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    స్టాక్ మార్కెట్ లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యే సంకేతాలు.. నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ కీలక స్థాయిలివే

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి సానుకూల సంకేతాలు లభిస్తుండటంతో ఆగస్టు 20న భారత స్టాక్ మార్కెట్ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. వరుసగా ఏడు రోజులు నష్టపోయిన నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్‌లకు నేటి ట్రేడింగ్‌లో 24,000, 76,500 స్థాయిలు కీలక మద్దతుగా నిలవనున్నాయి.

    Published on: Aug 20, 2026, 08:09:38 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వ్యక్తమవుతున్న సానుకూల వాతావరణం నేడు భారత స్టాక్ మార్కెట్‌కు మద్దతుగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. గుజరాత్‌లోని గిఫ్ట్ సిటీలో ట్రేడయ్యే Kotak Neo GIFT Nifty Data లో గురువారం ఉదయం నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ తన మునుపటి ముగింపు కంటే 90.4 పాయింట్ల ప్రీమియంతో 24,208 స్థాయి వద్ద కొనసాగుతోంది. ఈ ట్రెండ్ దేశీయ బెంచ్‌మార్క్ సూచీలకు గ్యాప్-అప్ ప్రారంభాన్ని సూచిస్తోంది.

    నిన్న సెన్సెక్స్ సూచీలోని టాప్ గెయినర్స్ (PTI)
    నిన్న సెన్సెక్స్ సూచీలోని టాప్ గెయినర్స్ (PTI)

    గత బుధవారం నాటి సెషన్‌లో బెంచ్‌మార్క్ సూచీలు వరుసగా ఏడో రోజూ నష్టాలతోనే ముగిశాయి. నిఫ్టీ 50 సూచీ 76.60 పాయింట్లు (0.32%) క్షీణించి 24,100 దిగువన 24,078.30 వద్ద స్థిరపడింది. బిఎస్‌ఈ సెన్సెక్స్ 325.78 పాయింట్లు (0.42%) పతనమై 76,909.68 వద్ద గడిచింది.

    సెన్సెక్స్ సాంకేతిక విశ్లేషణ: 77,000 స్థాయి కీలక నిరోధం

    "సెన్సెక్స్ వరుసగా మూడు సెషన్ల నుంచి క్షీణిస్తూ ప్రతికూల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది" అని ఛాయిస్ ఈక్విటీ బ్రోకింగ్ సాంకేతిక పరిశోధన వైస్ ప్రెసిడెంట్ సచిన్ గుప్తా వివరించారు. డెయిలీ చార్ట్‌లో బియరిష్ క్యాండిల్ ఏర్పడటంతో పాటు 77,000 కీలక స్థాయి కంటే దిగువన, అన్ని ప్రధాన మూవింగ్ యావరేజ్ ల కింద సూచీ ముగిసింది. రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ (RSI) 41.78 వద్ద ఉండటం మందగమనాన్ని సూచిస్తోంది. పుట్-కాల్ రేషియో (PCR) 0.88 వద్ద నమోదు కావడం మార్కెట్‌లో హెచ్చరిక పూరిత వైఖరిని స్పష్టం చేస్తోంది.

    "మార్కెట్ స్థిరపడటానికి సెన్సెక్స్ 77,270–77,400 నిరోధక శ్రేణిని తిరిగి పునరుద్ధరించుకోవాల్సి ఉంది. మరింత పతనాన్ని నిరోధించడానికి 76,500–76,750 మద్దతు శ్రేణిని కాపాడుకోవడం అత్యంత అవసరం" అని సచిన్ గుప్తా పేర్కొన్నారు.

    నిఫ్టీ 50: 24,000 వద్ద లభిస్తున్న మద్దతు

    నిఫ్టీ 50 తన రైజింగ్ ఛానల్ దిగువ బ్యాండ్ వద్ద మద్దతు పొందిందని ఎల్ కేపీ సెక్యూరిటీస్ సాంకేతిక విశ్లేషకుడు వత్సల్ భువా విశ్లేషించారు. 61.80% ఫిబోనాకీ రీట్రేస్‌మెంట్ స్థాయి కూడా ఈ మద్దతు ప్రాంతానికి అనుగుణంగా ఉంది.

    "నిఫ్టీకి 24,000–24,050 తక్షణ మద్దతుగా నిలుస్తుంది. ఈ శ్రేణి నిలబడితే మార్కెట్‌లో రికవరీ సాధ్యమవుతుంది. 24,000 దిగువకు వెళ్తే విక్రయాల ఒత్తిడి పెరిగే ప్రమాదం ఉన్నందున లాంగ్ పొజిషన్లు ఉన్నవారు 24,000 వద్ద ఖచ్చితమైన స్టాప్-లాస్ పాటించాలి" అని వత్సల్ భువా హెచ్చరించారు.

    ఏంజెల్ వన్ ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ సాంకేతిక విశ్లేషకుడు హితేష్ రాఠీ మాట్లాడుతూ, "నిఫ్టీకి 24,040–24,000 శ్రేణి తక్షణ మద్దతు కాగా, 23,900 వద్ద బలమైన మద్దతు ఉంది. పైకి వెళ్లే క్రమంలో 24,200–24,300 వద్ద తక్షణ నిరోధం, 24,400 వద్ద బలమైన అవరోధం ఎదురుకావచ్చు. స్పష్టమైన ట్రెండ్ రివర్సల్ కనిపించే వరకు అగ్రెసివ్ కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండాలి" అని వెల్లడించారు.

    బ్యాంక్ నిఫ్టీ అవుట్‌లుక్: 56,800 కీలక పరిమితి

    "బ్యాంక్ నిఫ్టీకి 56,800–56,700 శ్రేణి తక్షణ మద్దతుగా పనిచేస్తుంది. ఈ స్థాయి దిగువకు క్షీణిస్తే సూచీ 56,300, ఆపై 56,000 వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. పెరుగుదల కనిపిస్తే 57,600–57,700 శ్రేణి తక్షణ నిరోధంగా నిలుస్తుంది" అని ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్ టెక్నికల్ అండ్ డెరివేటివ్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ సుదీప్ షా విశ్లేషించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/స్టాక్ మార్కెట్ లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యే సంకేతాలు.. నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ కీలక స్థాయిలివే
    Home/News/స్టాక్ మార్కెట్ లాభాల్లో ప్రారంభమయ్యే సంకేతాలు.. నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ కీలక స్థాయిలివే
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