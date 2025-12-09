Edit Profile
    మమ్మల్ని క్షమించండి: విమానాల రద్దుపై క్షమాపణ చెప్పిన ఇండిగో సీఈఓ

    భారతదేశంలో భారీగా విమానాలు రద్దై, ప్రయాణీకులకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగించిన నేపథ్యంలో, ఇండిగో సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్ మంగళవారం ప్రయాణీకులకు అధికారికంగా క్షమాపణ చెప్పారు. ఆపరేషనల్ సమస్యల కారణంగా ప్రయాణీకులను నిరాశపరిచామని అంగీకరించారు. ఇండిగో కార్యకలాపాలు ఇప్పుడు స్థిరంగా ఉన్నాయని వెల్లడించారు.

    Published on: Dec 09, 2025 5:50 PM IST
    By HT Telugu Desk
    దేశవ్యాప్తంగా భారీగా విమానాలు రద్దయిన నేపథ్యంలో ఇండిగో (IndiGo) ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి (CEO) పీటర్ ఎల్బర్స్ మంగళవారం డిసెంబర్ 9న ప్రయాణికులకు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పారు.

    మమ్మల్ని క్షమించండి: విమానాల రద్దుపై క్షమాపణ చెప్పిన ఇండిగో సీఈఓ (Screengrab via X)
    మమ్మల్ని క్షమించండి: విమానాల రద్దుపై క్షమాపణ చెప్పిన ఇండిగో సీఈఓ (Screengrab via X)

    సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన అధికారిక వీడియో సందేశంలో, ఇండిగో ఇప్పుడు "తిరిగి తన కాళ్లపై నిలబడింది, కార్యకలాపాలు స్థిరంగా ఉన్నాయి..’ అని సీఈఓ తెలిపారు. ఒక ప్రధాన ఆపరేషనల్ అంతరాయం సమయంలో తాము తమ ప్రయాణికులను నిరాశపరిచామని, అసౌకర్యానికి క్షమాపణ చెబుతున్నామని ఆయన అన్నారు.

    "నేను ఇండిగో సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్. మేము అంతకుముందు చేసిన కమ్యూనికేషన్స్ తరువాత, మీ విమానయాన సంస్థ ఇండిగో తిరిగి తన కాళ్లపై నిలబడిందని, మా కార్యకలాపాలు స్థిరంగా ఉన్నాయని పంచుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నాను. ఒక ప్రధాన ఆపరేషనల్ అంతరాయం ఏర్పడినప్పుడు మేము మిమ్మల్ని నిరాశపరిచాం. దానికి మేము క్షమాపణలు చెబుతున్నాం" అని పీటర్ ఎల్బర్స్ X లో పంచుకున్న తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.

    తమ సిబ్బంది వినియోగదారులకు సేవ చేయడానికి తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారని, తమ వినియోగదారులకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. "రద్దు చేసిన విమానాలను మేము పునరుద్ధరించలేకపోయినప్పటికీ, అప్పటి నుండి మా మొత్తం ఇండిగో బృందం మీకు, మా విలువైన వినియోగదారుల కోసం చాలా కష్టపడుతోందని నేను పునరుద్ఘాటించాలనుకుంటున్నాను" అని ఆయన అన్నారు.

    లక్షల మందికి రీఫండ్‌లు... బ్యాగేజీ కూడా తిరిగి ఇచ్చాం

    డిసెంబర్ 2025 ప్రారంభంలో ఆపరేషనల్ సంక్షోభం తలెత్తినప్పటి నుండి ఇండిగో ఏమి చేసింది అనే దాని గురించి కూడా సీఈఓ వివరించారు. చిక్కుకుపోయిన, ఆలస్యం అయిన ప్రయాణికులందరినీ వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చడమే తమ ప్రాధాన్యత అని పీటర్ ఎల్బర్స్ తెలిపారు. ఆ తర్వాతే రీఫండ్‌ల ప్రక్రియను ప్రారంభించామని వివరించారు.

    "ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడగకుండానే లక్షల మంది వినియోగదారులు ఇప్పటికే పూర్తి రీఫండ్‌లను అందుకున్నారు. మేము ప్రతిరోజూ ఇదే పనిని కొనసాగిస్తున్నాము. దీన్ని పూర్తి చేయడానికి మేము పూర్తిగా కట్టుబడి ఉన్నామని హామీ ఇస్తున్నాను" అని ఆయన తెలిపారు. విమానాశ్రయాల్లో చిక్కుకుపోయిన చాలా బ్యాగేజీని ఇప్పటికే ప్రయాణికులకు "తిరిగి అందజేశామని", మిగిలిన వాటిపై బృందాలు పనిచేస్తున్నాయని ఇండిగో సీఈఓ చెప్పారు.

    కార్యకలాపాలు స్థిరపడ్డాయి

    మంగళవారం, డిసెంబర్ 9 నాటికి తమ కార్యకలాపాలు పూర్తిగా స్థిరపడ్డాయని సీఈఓ వెల్లడించారు. అంటే, వెబ్‌సైట్‌లో షెడ్యూల్ అయిన విమానాలు సర్దుబాటు చేయబడిన నెట్‌వర్క్‌తో పనిచేస్తాయని దీని అర్థం. ఏదైనా అప్‌డేట్‌ల కోసం విమానయాన సంస్థ ప్రయాణికులు తమ వెబ్‌సైట్‌ను తనిఖీ చేస్తూ ఉండాలని సీఈఓ సూచించారు.

    "ఈ రోజు, డిసెంబర్ 9 నాటికి, మా కార్యకలాపాలు పూర్తిగా స్థిరపడ్డాయని నేను ఇప్పుడు ధృవీకరించగలను. అంటే, మా వెబ్‌సైట్‌లో కనిపించే విమానాలు సర్దుబాటు చేసిన నెట్‌వర్క్‌తో పనిచేయడానికి షెడ్యూల్ అయి ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి అప్‌డేట్‌ల కోసం మా వెబ్‌సైట్‌ను తనిఖీ చేస్తూ ఉండండి" అని ఇండిగో సీఈఓ తన ప్రకటనలో తెలిపారు.

    ఈ సమస్యపై జరుగుతున్న రెగ్యులేటరీ దర్యాప్తు మధ్య, తక్షణ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించిన తర్వాత, ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వంతో పూర్తి స్థాయిలో సహకరించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని పీటర్ ఎల్బర్స్ పేర్కొన్నారు.

    "మేము ప్రభుత్వంతో పూర్తి సహకారంతో పని చేస్తూనే ఉంటాము. తక్షణ సంక్షోభం ఇప్పుడు పరిష్కారమైంది కాబట్టి, దీనికి దారితీసిన అంశం ఏమిటి, నేర్చుకోవలసిన పాఠాలు ఏమిటి, దీని నుంచి మరింత బలంగా ఎలా బయటపడాలి అనే దానిపై అంతర్గతంగా దృష్టి సారించడం ప్రారంభించాం" అని ఆయన అన్నారు.

    అయితే, డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) కఠిన చర్యల హెచ్చరిక ఉన్నప్పటికీ, మంగళవారం ఢిల్లీ, ముంబై, హైదరాబాద్, బెంగళూరు విమానాశ్రయాల నుండి 350కి పైగా విమానాలు రద్దయ్యాయని మింట్ నివేదించింది.

