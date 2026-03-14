    గుడ్ న్యూస్: హార్ముజ్ జలసంధి దాటిన భారత గ్యాస్ నౌకలు.. సిలిండర్ల కొరత లేదన్న కేంద్రం

    పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ భారత్‌కు భారీ ఊరట లభించింది. సుమారు 92,700 మెట్రిక్ టన్నుల గ్యాస్‌తో వస్తున్న రెండు భారతీయ నౌకలు అత్యంత ప్రమాదకరమైన హార్ముజ్ జలసంధిని సురక్షితంగా దాటాయి.

    Published on: Mar 14, 2026 5:59 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    న్యూఢిల్లీ: పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న నేపథ్యంలో దేశంలో వంటగ్యాస్ సరఫరాపై నెలకొన్న ఆందోళనలకు తెరపడింది. భారత్‌కు చెందిన రెండు భారీ ఎల్పీజీ (LPG) నౌకలు 'శివాలిక్', 'నందాదేవి' శనివారం ఉదయం హార్ముజ్ జలసంధిని సురక్షితంగా దాటినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది.

    గుడ్ న్యూస్: హార్ముజ్ జలసంధి దాటిన భారత గ్యాస్ నౌకలు.. సిలిండర్ల కొరత లేదన్న కేంద్రం (File Photo/REUTERS)
    గుడ్ న్యూస్: హార్ముజ్ జలసంధి దాటిన భారత గ్యాస్ నౌకలు.. సిలిండర్ల కొరత లేదన్న కేంద్రం (File Photo/REUTERS)

    వచ్చే వారమే పోర్టులకు చేరిక

    కేంద్ర నౌకాయాన శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి రాజేష్ కుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ రెండు నౌకలు సుమారు 92,700 మెట్రిక్ టన్నుల వంటగ్యాస్‌ను మోసుకొస్తున్నాయి.

    • శివాలిక్: మార్చి 16న ముంద్రా పోర్టుకు చేరుకోనుంది.
    • నందాదేవి: మార్చి 17న కాండ్లా పోర్టుకు చేరుకోనుంది.

    ప్రస్తుతం పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో మరో 22 భారతీయ నౌకలు ఉన్నాయని, అందులోని 611 మంది భారతీయ సిబ్బంది అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. గడిచిన 24 గంటల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగలేదని స్పష్టం చేశారు.

    కంగారు పడి బుకింగ్‌లు చేయకండి

    దేశంలో ఇంధన నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని, ప్రజలు అనవసరంగా కంగారు పడి (Panic Booking) గ్యాస్ సిలిండర్లను లేదా పెట్రోల్‌ను నిల్వ చేయవద్దని పెట్రోలియం శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ సుజాత శర్మ విజ్ఞప్తి చేశారు. ముఖ్యంగా కమర్షియల్ సిలిండర్ల సరఫరాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు ఆమె తెలిపారు.

    "కమర్షియల్ గ్యాస్ వినియోగదారుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ప్రత్యేక కోటాను కేటాయించాం. ఇప్పటికే 29 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో పంపిణీ ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం ఆన్‌లైన్ బుకింగ్‌లు 84 శాతంగా ఉన్నాయి, దీనిని 100 శాతానికి చేర్చడమే మా లక్ష్యం" అని ఆమె వివరించారు.

    సేఫ్టీ ఫస్ట్.. నిల్వ వద్దు

    పెట్రోల్, డీజిల్‌ను బాటిళ్లు లేదా ప్లాస్టిక్ డబ్బాల్లో నిల్వ చేయడం ప్రాణాంతకమని ప్రభుత్వం మరోసారి హెచ్చరించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్రోల్ బంకుల్లో తగినంత స్టాక్ ఉందని, సరఫరాలో ఎక్కడా అంతరాయం లేదని మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    1. హార్ముజ్ జలసంధి దాటిన నౌకల పేర్లు ఏమిటి?

    భారత జెండాతో ఉన్న 'శివాలిక్', 'నందాదేవి' అనే రెండు ఎల్పీజీ నౌకలు సురక్షితంగా జలసంధిని దాటాయి.

    2. ఈ నౌకలు ఎప్పుడు భారత్‌కు చేరుకుంటాయి?

    ఇవి మార్చి 16, 17 తేదీల్లో ముంద్రా, కాండ్లా పోర్టులకు చేరుకోనున్నాయి. వీటి ద్వారా సుమారు 92,700 మెట్రిక్ టన్నుల గ్యాస్ అందుబాటులోకి వస్తుంది.

    3. గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత ఉందా?

    లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంధన నిల్వలు, గ్యాస్ సరఫరా స్థిరంగా ఉందని స్పష్టం చేసింది. ప్రజలు అనవసరంగా ముందస్తు బుకింగ్‌లు చేయాల్సిన అవసరం లేదు.

    News/News/గుడ్ న్యూస్: హార్ముజ్ జలసంధి దాటిన భారత గ్యాస్ నౌకలు.. సిలిండర్ల కొరత లేదన్న కేంద్రం
    News/News/గుడ్ న్యూస్: హార్ముజ్ జలసంధి దాటిన భారత గ్యాస్ నౌకలు.. సిలిండర్ల కొరత లేదన్న కేంద్రం
