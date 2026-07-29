ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది? సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ కీలక స్థాయిలు ఇవే.. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సంకేతాలు ఇలా..
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి సానుకూల సంకేతాల నేపథ్యంలో జులై 29న భారత స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాలతో ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సంకేతాల ఆధారంగా నిఫ్టీ గ్యాప్-అప్ ఆరంభాన్ని సూచిస్తుండగా, నిపుణులు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీల కీలక మద్దతు, నిరోధక స్థాయిలను వెల్లడించారు.
గ్లోబల్ మార్కెట్ల నుంచి సానుకూల సంకేతాలు అందుతుండటంతో బుధవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్లో మార్కెట్లు స్థిరంగా (ఫ్లాట్గా) ముగిసినప్పటికీ, జులై 29న సూచీలు గ్యాప్-అప్ ఆరంభాన్ని నమోదు చేయవచ్చని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ట్రెండ్స్ చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచీ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ మునుపటి ముగింపు కంటే దాదాపు 116.2 పాయింట్ల ప్రీమియంతో 24,215 స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతోంది.
మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 69.86 పాయింట్లు (0.09%) క్షీణించి 76,765.92 వద్ద స్థిరపడింది. రోజంతా హెచ్చుతగ్గులకు లోనైన సెన్సెక్స్ గరిష్ఠంగా 76,988.48, కనిష్ఠంగా 76,672.77 పాయింట్లను నమోదు చేసింది. మరోవైపు నిఫ్టీ 50 సూచీ 10.60 పాయింట్లు (0.04%) నష్టపోయి 24,003.75 వద్ద ముగిసింది.
సెన్సెక్స్ ట్రెండ్: మద్దతు, నిరోధక స్థాయిలు
ఈ రోజు సెన్సెక్స్ కదలికలపై ఛాయిస్ ఈక్విటీ బ్రోకింగ్ సాంకేతిక పరిశోధన వైస్ ప్రెసిడెంట్ సచిన్ గుప్తా స్పందించారు. "సెన్సెక్స్కు 76,200–76,300 శ్రేణి తక్షణ మద్దతు స్థాయి (Support Zone)గా పనిచేస్తుంది. అలాగే 77,200–77,300 పరిధి కీలకమైన నిరోధక ప్రాంతం (Resistance Area)గా నిలుస్తుంది" అని ఆయన తెలిపారు.
సూచీ మద్దతు స్థాయి పైన ఉన్నంత కాలం మార్కెట్ కోలుకునే అవకాశం ఉందని గుప్తా విశ్లేషించారు. ఒకవేళ సెన్సెక్స్ 77,200–77,300 స్థాయిని దాటి నిలదొక్కుకుంటే కొనుగోళ్లు పెరిగి, సూచీ 77,700–78,000 స్థాయిల వైపు దూసుకెళ్లవచ్చని చెప్పారు. అయితే 76,200 దిగువకు పడిపోతే మాత్రం అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగి 75,800 స్థాయికి పడిపోయే ప్రమాదం ఉందన్నారు.
నిఫ్టీ 50 పై విశ్లేషకుల అంచనాలు
సోమవారం నాటి భారీ ర్యాలీ తర్వాత నిఫ్టీ 50 స్థిరీకరణ (Consolidation) దశలోకి అడుగుపెట్టిందని హెచ్డీఎఫ్సీ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ నాగరాజ్ శెట్టి తెలిపారు. "24,000–24,100 వద్ద కీలక నిరోధకత ఉండటంతో ధరల కదలికల్లో ఒడుదొడుకులు కనిపిస్తున్నాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. స్వల్పకాలికంగా నిఫ్టీ ట్రెండ్ సానుకూలంగానే ఉన్నప్పటికీ, తదుపరి రికవరీకి ముందు మరికొంత కాలం స్థిరీకరణ లేదా స్వల్ప వెనకడుగు ఉండే అవకాశం ఉందన్నారు.
ఏంజెల్ వన్ ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ హితేష్ రతి దీనిపై స్పందిస్తూ, "నిఫ్టీ 50 మళ్లీ కొనుగోలుదారుల పూర్తి నియంత్రణలోకి రావాలంటే ముందుగా 23,750–23,600 సపోర్ట్ జోన్ను పరీక్షించాల్సి ఉంటుంది" అని చెప్పారు. ఆయన విశ్లేషణ ప్రకారం నిఫ్టీకి తక్షణ నిరోధం 24,050–24,100 వద్ద ఉండగా, 24,250–24,350 వద్ద మరింత బలమైన నిరోధం ఎదురుకావచ్చు. అలాగే 23,880–23,800 శ్రేణి మొదటి మద్దతుగా, 23,700–23,600 శ్రేణి బలమైన మద్దతు ప్రాంతంగా పనిచేస్తాయి.
బ్యాంక్ నిఫ్టీ కదలికలు ఎలా ఉన్నాయి?
మంగళవారం బ్యాంక్ నిఫ్టీ బలహీనంగా ప్రారంభమై దాదాపు 0.58% నష్టంతో 56,756 వద్ద ముగిసింది. ట్రేడింగ్ మధ్యలో కోలుకునేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ 57,030–57,060 పరిధి వద్ద గట్టి నిరోధం ఎదురవడంతో మళ్లీ అమ్మకాల ఒత్తిడికి గురైంది.
"బ్యాంక్ నిఫ్టీకి 57,200–57,300 తక్షణ నిరోధక స్థాయిగా ఉంది" అని ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ టెక్నికల్ అండ్ డెరివేటివ్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ సుదీప్ షా వెల్లడించారు. ఈ అడ్డంకిని దాటితే సూచీ 57,700 నుంచి 58,000 స్థాయిల వైపు పయనించవచ్చని ఆయన చెప్పారు. క్రింది స్థాయిలో 56,200–56,300 పరిధి కీలకమైన మద్దతు ప్రాంతంగా నిలుస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More