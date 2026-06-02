Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అమెరికాలో ‘ఆపరేషన్ చెక్‌మేట్’: 30 మంది భారతీయ ట్రక్ డ్రైవర్ల అరెస్ట్, డిపోర్టేషన్

    అమెరికాలో అక్రమంగా నివసిస్తూ, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కమర్షియల్ ట్రక్కులు నడుపుతున్న 30 మంది భారతీయులను యూఎస్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. 'ఆపరేషన్ చెక్‌మేట్' పేరుతో నిర్వహించిన ఈ ప్రత్యేక తనిఖీల్లో పట్టుబడిన వీరందరినీ త్వరలోనే స్వదేశానికి డిపోర్ట్ చేయనున్నారు.

    Published on: Jun 02, 2026 1:08 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అమెరికాలో అక్రమ వలసదారులు, నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఉద్యోగాలు చేస్తున్న విదేశీయులపై ట్రంప్ యంత్రాంగం నిఘాను తీవ్రం చేసింది. ఇందులో భాగంగానే వాణిజ్య రవాణా రంగంలో అక్రమంగా పనిచేస్తున్న డ్రైవర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఫెడరల్ అధికారులు ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు. తాజాగా అరిజోనా సరిహద్దుల్లో భారీ ఎత్తున జరిగిన తనిఖీల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారి గుట్టు రట్టయింది.

    అమెరికాలో ఆపరేషన్ చెక్‌మేట్: 30 మంది భారతీయ ట్రక్ డ్రైవర్ల అరెస్ట్, డిపోర్టేషన్ (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)
    అమెరికాలో ఆపరేషన్ చెక్‌మేట్: 30 మంది భారతీయ ట్రక్ డ్రైవర్ల అరెస్ట్, డిపోర్టేషన్ (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)

    ‘ఆపరేషన్ చెక్‌మేట్’తో పట్టుబడ్డ వలసదారులు

    యూఎస్ కస్టమ్స్ అండ్ బోర్డర్ ప్రొటెక్షన్ (CBP) సోమవారం విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం.. మే 11 నుంచి 15 మధ్య అరిజోనాలోని 'యూమా సెక్టార్' బోర్డర్ పెట్రోల్ ఏజెంట్లు ‘ఆపరేషన్ చెక్‌మేట్’ పేరిట విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టారు. దేశంలో అక్రమంగా నివసిస్తున్న 52 మందిని ఈ ఆపరేషన్‌లో అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో 36 మంది వాణిజ్య సెమీ-ట్రక్కులను (Commercial Semi-Trucks) నడుపుతూ పట్టుబడటం గమనార్హం.

    ‘ఆపరేషన్ చెక్‌మేట్’ అరెస్టుల వివరాలు

    కేటగిరీసంఖ్య
    మొత్తం అరెస్టయిన అక్రమ వలసదారులు52
    సెమీ-ట్రక్కులు నడుపుతూ దొరికినవారు36
    పట్టుబడిన భారతీయ డ్రైవర్లు30
    ఇతర దేశాల డ్రైవర్లు (మెక్సికో, ఎల్ సాల్వడార్, రష్యా)06

    ట్రక్కులు నడుపుతూ పట్టుబడిన ఆ 36 మంది అక్రమ వలసదారుల్లో ఏకంగా 30 మంది భారతీయ పౌరులే ఉన్నారని అధికారులు ధ్రువీకరించారు. మిగిలిన ఆరుగురిని మెక్సికో, ఎల్ సాల్వడార్, రష్యా దేశాలకు చెందిన వలసదారులుగా గుర్తించారు.

    గడువు ముగిసిన వర్క్ పర్మిట్లు.. నకిలీ లైసెన్సులు

    అరెస్ట్ అయిన డ్రైవర్లలో అత్యధికులు కాలిఫోర్నియా, న్యూయార్క్, వాషింగ్టన్, వర్జీనియా వంటి వివిధ అమెరికన్ రాష్ట్రాల నుంచి పొందిన కమర్షియల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్సులను (CDL) కలిగి ఉన్నారు. మరికొందరి వద్ద అసలు ఎలాంటి డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు లేవని అధికారులు గుర్తించారు.

    వీరిలో చాలా మంది గత జో బైడెన్ పరిపాలనా కాలంలో జారీ చేసిన 'ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఆథరైజేషన్ డాక్యుమెంట్స్' (EAD) అంటే తాత్కాలిక వర్క్ పర్మిట్లను కలిగి ఉన్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఆ పర్మిట్ల గడువు ముగిసిపోవడంతో అవన్నీ చెల్లకుండా పోయాయి. వీరందరినీ ఫెడరల్ చట్టాల ప్రకారం విచారించి, త్వరలోనే స్వదేశానికి తిప్పి పంపేందుకు (Deportation) ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

    రోడ్డు భద్రతకే పెద్ద ముప్పు

    వాణిజ్య మోటారు వాహనాలను నడుపుతున్న అక్రమ వలసదారులను గుర్తించి, ప్రజా భద్రతను పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా ఈ ‘ఆపరేషన్ చెక్‌మేట్’ను ప్రారంభించారు.

    "అక్రమంగా దేశంలో నివసిస్తూ, రోడ్లపై భారీ వాహనాలు నడుపుతూ ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పుగా పరిణమించిన డ్రైవర్ల నుంచి మన సమాజాన్ని, రహదారులను రక్షించాలనే మా నిబద్ధతకు ఈ ఆపరేషన్ ఒక నిదర్శనం. అమెరికా వ్యాప్తంగా రోడ్లపై జరుగుతున్న ఘోర ప్రాణాంతక ప్రమాదాలను నివారించడానికి మా ఏజెంట్లు ప్రతిరోజూ నిరంతరం పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తారు" అని యాక్టింగ్ చీఫ్ పెట్రోల్ ఏజెంట్ (యూమా సెక్టార్) డస్టిన్ కాడిల్ పేర్కొన్నారు.

    ట్రంప్ ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయాలుఅధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని అమెరికా ప్రభుత్వం అక్రమ వలసలను అరికట్టడంతో పాటు రవాణా వ్యవస్థలో భద్రతను పునరుద్ధరించడానికి కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. అర్హత లేని విదేశీ డ్రైవర్లు కమర్షియల్ ట్రక్కులు, బస్సులు నడపడానికి లైసెన్సులు పొందకుండా అడ్డుకోవాలని డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్‌ను ట్రంప్ యంత్రాంగం ఇప్పటికే ఆదేశించింది.

    గడిచిన కొన్ని నెలలుగా అమెరికాలో భారత సంతతికి చెందిన ట్రక్ డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం వల్ల పలు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఎటువంటి అర్హత లేకుండా అక్రమంగా లైసెన్సులు పొంది వాహనాలు నడపడం వల్లే ఇటువంటి ప్రాణాంతక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ తరహా దాడులను అమెరికా అధికారులు మరింత ఉధృతం చేశారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/అమెరికాలో ‘ఆపరేషన్ చెక్‌మేట్’: 30 మంది భారతీయ ట్రక్ డ్రైవర్ల అరెస్ట్, డిపోర్టేషన్
    Home/News/అమెరికాలో ‘ఆపరేషన్ చెక్‌మేట్’: 30 మంది భారతీయ ట్రక్ డ్రైవర్ల అరెస్ట్, డిపోర్టేషన్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes