ఇండిగో గందరగోళం: గోవా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ వాయిదా.. రూ. 21 లక్షలు నష్టం
ఇండిగో విమానాల వరుస రద్దుల కారణంగా గోవాలో జరగాల్సిన ఒక డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ వాయిదా పడింది. ఢిల్లీ నుంచి గోవా వెళ్లాల్సిన 48 మంది అతిథులు విమానం రద్దు కావడంతో ఇబ్బంది పడ్డారు. దీని కారణంగా వధూవరుల కుటుంబం హోటల్ బుకింగ్లు, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఫీజుల రూపంలో సుమారు రూ. 21 లక్షలకు పైగా నష్టపోయింది.
గత రెండు రోజులుగా ఇండిగో విమానయాన సంస్థ రద్దు చేసిన విమానాలు వందలాది మంది ప్రయాణికులను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేశాయి. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లకు, ముఖ్యమైన వ్యాపార సమావేశాలకు వెళ్లాల్సిన వారు లబోదిబోమన్నారు. ఈ సంక్షోభం కారణంగా తమ బంధువులకు చెందిన డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ వాయిదా పడాల్సి వచ్చిందని ఫిన్ట్రెక్ క్యాపిటల్ వ్యవస్థాపకుడు అమిత్ కుమార్ గుప్తా వివరాలు వెల్లడించారు.
లైవ్మింట్తో మాట్లాడిన గుప్తా, 48 మంది అతిథులు ఢిల్లీ నుంచి గోవాకు ఒకే ఇండిగో విమానంలో ప్రయాణించడానికి బుక్ చేసుకున్నారని తెలిపారు. ఆ విమానం పదే పదే ఆలస్యం కావడమే కాకుండా, చివరికి రద్దైందని, దాంతో పెళ్లి ఏర్పాట్లు పూర్తిగా చెడిపోయాయని ఆయన వివరించారు.
బుకింగ్లు రద్దు.. చేతికి చిక్కిన క్రెడిట్ నోట్
గోవాలో పీక్ సీజన్ బుకింగ్లు దాదాపుగా నాన్-రిఫండబుల్ (తిరిగి చెల్లించబడనివి)గా ఉంటాయి. దీంతో పెళ్లి కుటుంబానికి నగదు రూపంలో రిఫండ్ లభించలేదు. బదులుగా, 24 నెలల వరకు మాత్రమే చెల్లుబాటు అయ్యే క్రెడిట్ నోట్ను మాత్రమే వారు పొందారు.
"డిసెంబర్లో వేరే వేదికలు (venues) అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల, ఆ పెళ్లిని వచ్చే నెలలో ఎన్సీఆర్ (నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్)కు మార్చవలసి వచ్చింది" అని గుప్తా తెలిపారు.
డిసెంబర్ 4 నుంచి 7 వరకు నాలుగు రాత్రులకు గాను కుటుంబం ఒక 5-స్టార్ హోటల్ను బుక్ చేసుకుంది. రాత్రికి సుమారు ₹35,000 చొప్పున చెల్లించారు. అంతేకాకుండా, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఫీజుల కింద ₹15 నుంచి ₹20 లక్షల వరకు చెల్లించారు. ఈ మొత్తం నష్టం సుమారు ₹16.4 లక్షల నుంచి ₹21.4 లక్షల మధ్య ఉంటుందని అంచనా వేశారు.
డీజీసీఏ విచారణపై ఆగ్రహం
పరిస్థితి "ఆశ్చర్యకరంగా" ఉందని అభివర్ణించిన గుప్తా, అంతరాయాన్ని ముందుగా అంచనా వేయడంలో లేదా ప్రయాణికులను ముందుగా అప్రమత్తం చేయడంలో ఇండిగో విఫలమైందని తీవ్రంగా విమర్శించారు. పౌర విమానయాన డైరెక్టరేట్ జనరల్ (DGCA) చేపట్టిన విచారణ "నిష్ప్రయోజనమైంది" అని ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. వేల మంది ప్రయాణికులు ఎదుర్కొంటున్న "సమయం, డబ్బు, శక్తికి సంబంధించిన భారీ నష్టాన్ని" ఈ విచారణ ఏ మాత్రం తగ్గించలేదని ఆయన వాదించారు.
ప్రభుత్వం తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని, ఇండిగో యాజమాన్యంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని గుప్తా డిమాండ్ చేశారు. ప్రస్తుత నాయకత్వం "ప్రయాణ అనుభవాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసింది" అని ఆరోపిస్తూ, విమానయాన కార్యకలాపాలను ఒక స్వతంత్ర వృత్తిపరమైన బృందానికి అప్పగించాలని ఆయన సూచించారు.
"రాబోయే రోజుల్లో ధరలు పెరుగుతాయి"
ఇండిగో విస్తృత ఆపరేషనల్ కోతలు రాబోయే వారాల్లో ప్రయాణించని వారిని కూడా ప్రభావితం చేస్తాయని గుప్తా హెచ్చరించారు. ఫ్లైట్ స్లాట్లు (Flight Slots) తగ్గడం వల్ల విమాన టికెట్ ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
"ఇది సమీప భవిష్యత్తులో అందరిపై ప్రభావం చూపుతుంది. రాబోయే కొద్ది నెలల్లో విమానంలో వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్న వారిపై కూడా ప్రభావం ఉంటుంది. స్లాట్లను తగ్గిస్తారు, దాంతో ప్రస్తుతం ఉన్న విమానాల ధరలు పెరుగుతాయి. నేను మార్చి 26 సెలవుల కోసం 'బ్లాక్ ఫ్రైడే' రోజున బుక్ చేసుకున్న ఇండిగో రిటర్న్ ఫ్లైట్ టికెట్ ధర, కేవలం ఒక వారం తర్వాత దాదాపు రెట్టింపు అయ్యింది" అని ఆయన రాసుకొచ్చారు.
సోషల్ మీడియాలో స్పందనలు
ఈ పోస్ట్పై సోషల్ మీడియాలో అనేక రకాల స్పందనలు వచ్చాయి. కొంతమంది యూజర్లు సానుకూల దృక్పథాన్ని అందించడానికి ప్రయత్నించారు.
ఒక యూజర్: "విమానం క్రాష్ అయ్యి ఉంటే పరిస్థితి ఏమిటి? పెళ్లి కేవలం వాయిదా పడింది, రద్దు కాలేదు. ఆ కుటుంబానికి అంతా మంచే జరిగిందని భావించండి. ఇండిగో వంటివి సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు. దీని అర్థం మీరు ఓపిక కోల్పోవాలని కాదు. పెళ్లికి జీవితాంతం ఓపిక, ప్రశాంతమైన వైఖరి అవసరం. ఇది మన స్పందనను పరీక్షించే అవకాశం. కొత్త జంటకు శుభాకాంక్షలు. వారు అత్యుత్తమంగా ఉండేందుకు సిద్ధమయ్యారు. బాహ్య అంతరాయాలు వారి ఆలోచనను లేదా స్థితిస్థాపకతను వక్రీకరించకూడదు. వారు నిలబడటానికి పుట్టారు.. ఆల్ ది బెస్ట్" అని రాశారు.
దీనికి గుప్తా స్పందిస్తూ: "పీక్ సీజన్లో గోవాలో ప్రతిదీ నాన్-రిఫండబుల్ అని మీకు తెలుసని అనుకుంటున్నాను" అని బదులిచ్చారు.
మరొక యూజర్ ప్రతీక్ అగర్వాల్: "నేను నా కుటుంబంతో ప్రయాణిస్తున్నాను. విమానం బయలుదేరడానికి కేవలం 3 గంటల ముందు రద్దు అయినట్లు తెలిసింది. ఎవరూ ఫోన్ తీయడం లేదు. వారు ఇచ్చిన లింక్ పనిచేయకపోవడం వల్ల రిఫండ్ ఇవ్వడానికి కూడా నిరాకరిస్తున్నారు" అని పేర్కొన్నారు.
రతన్ మెహతా అనే వినియోగదారు కూడా ఇలాగే స్పందిస్తూ: "నా కొడుకు పెళ్లి 6వ తేదీన ఉంది, కానీ వారు 4వ తేదీన బెంగళూరు నుంచి జోధ్పూర్ విమానాన్ని రద్దు చేశారు. మేము వేరే విమానం కోసం ₹20-30 వేలు చెల్లించాము. చాలా మంది అతిథులకు టికెట్లు దొరకనే లేదు. వీరు సృష్టించిన ఈ కృత్రిమ సమస్యకు ఖచ్చితంగా శిక్షించాలి" అని డిమాండ్ చేశారు.
దీనికి గుప్తా బదులిస్తూ: "దురదృష్టవశాత్తు, వేరే విమానాలను రీబుక్ చేసుకోవడం కూడా ఆ సందర్భంలో చాలా ప్రమాదకరం. టర్న్అరౌండ్ సమయం 24 గంటల కంటే తక్కువగా ఉంది. కనీసం వచ్చే 7 రోజుల్లో పరిస్థితి మెరుగుపడదు" అని తెలిపారు.
ఇండిగో సంక్షోభంపై తాజా సమాచారం
ఈ సంక్షోభంపై ఇండిగో విమానయాన సంస్థ డీజీసీఏకు సమాచారం అందించింది. తమ కార్యకలాపాలు ఫిబ్రవరి 10 నాటికి స్థిరపడతాయని తాము ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపింది. పైలట్ల నైట్-టైమ్ డ్యూటీ గంటలను (Night-Time Duty Hours) పరిమితం చేసే నియమాలలో తాత్కాలిక సడలింపు ఇవ్వాలని కోరింది.
ఇండిగో అధికారులతో సమావేశం తర్వాత డీజీసీఏ మాట్లాడుతూ, సిబ్బంది కోసం కొత్త ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్స్ (FDTL) ఫేజ్ 2 నిబంధనలను అమలు చేసేటప్పుడు జరిగిన ప్రణాళికా లోపాలు, తప్పుడు అంచనాల (Planning Errors and Miscalculations) కారణంగా ఈ అంతరాయాలు తలెత్తాయని తెలిపింది. తమకు అవసరమైన సిబ్బంది సంఖ్య వాస్తవానికి తాము ముందుగా అనుకున్నదాని కంటే ఎక్కువగా ఉందని ఇండిగో అంగీకరించింది. గురువారం నాడు, సంస్థ ప్రయాణికులకు, పరిశ్రమ భాగస్వాములకు "క్షమాపణలు" చెప్పింది. తమ నెట్వర్క్ అంతటా సాధారణ సేవలను పునరుద్ధరించడానికి అత్యవసరంగా కృషి చేస్తున్నట్లు హామీ ఇచ్చింది.
“This will impact everyone in the near term. Even those who don't have a booked flight but are planning to take one in the next few months. Slots will be cut, prices for existing flights will go up. An Indigo return flight I booked on Black Friday for March'26 vacation is now quoting at ~2x after just one week,” he wrote.
Here's how social media users reacted:
The post has amassed a variety of reactions on social media. Here’s how people responded:
One user attempted to offer a positive perspective, writing: “What if the flight had crashed! Marriage is only postponed; not cancelled. Consider all things happened for the family's good. IndiGo and others aren't doing well. That doesn't mean you should lose cool and patience. Marriage requires lifelong patience and cool attitude. It's a check on our response, an opportunity to know how we respond to the reactions for no fault of ours. Being patient in times of their crises is a much more mature response.
“I wish the best for the new couple. Things would take off for them really beautiful because they are programmed to be the best. External Disruptions shouldn't distort their thinking or resilience. They are built to last; IndiGo isn't! All the best.”
To this, Gupta replied: “Hope you know that in peak season, everything in Goa is non refundable.”
Another user, Pratik Agarwal, wrote: “I was travelling with my family and got to know that flight is cancelled juz 3 hours before the flight departure time. Nobody is picking up phone and they are not allowing refund also as the link shared by them is not working.”
Echoing similar sentiments, a user named Ratan Mehta wrote: “My son wedding was on 6th and they cancel flight from Bangalore to Jodhpur on 4th. We paid 20-30k for another flight and many guest not even able to gets tickets. These idiot must be punished for the an artificial problem created by them. They have knowledge of the problem (sic).”
Gupta responded: “Unfortunately in that case rebooking other flights was also extremely risky. The turnaround time was less than 24 hours and the situation is not going to improve in the next 7 days at least.”
Latest on the IndiGo crises
The airline has informed the DGCA that it expects operations to stabilise by 10 February and has sought temporary relaxation of rules restricting pilots’ night-time duty hours. After meeting IndiGo officials, the DGCA said the disruptions stemmed from planning errors and miscalculations made during the rollout of Phase 2 of the new Flight Duty Time Limitations (FDTL) for crew. IndiGo admitted that its actual requirement for crew was higher than originally planned. On Thursday, the airline issued a “heartfelt apology” to passengers and industry partners, assuring them that it is working urgently to restore normal services across its network.