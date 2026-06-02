అమెరికాలో ‘ఆపరేషన్ చెక్మేట్’: 30 మంది భారతీయ ట్రక్ డ్రైవర్ల అరెస్ట్, డిపోర్టేషన్
అమెరికాలో అక్రమంగా నివసిస్తూ, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కమర్షియల్ ట్రక్కులు నడుపుతున్న 30 మంది భారతీయులను యూఎస్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. 'ఆపరేషన్ చెక్మేట్' పేరుతో నిర్వహించిన ఈ ప్రత్యేక తనిఖీల్లో పట్టుబడిన వీరందరినీ త్వరలోనే స్వదేశానికి డిపోర్ట్ చేయనున్నారు.
అమెరికాలో అక్రమ వలసదారులు, నిబంధనలు ఉల్లంఘించి ఉద్యోగాలు చేస్తున్న విదేశీయులపై ట్రంప్ యంత్రాంగం నిఘాను తీవ్రం చేసింది. ఇందులో భాగంగానే వాణిజ్య రవాణా రంగంలో అక్రమంగా పనిచేస్తున్న డ్రైవర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఫెడరల్ అధికారులు ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు. తాజాగా అరిజోనా సరిహద్దుల్లో భారీ ఎత్తున జరిగిన తనిఖీల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారి గుట్టు రట్టయింది.
‘ఆపరేషన్ చెక్మేట్’తో పట్టుబడ్డ వలసదారులు
యూఎస్ కస్టమ్స్ అండ్ బోర్డర్ ప్రొటెక్షన్ (CBP) సోమవారం విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం.. మే 11 నుంచి 15 మధ్య అరిజోనాలోని 'యూమా సెక్టార్' బోర్డర్ పెట్రోల్ ఏజెంట్లు ‘ఆపరేషన్ చెక్మేట్’ పేరిట విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టారు. దేశంలో అక్రమంగా నివసిస్తున్న 52 మందిని ఈ ఆపరేషన్లో అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో 36 మంది వాణిజ్య సెమీ-ట్రక్కులను (Commercial Semi-Trucks) నడుపుతూ పట్టుబడటం గమనార్హం.
‘ఆపరేషన్ చెక్మేట్’ అరెస్టుల వివరాలు
|కేటగిరీ
|సంఖ్య
|మొత్తం అరెస్టయిన అక్రమ వలసదారులు
|52
|సెమీ-ట్రక్కులు నడుపుతూ దొరికినవారు
|36
|పట్టుబడిన భారతీయ డ్రైవర్లు
|30
|ఇతర దేశాల డ్రైవర్లు (మెక్సికో, ఎల్ సాల్వడార్, రష్యా)
|06
ట్రక్కులు నడుపుతూ పట్టుబడిన ఆ 36 మంది అక్రమ వలసదారుల్లో ఏకంగా 30 మంది భారతీయ పౌరులే ఉన్నారని అధికారులు ధ్రువీకరించారు. మిగిలిన ఆరుగురిని మెక్సికో, ఎల్ సాల్వడార్, రష్యా దేశాలకు చెందిన వలసదారులుగా గుర్తించారు.
గడువు ముగిసిన వర్క్ పర్మిట్లు.. నకిలీ లైసెన్సులు
అరెస్ట్ అయిన డ్రైవర్లలో అత్యధికులు కాలిఫోర్నియా, న్యూయార్క్, వాషింగ్టన్, వర్జీనియా వంటి వివిధ అమెరికన్ రాష్ట్రాల నుంచి పొందిన కమర్షియల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్సులను (CDL) కలిగి ఉన్నారు. మరికొందరి వద్ద అసలు ఎలాంటి డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు లేవని అధికారులు గుర్తించారు.
వీరిలో చాలా మంది గత జో బైడెన్ పరిపాలనా కాలంలో జారీ చేసిన 'ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆథరైజేషన్ డాక్యుమెంట్స్' (EAD) అంటే తాత్కాలిక వర్క్ పర్మిట్లను కలిగి ఉన్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఆ పర్మిట్ల గడువు ముగిసిపోవడంతో అవన్నీ చెల్లకుండా పోయాయి. వీరందరినీ ఫెడరల్ చట్టాల ప్రకారం విచారించి, త్వరలోనే స్వదేశానికి తిప్పి పంపేందుకు (Deportation) ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
రోడ్డు భద్రతకే పెద్ద ముప్పు
వాణిజ్య మోటారు వాహనాలను నడుపుతున్న అక్రమ వలసదారులను గుర్తించి, ప్రజా భద్రతను పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా ఈ ‘ఆపరేషన్ చెక్మేట్’ను ప్రారంభించారు.
"అక్రమంగా దేశంలో నివసిస్తూ, రోడ్లపై భారీ వాహనాలు నడుపుతూ ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పుగా పరిణమించిన డ్రైవర్ల నుంచి మన సమాజాన్ని, రహదారులను రక్షించాలనే మా నిబద్ధతకు ఈ ఆపరేషన్ ఒక నిదర్శనం. అమెరికా వ్యాప్తంగా రోడ్లపై జరుగుతున్న ఘోర ప్రాణాంతక ప్రమాదాలను నివారించడానికి మా ఏజెంట్లు ప్రతిరోజూ నిరంతరం పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తారు" అని యాక్టింగ్ చీఫ్ పెట్రోల్ ఏజెంట్ (యూమా సెక్టార్) డస్టిన్ కాడిల్ పేర్కొన్నారు.
ట్రంప్ ప్రభుత్వం కఠిన నిర్ణయాలుఅధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని అమెరికా ప్రభుత్వం అక్రమ వలసలను అరికట్టడంతో పాటు రవాణా వ్యవస్థలో భద్రతను పునరుద్ధరించడానికి కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. అర్హత లేని విదేశీ డ్రైవర్లు కమర్షియల్ ట్రక్కులు, బస్సులు నడపడానికి లైసెన్సులు పొందకుండా అడ్డుకోవాలని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ను ట్రంప్ యంత్రాంగం ఇప్పటికే ఆదేశించింది.
గడిచిన కొన్ని నెలలుగా అమెరికాలో భారత సంతతికి చెందిన ట్రక్ డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం వల్ల పలు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగాయి. ఎటువంటి అర్హత లేకుండా అక్రమంగా లైసెన్సులు పొంది వాహనాలు నడపడం వల్లే ఇటువంటి ప్రాణాంతక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ తరహా దాడులను అమెరికా అధికారులు మరింత ఉధృతం చేశారు.
