Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఇక బిగ్ స్క్రీన్ పై.. అమెజాన్ ఫైర్ టీవీ కోసం కొత్త యాప్

    మొబైల్ ఫోన్‌కే పరిమితమైన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఇకపై మీ టీవీలోనూ అలరించనున్నాయి. అమెజాన్ ఫైర్ టీవీ కోసం మెటా ప్రత్యేకమైన యాప్‌ను లాంచ్ చేసింది. కుటుంబం మొత్తం కలిసి రీల్స్ చూసే సరికొత్త అనుభూతిని ఇది అందిస్తుంది.

    Published on: Dec 19, 2025 4:59 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మెటా, అమెజాన్ సంస్థలు కలిసి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ప్రియులకు అదిరిపోయే వార్తను అందించాయి. మీ చేతిలో ఉన్న ఫోన్ నుంచి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ను నేరుగా మీ లివింగ్ రూమ్‌లోని టీవీలోకి తీసుకువచ్చాయి. అమెజాన్ ఫైర్ టీవీ (Fire TV) వినియోగదారులు ఇకపై నేరుగా తమ టీవీ స్క్రీన్‌లపై ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్‌ను వీక్షించవచ్చు. ఇప్పటివరకు ఒంటరిగా ఫోన్‌లో స్క్రోల్ చేసే అలవాటును, అందరూ కలిసి చూసే ఒక సామాజిక అనుభవంగా మార్చడమే ఈ కొత్త యాప్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ప్రస్తుతం ఇది అమెరికాలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.

    ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఇక బిగ్ స్క్రీన్ పై.. ఫైర్ టీవీ కోసం కొత్త యాప్ విడుదల (Meta)
    ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఇక బిగ్ స్క్రీన్ పై.. ఫైర్ టీవీ కోసం కొత్త యాప్ విడుదల (Meta)

    టీవీలో రీల్స్ వీక్షణ.. సరికొత్తగా!

    ఫోన్‌లో లాగా పదేపదే స్క్రోల్ చేసే పని లేకుండా, టీవీ యాప్‌లో రీల్స్‌ను వివిధ కేటగిరీలుగా విభజించారు.

    ఇంట్రెస్ట్-బేస్డ్ ఛానెల్స్: మ్యూజిక్, స్పోర్ట్స్ హైలైట్స్, ట్రావెల్, ట్రెండింగ్ వీడియోల కోసం ప్రత్యేక ఛానెల్స్ ఉంటాయి.

    ఆటో ప్లే ఫీచర్: మీరు ఒక రీల్‌ను ఎంచుకుంటే చాలు, అది పూర్తి సౌండ్‌తో ప్లే అవుతుంది. ఆ తర్వాత వచ్చే వీడియోలు కూడా ఆటోమేటిక్‌గా ప్లే అవుతాయి. ఇది మీకు టీవీ ఛానెల్స్ మారుస్తున్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.

    మల్టీ అకౌంట్ సపోర్ట్: ఒకే టీవీలో గరిష్టంగా ఐదు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లను లాగిన్ చేయవచ్చు. దీనివల్ల కుటుంబ సభ్యులు ఎవరికి కావాల్సిన వ్యక్తిగత సిఫార్సులను వారు సులభంగా చూడవచ్చు.

    వినియోగదారులు రీల్స్‌ను లైక్ చేయడమే కాకుండా, కామెంట్లను చదవడం, తమకు నచ్చిన క్రియేటర్ల ప్రొఫైల్స్‌ను టీవీకి తగిన ఇంటర్‌ఫేస్‌లో బ్రౌజ్ చేయవచ్చు.

    మీ ఫైర్ టీవీలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఎలా పొందాలి?

    ఈ యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవడం చాలా సులభం:

    • అమెజాన్ యాప్‌స్టోర్ నుంచి Instagram for TV యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.
    • ఫైర్ టీవీ స్టిక్ HD, 4K ప్లస్, 4K మ్యాక్స్, ఫైర్ టీవీ ఓమ్నీ క్యూలెడ్ సిరీస్ వంటి పరికరాల్లో ఇది అందుబాటులో ఉంది.
    • యాప్ ఇన్‌స్టాల్ అయ్యాక, మీ మొబైల్ యాప్‌లోని 'సెట్టింగ్స్' ద్వారా లేదా నేరుగా టీవీలో మీ వివరాలతో సైన్-ఇన్ అవ్వవచ్చు. కావాలనుకుంటే కేవలం టీవీ కోసం ప్రత్యేకంగా కొత్త అకౌంట్‌ను కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.

    భద్రత, నియంత్రణలు

    కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి చూసే అవకాశం ఉన్నందున, మెటా ఇందులో పీజీ-13 (PG-13) కంటెంట్ ప్రమాణాలను పాటిస్తోంది. టీనేజ్ అకౌంట్లకు మొబైల్‌లో ఉండే అన్ని భద్రతా నియమాలు, స్క్రీన్ టైమ్ లిమిట్స్ ఇక్కడ కూడా వర్తిస్తాయి.

    ప్రస్తుతానికి కేవలం రీల్స్ పైనే దృష్టి పెట్టినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో మీ ఫోన్‌నే రిమోట్‌గా వాడుకోవడం, స్నేహితులతో కలిసి ఫీడ్‌ను షేర్ చేసుకోవడం వంటి మరిన్ని అద్భుతమైన ఫీచర్లను తీసుకురానున్నట్లు మెటా ప్రకటించింది.

    recommendedIcon
    News/News/ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఇక బిగ్ స్క్రీన్ పై.. అమెజాన్ ఫైర్ టీవీ కోసం కొత్త యాప్
    News/News/ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఇక బిగ్ స్క్రీన్ పై.. అమెజాన్ ఫైర్ టీవీ కోసం కొత్త యాప్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes