదించలేము" అని నిరూపించింది ఒక భారతీయ జంట. తన పెంపుడు కుక్కను తనతో పాటు విదేశాలకు తీసుకెళ్లడం కోసం ఏకంగా రూ.15 లక్షలు ఖర్చు చేసి, అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ భావోద్వేగ ప్రయాణానికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
అసలేం జరిగింది?
హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక దంపతులు ఉద్యోగరీత్యా ఆస్ట్రేలియాకు మారాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే, తమతో పాటు తమ ప్రాణప్రదమైన పెంపుడు కుక్క 'స్కై' (Sky)ని కూడా తీసుకెళ్లాలనుకున్నారు. కానీ, ఆస్ట్రేలియాలోని కఠినమైన యానిమల్ ఇంపోర్ట్ నిబంధనలు వారికి పెద్ద అడ్డంకిగా మారాయి.
నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
ఆస్ట్రేలియా నిబంధనల ప్రకారం.. భారత్ నుంచి పెంపుడు జంతువులను నేరుగా ఆ దేశానికి తీసుకెళ్లడం సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే, ఆస్ట్రేలియాకు భారత్ 'రేబిస్-ఫ్రీ' దేశం కాదు. అందుకే:
తొలుత కుక్కను ఏదైనా రేబిస్ లేని దేశానికి (ఉదాహరణకు దుబాయ్) తీసుకెళ్లాలి. అక్కడ కనీసం 6 నెలల పాటు క్వారంటైన్లో ఉంచాలి. ఆ తర్వాతే ఆస్ట్రేలియాలోకి అనుమతి లభిస్తుంది.
"కొత్త కుక్కను కొనుక్కోవచ్చు కదా?" అన్నవారికి గట్టి సమాధానం
ఈ ప్రక్రియకు సుమారు రూ. 14 నుంచి 16 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుందని తెలియగానే, చాలామంది ఆ జంటకు ఉచిత సలహాలు ఇచ్చారు. "ఒక కుక్క కోసం ఇన్ని లక్షలు ఎందుకు? అక్కడ కొత్త కుక్కను కొనుక్కోవచ్చు కదా" అని హేళన చేశారు. కానీ ఆ దంపతులు మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. "స్కై మాకు కేవలం ఒక జంతువు కాదు, మా బిడ్డ" అని తేల్చి చెప్పారు.
ఆరు నెలల నిరీక్షణ.. కన్నీళ్ల పర్యంతం
స్కైని ముందుగా దుబాయ్ తీసుకెళ్లి, అక్కడ ఒక నెల రోజులు దానితో గడిపి, దాన్ని అలవాటు చేసి ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోయారు. ఆ మిగిలిన ఐదు నెలలు స్కైకి దూరంగా ఉండటం తమ జీవితంలో అత్యంత కష్టతరమైన సమయమని వారు పేర్కొన్నారు. ప్రతిరోజూ వీడియో కాల్స్, ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా దాని క్షేమ సమాచారాలు తెలుసుకుంటూ గడిపారు. ఎట్టకేలకు ఆరు నెలల తర్వాత స్కై ఆస్ట్రేలియా చేరుకోవడంతో ఆ దంపతుల ఆనందానికి అవధులు లేవు.
ఫిదా అవుతున్న నెటిజన్లు
"నిజమైన నిబద్ధత అంటే ఇదే", "జంతువులను ఇంతగా ప్రేమించేవారు మంచి తల్లిదండ్రులు అవుతారు" అంటూ నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. పెంపుడు జంతువులను కేవలం అలంకారప్రాయంగా కాకుండా, కుటుంబ సభ్యుల్లా చూసుకున్న ఈ జంటపై సోషల్ మీడియాలో గౌరవం పెరిగిపోతోంది.