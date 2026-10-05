ఇండిగో విమాన ప్రయాణికులకు బాదుడు: మళ్లీ పెరిగిన ఫ్యూయల్ ఛార్జీలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విమాన ఇంధనం (ఏటీఎఫ్) ధరలు భారీగా పెరగడంతో విమానయాన సంస్థ ఇండిగో ఫ్యూయల్ ఛార్జీలను సవరించింది. దేశీయ ప్రయాణాలపై రూ.375 నుంచి రూ.1,300 వరకు, అంతర్జాతీయ మార్గాల్లో రూ.1,000 నుంచి రూ.10,000 వరకు అదనపు భారం పడనుంది. ఈ కొత్త ధరలు అక్టోబరు 6 అర్ధరాత్రి నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.
పండుగల వేళ విమాన ప్రయాణికులకు ఇండిగో చేదు వార్త అందించింది. విమాన ఇంధనం (ఏటీఎఫ్) ధరలు నిరంతరం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఫ్యూయల్ ఛార్జీలను మళ్లీ పెంచుతున్నట్లు సోమవారం ప్రకటించింది. అక్టోబరు 6న అర్ధరాత్రి 12.01 గంటల నుంచి చేసే అన్ని నూతన టికెట్ బుకింగ్లకు ఈ సవరించిన ఛార్జీలు వర్తిస్తాయని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
ఇంధన ధరల పెంపే ప్రధాన కారణం
మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా గత కొన్ని నెలలుగా ఏటీఎఫ్ ధరలు తీవ్ర ఒడుదొడుకులకు గురవుతున్నాయి. గత నెలతో పోలిస్తే ఏటీఎఫ్ ధరలు ఏకంగా 14 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. ఇది గడిచిన దశాబ్ద కాలంలోనే అత్యధిక స్థాయికి చేరుకుంది.
సాధారణంగా విమానయాన సంస్థల మొత్తం నిర్వహణ ఖర్చుల్లో దాదాపు 40 శాతం ఒక్క ఇంధనానికే వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. పెరిగిన నిర్వహణ వ్యయాన్ని పాక్షికంగా సర్దుబాటు చేసుకునేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇండిగో పేర్కొంది. పెరిగిన ఖర్చుల ప్రకారం ఇంకా ఎక్కువ ఛార్జీలు పెంచాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ప్రయాణికులపై ఎక్కువ భారం పడకుండా పరిమితంగానే సవరణలు చేశామని తెలిపింది.
దేశీయ మార్గాల్లో కొత్త ఛార్జీల వివరాలు
ప్రయాణించే దూరాన్ని బట్టి దేశీయ విమానాల్లో ఫ్యూయల్ ఛార్జీలను ఇండిగో విభజించింది:
500 కిలోమీటర్ల వరకు: రూ.375
501 నుంచి 1,000 కిలోమీటర్లు: రూ.600
1,001 నుంచి 1,500 కిలోమీటర్లు: రూ.900
1,501 నుంచి 2,000 కిలోమీటర్లు: రూ.1,150
2,000 కిలోమీటర్లకు పైబడి: రూ.1,300
అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలపై భారీగా భారం
అంతర్జాతీయ విమాన ప్రయాణాలపై కూడా ఇండిగో ఫ్యూయల్ ఛార్జీలను భారీగానే పెంచింది.
సార్క్ (SAARC) దేశాలు: 500 కి.మీ వరకు రూ.1,000; 501 కి.మీ దాటితే రూ.3,000.
ఇండిగో ఈ ఏడాది ఫ్యూయల్ ఛార్జీలను పెంచడం ఇది రెండోసారి. ఇదివరకే ఏప్రిల్ నెలలో ప్రయాణ దూరాన్ని బట్టి దేశీయ మార్గాల్లో రూ.275 నుంచి రూ.950 వరకు, అంతర్జాతీయ మార్గాల్లో రూ.900 నుంచి రూ.10,000 వరకు ఛార్జీలను పెంచింది. రాబోయే రోజుల్లో ఇంధన ధరల పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించి, అవసరాన్ని బట్టి తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటామని విమానయాన సంస్థ వెల్లడించింది.
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