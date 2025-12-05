ఇండిగో విమాన సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం: నాలుగో రోజూ కొనసాగుతున్న గందరగోళం
సిబ్బంది కొరతతో ఇండిగో విమాన సర్వీసులు నాలుగో రోజు కూడా రద్దు అవుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 10 నాటికి సాధారణ సేవలు పునరుద్ధరిస్తామని ఇండిగో తెలిపింది. పైలట్ల రాత్రి డ్యూటీ వేళల సడలింపు కోరింది. DGCA ప్రణాళిక లోపాలే కారణం అని పేర్కొంది.
Published on: Dec 05, 2025 7:32 AM IST
సిబ్బంది కొరత కారణంగా వందలాది విమానాలు రద్దవడంతో ప్రయాణికులకు తీవ్ర అసౌకర్యం కలిగించిన ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్.. ఫిబ్రవరి 10 నాటికి సాధారణ సేవలను పునరుద్ధరించాలని భావిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ సంక్షోభం నేటికి నాలుగో రోజుకు చేరింది. పైలట్ల రాత్రి డ్యూటీ వేళల (Night Time Duty Hours) విషయంలో కొన్ని నిబంధనలను తాత్కాలికంగా సడలించాలని విమానయాన నియంత్రణ సంస్థను (DGCA) కోరింది. గురువారం ఒక్కరోజే సుమారు 550 విమానాలు రద్దు కావడంతో ఈ అంతరాయం నాలుగో రోజుకు చేరింది. ఈ సంక్షోభంపై పది కీలక అప్డేట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఇండిగో విమాన సర్వీసులపై తాజా 10 కీలక అంశాలు
- ఈరోజు కూడా రద్దులే: నాలుగో రోజు కూడా ప్రయాణికులకు అంతరాయాలు తప్పలేదు. ఈరోజు ఢిల్లీ నుంచి పుణె వెళ్లాల్సిన 6E 2343, 6E 2471, 6E 6692 విమానాలను ఇండిగో వెబ్సైట్లో రద్దు చేసినట్లుగా చూపించింది.
- ప్రణాళిక లోపమే కారణం: డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) గురువారం రాత్రి ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్స్ (FDTL) ఫేజ్ 2 అమలు సమయంలో జరిగిన లెక్కల తప్పిదాలు, ప్రణాళిక లోపాల వల్లే ఈ అంతరాయాలు తలెత్తాయని ఇండిగో అధికారులు తమకు వివరించినట్లు DGCA పేర్కొంది. తాము అంచనా వేసిన దానికంటే వాస్తవ సిబ్బంది అవసరం ఎక్కువగా ఉందని ఎయిర్లైన్ అంగీకరించిందని రెగ్యులేటర్ తెలిపింది.
- హృదయపూర్వక క్షమాపణ: వరుస అంతరాయాల నేపథ్యంలో ఇండిగో గురువారం ప్రయాణికులకు, పరిశ్రమ వర్గాలకు "హృదయపూర్వక క్షమాపణలు" తెలియజేసింది. సాధారణ కార్యకలాపాలను వీలైనంత త్వరగా పునరుద్ధరించడానికి కృషి చేస్తామని స్పష్టం చేసింది.
- మంత్రి ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష: కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కే. రామ్మోహన్ నాయుడు గురువారం ఇండిగో విమానాల అంతరాయాలపై ఉన్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. విమానయాన సంస్థకు తక్షణమే సాధారణ సేవలను పునరుద్ధరించాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల కారణంగా విమాన ఛార్జీలను పెంచకుండా చూసుకోవాలని కూడా సూచించారు.
- ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణ: "పూర్తి స్థిరత్వం సాధించే వరకు, ఇండిగో కార్యకలాపాల పునరుద్ధరణ, ప్రయాణికులకు మద్దతు చర్యలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తాం" అని ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
- పడిపోయిన షేర్లు: ఇండిగోను నడుపుతున్న ఇంటర్గ్లోబ్ ఏవియేషన్ షేర్లు గురువారం 3.4% పడిపోయాయి. ఈ వారంలో మొత్తం సుమారు 6% మేర క్షీణించినట్లు రాయిటర్స్ నివేదించింది.
- మరిన్ని రద్దులకు అవకాశం: రాబోయే రోజుల్లో కూడా విమానాల రద్దు కొనసాగే అవకాశం ఉందని పీటీఐ నివేదించింది. అంతరాయాలను పరిమితం చేయడంలో భాగంగా, ఇండిగో డిసెంబర్ 8 నుంచి తమ కార్యకలాపాలను తగ్గించుకోవాలని DGCA ఆదేశించింది.
- ప్రణాళిక లోపమే కారణం: ఇండిగోలో సిబ్బంది కొరత కారణంగా తలెత్తిన ఆపరేషనల్ అంతరాయాలు.. అగ్రగామి ఎయిర్లైన్స్లో క్రియాశీల వనరుల ప్రణాళిక లేకపోవడాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని ఎయిర్లైన్ పైలట్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ALPA) తెలిపింది. కొత్త ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్ నిబంధనలను సడలించాలని DGCAపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి కూడా ఇది ఒక ప్రయత్నం అయ్యి ఉండొచ్చని వారు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
- నియామకాల నిలిపివేత ఆరోపణ: ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ పైలట్స్ (FIP) ఒక సంచలన ఆరోపణ చేసింది. కాక్పిట్ సిబ్బంది కోసం కొత్త ఫ్లైట్ డ్యూటీ మరియు విశ్రాంతి కాలం నిబంధనలను పూర్తిగా అమలు చేయడానికి రెండేళ్ల సమయం ఉన్నప్పటికీ, ఇండిగో "వివరించలేని విధంగా" నియామకాలను నిలిపివేసిందని ఆరోపించింది.
- సులభం కాదు: ఇండిగో సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్ సిబ్బందికి ఒక ముఖ్య సందేశం పంపారు. సాధారణ కార్యకలాపాలను పునరుద్ధరించడం, సమయపాలన సాధించడం అంత "సులువైన లక్ష్యం" కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.