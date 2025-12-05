Edit Profile
    ఇండిగో విమానాల రద్దు వెనుక అసలు కథ ఏంటి? చుక్కలు చూపిస్తున్న సంక్షోభం

    ఇండిగోలో గందరగోళం, గత 4 రోజుల్లో 1,000కి పైగా విమానాలు రద్దు కావడానికి, ఆలస్యం కావడానికి అసలు కారణం కొత్త ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్స్ (FDTL) నిబంధనలు. పైలట్ అలసటను నివారించడానికి రూపొందించిన ఈ నిబంధనలు, సిబ్బందికి తప్పనిసరి విశ్రాంతిని పెంచాయి. 

    Published on: Dec 05, 2025 1:02 PM IST
    By HT Telugu Desk
    భారతదేశంలో అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండిగో (IndiGo) సేవలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. గత నాలుగు రోజులుగా దేశంలోని అనేక ప్రధాన విమానాశ్రయాల్లో విమానాలు రద్దవడం, ఆలస్యం కావడం వంటి ఘటనలతో గందరగోళం నెలకొంది. నిమిషాల్లోనే వందల కొద్దీ విమానాలు రద్దవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆందోళన, అసహనంతో విమానాశ్రయాల్లోనే గంటల తరబడి నిరీక్షించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది.

    ఇండిగో విమానాల రద్దు వెనుక అసలు కథ ఏంటి? చుక్కలు చూపిస్తున్న సంక్షోభం

    నాలుగు రోజుల్లో 1,000కి పైగా విమానాలు రద్దు

    గత నాలుగు రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఇండిగోకు చెందిన 1,000కు పైగా విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. ఢిల్లీ, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ వంటి కీలక కేంద్రాల్లో వందలాది విమానాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.

    ఒక్క శుక్రవారమే ఢిల్లీ విమానాశ్రయంలో 135 బయలుదేరే విమానాలు, 90 వచ్చే విమానాలు రద్దు అయ్యాయి. బెంగళూరులో 52 రాకపోకలు, హైదరాబాద్‌లో 92 విమానాలు అదే రోజు రద్దయ్యాయి.

    కేవలం 48 గంటల్లోనే దేశవ్యాప్తంగా 600కు పైగా విమానాలు రద్దయ్యాయి. 20 ఏళ్ల చరిత్రలో ఇండిగోకు ఇది రికార్డుస్థాయి పతనం.

    ఇండిగో ఈ గందరగోళానికి 'ఊహించని కార్యాచరణ సవాళ్లు', సాంకేతిక లోపాలు, రద్దీ, వాతావరణాన్ని కారణంగా చూపింది. కానీ, పరిశ్రమ నిపుణులు, పైలట్ యూనియన్లు మాత్రం అసలు కారణం మరొకటి అని తేల్చి చెబుతున్నారు.

    కొత్త నియమాలే అసలు కారణం: ఎఫ్‌డీటీఎల్ నిబంధనలు

    పైలట్‌ల అలసటను నివారించడానికి డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) అమలులోకి తీసుకువచ్చిన కొత్త ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్స్ (FDTL) నిబంధనలే ఈ విమానాల రద్దుకు ప్రధాన కారణమని ఏవియేషన్ నిపుణులు, రెగ్యులేటర్లు ఏకీభవిస్తున్నారు.

    జనవరి 2024లో ఈ నియమాలు పరిచయం చేసినా, ఇప్పటివరకు వాటిని అమలు చేయలేదు. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం:

    1. వారంవారీ విశ్రాంతి: సిబ్బందికి వారంవారీ తప్పనిసరి విశ్రాంతిని 36 గంటల నుంచి 48 గంటలకు పెంచారు.
    2. నైట్ డ్యూటీ విండో: రాత్రిపూట విధులను మరింత పెంచారు (00:00–06:00).
    3. నైట్ ల్యాండింగ్‌లపై పరిమితి: ఒక్కో పైలట్‌కు వారానికి కేవలం రెండు రాత్రి ల్యాండింగ్‌లు మాత్రమే అనుమతి.
    4. రాత్రి ఆపరేషన్లలో ఫ్లైయింగ్ అవర్స్: రాత్రి ఆపరేషన్లలో గరిష్టంగా 8 గంటల ఫ్లైయింగ్ సమయం మాత్రమే.

    ఇండిగో సంస్థ అక్టోబర్ 26న శీతాకాల షెడ్యూల్‌లో విమానాల సంఖ్యను పెంచింది. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఈ కొత్త విశ్రాంతి నియమాలు అమల్లోకి రావడంతో, పెద్ద సంఖ్యలో పైలట్లు తప్పనిసరి విశ్రాంతికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది.

    దానికి తోడు, ఒక ఎయిర్‌బస్ ఏ320 సాఫ్ట్‌వేర్ సమస్య వల్ల వారాంతంలో విమానాలు ఆలస్యమై, అవి అర్ధరాత్రి దాటాయి. కొత్త విశ్రాంతి నియమాలు అమల్లోకి రావడంతో, ఈ ఆలస్యాలు ఒక్కసారిగా ఒకదాని తర్వాత మరొకటి రద్దులకు దారితీశాయి.

    ఇండిగో సంస్థదే తప్పా? పైలట్ల ఆగ్రహం ఎందుకు?

    సంక్షోభానికి అసలు కారణం మేనేజ్‌మెంట్ వైఫల్యమే అని పైలట్ యూనియన్లు తీవ్రంగా ఆరోపిస్తున్నాయి. కొత్త నిబంధనలు వస్తాయని తెలిసినా, ఇండిగో యాజమాన్యం సరైన సిబ్బందిని నియమించుకోవడంలో విఫలమైందని వారు అంటున్నారు.

    పైలట్ల ఆరోపణలు ఇవే:

    1. హైరింగ్ ఫ్రీజ్: కొత్త నియమాలు వస్తాయని తెలిసినా, సిబ్బంది నియామకాన్ని సంస్థ నిలిపివేసింది.
    2. తక్కువ సిబ్బంది వ్యూహం: ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి చాలా సంవత్సరాలుగా అతి తక్కువ సిబ్బందితో సంస్థ నడుస్తోంది.
    3. షెడ్యూల్ ప్లానింగ్ లోపం: కొత్త విశ్రాంతి నిబంధనలను దృష్టిలో ఉంచుకోకుండానే శీతాకాల షెడ్యూల్‌ను రూపొందించారు.

    తమ ఉద్యోగులను ఇతర సంస్థలు తీసుకోకుండా అడ్డుకోవడం (Non-poaching pacts), జీతాల పెంపును నిలిపివేయడం వంటి చర్యలు కూడా సంస్థ తీసుకుందని యూనియన్లు ఆరోపిస్తున్నాయి.

    ఈ సంక్షోభం యాజమాన్యం తీసుకున్న నిర్ణయాల ఫలితమేనని, ఇతర విమానయాన సంస్థలు మాత్రం మెరుగ్గా సన్నద్ధమై, ఈ ప్రభావం నుంచి బయటపడ్డాయని ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ పైలట్స్ (FIP) పేర్కొంది.

    కొంతమంది నిపుణులు ఈ గందరగోళం, ఎఫ్‌డీటీఎల్ నియమాలలో సడలింపులు పొందేందుకు ఇండిగో యాజమాన్యం చేస్తున్న ఒక 'ఒత్తిడి వ్యూహం' కావచ్చని కూడా అనుమానిస్తున్నారు. అయితే, ఇలాంటి చర్యలు భద్రతకు ప్రమాదం కలిగిస్తాయని పైలట్లు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    సంక్షోభం ఎప్పుడు మెరుగుపడుతుంది?

    "పన్నెండు గంటల పాటు కేవలం 'ఇంకొక రెండు గంటలు' అని చెబుతూనే ఉన్నారు. మాకు హోటల్ లేదు, ఆహారం లేదు, ఏమీ లేదు" అని హైదరాబాద్‌లో చిక్కుకుపోయిన ఒక ప్రయాణికుడు తన నిస్సహాయతను వ్యక్తం చేశారు. గత బుధవారం ఇండిగో ఆన్-టైమ్ పనితీరు కేవలం 19.7%కి పడిపోయింది. గతంలో పరిశ్రమలోనే ఇండిగోది అత్యుత్తమ స్థానం.

    పరిస్థితిని మెరుగుపరచడానికి, ఇండిగో సంస్థ తన కార్యకలాపాలు పూర్తిగా స్థిరీకరించడానికి ఫిబ్రవరి 10, 2026 వరకు సమయం కోరింది. నష్టాన్ని అరికట్టడానికి రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో విమానాల సంఖ్యను కూడా తగ్గించడం మొదలుపెట్టింది.

    పదే పదే క్షమాపణలు చెబుతూ, ప్రయాణానికి ముందు విమానం స్థితిని తనిఖీ చేయాలని, అవసరమైన సామాగ్రిని వెంట తీసుకెళ్లాలని, రిఫండబుల్ టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని ఇండిగో సూచించింది.

    గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 118 మిలియన్ల మంది ప్రయాణికులను చేరవేసిన ఇండిగో, తన చరిత్రలోనే అత్యంత కష్టతరమైన కార్యాచరణ సవాలును ఎదుర్కొంటోంది. సిబ్బందిని పెంచకుండా, అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ, తక్కువ-ధర ఆధిపత్యం, వేగవంతమైన విస్తరణ వంటివి అలసట-నియంత్రణ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండవని ఇండిగోకు ఇప్పుడు చేదు నిజం తెలిసింది.

    © 2025 HindustanTimes