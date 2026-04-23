Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Infosys Q4 results 2026: ఇన్ఫోసిస్ ఇన్వెస్టర్లకు తీపి కబురు: షేరుకు రూ. 25 డివిడెండ్ ప్రకటన

    Infosys Q4 results 2026: దేశీ ఐటీ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ తన వాటాదారులకు తీపి కబురు అందించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసిక ఫలితాలతో పాటు, ఒక్కో షేరుకు రూ. 25 తుది డివిడెండ్‌ను బోర్డు ఖరారు చేసింది. దీంతో ఈ ఏడాది ఇన్వెస్టర్ల ఖాతాల్లోకి చేరే మొత్తం డివిడెండ్ రూ. 48కి చేరింది.

    Published on: Apr 23, 2026 5:26 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారత ఐటీ రంగంలో రెండో అతిపెద్ద సంస్థగా వెలుగొందుతున్న ఇన్ఫోసిస్, మార్కెట్ అంచనాలకు అనుగుణంగా తన వార్షిక ఫలితాలను విడుదల చేసింది. అయితే, ఈసారి ఫలితాల కంటే కంపెనీ ప్రకటించిన డివిడెండ్ ఇన్వెస్టర్లలో ఎక్కువ జోష్ నింపుతోంది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY26) సంబంధించి ప్రతి ఈక్విటీ షేరుకు రూ. 25 తుది డివిడెండ్‌ను బోర్డు సిఫార్సు చేసింది.

    ఇన్ఫోసిస్ త్రైమాసిక ఫలితాలు విడుదల
    కాసుల పంట.. పంపిణీ ఎప్పుడంటే?

    ఇన్ఫోసిస్ యాజమాన్యం ఈ డివిడెండ్ చెల్లింపు కోసం జూన్ 10, బుధవారాన్ని 'రికార్డు డేట్'గా నిర్ణయించింది. అంటే, ఆ తేదీ నాటికి కంపెనీ రికార్డుల్లో వాటాదారులుగా ఉన్న వారందరికీ ఈ నగదు అందుతుంది. అర్హులైన ఇన్వెస్టర్ల ఖాతాల్లోకి జూన్ 25వ తేదీన ఈ డివిడెండ్ సొమ్ము నేరుగా జమ అవుతుందని కంపెనీ తన ఎర్నింగ్స్ ఫైలింగ్‌లో స్పష్టం చేసింది.

    సాధారణంగా ఐటీ కంపెనీలు తమ లాభాల్లో సింహభాగాన్ని డివిడెండ్ల రూపంలో పంచుతుంటాయి. ఇన్ఫోసిస్ కూడా ఇదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ, ఇన్వెస్టర్లకు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను కల్పిస్తోంది. గత ఏడాది అక్టోబర్‌లో కంపెనీ ఇప్పటికే రూ. 23 మధ్యంతర డివిడెండ్‌ను చెల్లించింది. తాజా రూ. 25తో కలిపితే, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇన్వెస్టర్లకు ఒక్కో షేరుపై మొత్తం రూ. 48 ఆదాయం లభించినట్లవుతుంది.

    ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన కీలక అంశం

    ప్రస్తుతం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు టీ+1 (T+1) సెటిల్‌మెంట్ విధానంలో పనిచేస్తున్నాయి. దీని ప్రకారం, ఎవరైనా ఈ డివిడెండ్ పొందాలనుకుంటే రికార్డు డేట్‌కు కనీసం ఒక రోజు ముందే షేర్లను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. రికార్డు డేట్ రోజున లేదా ఆ తర్వాత షేర్లు కొన్న వారికి ఈ డివిడెండ్ పొందే అవకాశం ఉండదు. స్టాక్ మార్కెట్ ఒడిదొడుకుల్లో ఉన్న సమయంలో, ఇలాంటి స్థిరమైన డివిడెండ్ ఆదాయం రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లకు పెద్ద ఊరటనిస్తుంది.

    ఐటీ రంగంపై ప్రభావం

    ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐటీ ఖర్చులపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నప్పటికీ, ఇన్ఫోసిస్ లాంటి అగ్రశ్రేణి కంపెనీలు భారీగా డివిడెండ్లు ప్రకటిస్తుండటం సానుకూల పరిణామం. ఇది కంపెనీ వద్ద ఉన్న బలమైన నగదు నిల్వలను (Cash Reserves), భవిష్యత్తుపై ఉన్న నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. హైదరాబాద్, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో ఐటీ ఉద్యోగులు మాత్రమే కాకుండా, లక్షలాది మంది సామాన్య ఇన్వెస్టర్లు ఇన్ఫోసిస్ షేర్లను కలిగి ఉన్నారు. వారి సేవింగ్స్ ప్లాన్స్‌లో ఈ డివిడెండ్ ఆదాయం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

    సంస్థ పనితీరు పరంగా చూస్తే, నాలుగో త్రైమాసికంలో మార్జిన్ల ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, షేర్ హోల్డర్ల ప్రయోజనాలకే పెద్దపీట వేయాలని బోర్డు నిర్ణయించడం విశేషం. జూన్ నెలలో ఇన్వెస్టర్ల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి ఈ సొమ్ము చేరనుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఇన్ఫోసిస్ ప్రకటించిన డివిడెండ్ ఎంత?

    ఇన్ఫోసిస్ బోర్డు ఒక్కో షేరుకు రూ. 25 తుది డివిడెండ్‌ను ప్రకటించింది. గతంలో ఇచ్చిన రూ. 23తో కలిపి మొత్తం రూ. 48 ఈ ఏడాదికి లభిస్తుంది.

    2. డివిడెండ్ పొందడానికి చివరి తేదీ ఎప్పుడు?

    రికార్డు డేట్‌గా జూన్ 10ని ప్రకటించారు. కాబట్టి, ఆ తేదీకి ముందే షేర్లు మీ డీమ్యాట్ ఖాతాలో ఉండాలి.

    3. నా బ్యాంకు ఖాతాలో డబ్బు ఎప్పుడు జమ అవుతుంది?

    అర్హులైన ఇన్వెస్టర్లందరికీ జూన్ 25వ తేదీన డివిడెండ్ సొమ్మును కంపెనీ పంపిణీ చేస్తుంది.

    4. ఎక్స్-డివిడెండ్ (Ex-Dividend) తేదీ అంటే ఏమిటి?

    సాధారణంగా రికార్డు డేట్‌కు ఒక రోజు ముందు ఉండే తేదీని ఎక్స్-డివిడెండ్ డేట్ అంటారు. ఆ రోజున షేరు ధర డివిడెండ్ మొత్తానికి తగ్గట్టుగా అడ్జస్ట్ అవుతుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes