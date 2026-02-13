ఐటీ రంగంలో ప్రకంపనలు: ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్ షేర్ల భారీ పతనం.. ఇన్వెస్టర్లకు షాక్
IT stocks crash: అమెరికా మార్కెట్ల పతనం, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ముప్పుతో భారత ఐటీ షేర్లు కుప్పకూలాయి. గత మూడు రోజుల్లోనే నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ 12% మేర పడిపోయి, 2023 అక్టోబర్ నాటి కనిష్ట స్థాయికి చేరుకోవడం ఇన్వెస్టర్లను తీవ్ర ఆందోళనలో పడేసింది.
భారత ఐటీ రంగంపై అమ్మకాల ఒత్తిడి సునామీలా విరుచుకుపడింది. వరుసగా రెండో రోజూ టెక్ షేర్లు భారీగా కుదేలయ్యాయి. అమెరికా టెక్ మార్కెట్లలో చోటుచేసుకున్న భారీ పతనం దెబ్బకు, మన దేశీ దిగ్గజాలైన ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, హెచ్సీఎల్ టెక్ వంటి షేర్లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో ఏకంగా భారీగా పతనమయ్యాయి.
కనుమరుగవుతున్న లాభాలు
మార్కెట్ గణాంకాలను గమనిస్తే పరిస్థితి తీవ్రత అర్థమవుతుంది. నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ శుక్రవారం ఒక్కరోజే 5% పైగా కుప్పకూలి 31,422.60 పాయింట్ల వద్దకు చేరింది. ఇది 2023 అక్టోబర్ తర్వాత నమోదైన అత్యంత కనిష్ట స్థాయి. కేవలం గత మూడు ట్రేడింగ్ సెషన్లలోనే ఈ ఇండెక్స్ ఏకంగా 12% విలువను కోల్పోవడం గమనార్హం. అంటే లక్షల కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్టర్ల సంపద కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఆవిరైపోయింది.
ఐటీని వణికిస్తున్న 'AI' భయాలు
ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణం అమెరికా మార్కెట్ల నుంచి వచ్చిన ప్రతికూల సంకేతాలే. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రాకతో సాంప్రదాయ ఐటీ సేవల రంగం రూపురేఖలు మారిపోతాయన్న ఆందోళనలు ఇన్వెస్టర్లను వెంటాడుతున్నాయి. ఏఐ వల్ల ఐటీ ప్రాజెక్టుల కాలపరిమితి తగ్గడమే కాకుండా, చాలా పనులు ఆటోమేషన్ అయిపోతాయన్న భయాలు మార్కెట్ వర్గాల్లో నెలకొన్నాయి.
"ఏఐ టెక్నాలజీ వల్ల భారత ఐటీ కంపెనీల ఆదాయ మార్గాలకు గండి పడుతుందేమోనన్న అనుమానాలు పెరిగాయి. దీనికి తోడు అమెరికాలో టెక్ షేర్ల అమ్మకాలు కొనసాగడం మన మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది" అని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ప్రధాన షేర్ల పరిస్థితి:
- ఇన్ఫోసిస్ (Infosys): మార్కెట్ లీడర్గా ఉన్న ఈ షేరు భారీగా పతనమైంది. ప్రస్తుతం 5.5 శాతం పడిపోయి రూ. 1,309 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
- టీసీఎస్ (TCS): దిగ్గజ సంస్థ సైతం ఇన్వెస్టర్ల అమ్మకాల ఒత్తిడికి తలొగ్గింది. 4.50 శాతం పతనమై రూ. 2626 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
- హెచ్సీఎల్ టెక్ (HCL Tech): ఈ స్టాక్ 4.5 శాతం పైగా క్షీణించి ఇన్వెస్టర్లను షాక్కు గురిచేసింది. రూ. 1411 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
- టెక్ మహీంద్రా 2.71 శాతం నష్టపోయింది. విప్రో 3.34 శాతం పతనమైంది. పర్సిస్టెంట్ టెక్నాలజీస్ 3.71 శాతం, ఎల్టీఐఎం 3.38 శాతం పడిపోయాయి.
మరోవైపు, అమెరికాలో నిరుద్యోగిత డేటా ఆశాజనకంగా ఉండటంతో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను ఇప్పుడప్పుడే తగ్గించకపోవచ్చన్న వార్తలు కూడా టెక్ స్టాక్స్ను దెబ్బతీశాయి. ఐటీ కంపెనీల ఆదాయంలో అధిక భాగం అమెరికా నుంచే వస్తుంది కాబట్టి, అక్కడ జరిగే చిన్న మార్పు కూడా ఇక్కడ పెను ప్రభావం చూపుతోంది. ప్రస్తుతానికి ఈ పతనం ఎక్కడ ఆగుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి నెలకొందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.