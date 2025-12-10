Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యాడ్ టు స్టోరీ: ఇకపై పబ్లిక్ పోస్ట్‌లను క్షణాల్లో రీషేర్ చేయొచ్చు

    ఇన్‌స్టాగ్రామ్ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన 'యాడ్ టు స్టోరీ' ఫీచర్ ద్వారా పబ్లిక్ పోస్ట్‌లను నేరుగా స్టోరీస్‌లో రీషేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది క్రియేటర్లకు సరైన క్రెడిట్ ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా, క్రియేటర్ కంట్రోల్స్ ద్వారా రీషేరింగ్‌ను నియంత్రించే సౌలభ్యం కూడా ఉంటుంది. 

    Published on: Dec 10, 2025 5:54 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పబ్లిక్ పోస్ట్‌లను రీషేర్ చేయడం ఇప్పుడు మరింత సులువైంది. 'యాడ్ టు స్టోరీ' అనే సరికొత్త ఫీచర్‌ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసింది. దీనివల్ల ఇకపై స్క్రీన్‌షాట్‌లు లేదా ఇతర ఇబ్బందికర పద్ధతులు వాడాల్సిన అవసరం లేకుండానే, ఏ పబ్లిక్ పోస్ట్‌నైనా నేరుగా మీ స్టోరీలో పంచుకోవచ్చు. కంటెంట్‌ను రీషేర్ చేసేటప్పుడు ఒరిజినల్ క్రియేటర్‌కు క్రెడిట్ ఇవ్వడం, వారికి తమ కంటెంట్‌పై నియంత్రణను కల్పించడం ఈ ఫీచర్ ప్రత్యేకత.

    ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యాడ్ టు స్టోరీ: ఇకపై పబ్లిక్ పోస్ట్‌లను క్షణాల్లో రీషేర్ చేయొచ్చు (Unsplash)
    ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యాడ్ టు స్టోరీ: ఇకపై పబ్లిక్ పోస్ట్‌లను క్షణాల్లో రీషేర్ చేయొచ్చు (Unsplash)

    స్క్రీన్‌షాట్‌లకు గుడ్‌బై: ఇక అంతా సవ్యంగా!

    మెటా సీఈఓ మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ థ్రెడ్స్‌లో ఈ ఫీచర్‌ను ప్రకటించారు. దీని పేరు "యాడ్ టు స్టోరీ". ఏ పబ్లిక్ అకౌంట్ పోస్ట్‌ను చూసినా, అది రీషేర్ చేయడానికి అర్హత కలిగి ఉంటే, అక్కడ ఈ బటన్ కనిపిస్తుంది.

    ఈ అప్‌డేట్ ఐఓఎస్ (iOS), ఆండ్రాయిడ్ (Android) వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇప్పటివరకు పబ్లిక్ స్టోరీలను పంచుకోవడానికి చాలామంది స్క్రీన్‌షాట్‌లు లేదా నాణ్యత లేని థర్డ్-పార్టీ టూల్స్‌పై ఆధారపడేవారు. ఈ కొత్త ఫీచర్ ఆ పద్ధతులన్నిటికీ స్వస్తి చెప్పింది. దీనివల్ల కంటెంట్ త్వరగా వైరల్ అవ్వడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. కంటెంట్ నాణ్యత దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది.

    సమగ్రమైన క్రెడిట్: 'యాడ్ టు స్టోరీ' బటన్‌ను నొక్కి రీపోస్ట్ చేసినప్పుడు, ఆ స్టోరీలో ఒరిజినల్ క్రియేటర్ హ్యాండిల్ (Handle) ఆటోమేటిక్‌గా కనిపిస్తుంది. దీనివల్ల క్రియేటర్‌కు సరైన గుర్తింపు దొరుకుతుంది.

    నాణ్యతకు భరోసా: స్క్రీన్‌షాట్‌ల వల్ల ఇమేజ్ క్రాప్ అవ్వడం, నాణ్యత తగ్గిపోవడం జరిగేది. ఈ కొత్త విధానంలో విజువల్స్ అన్నీ పదునుగా, స్పష్టంగా ఉంటాయి.

    కంట్రోల్ క్రియేటర్ల చేతుల్లోనే!

    రీషేరింగ్ ఫీచర్ విస్తరించినప్పటికీ, కంటెంట్‌పై నియంత్రణ అనేది ఇన్‌స్టాగ్రామ్ దృష్టి సారించిన ప్రధానాంశం. ప్రత్యేకించి పబ్లిక్ అకౌంట్స్, క్రియేటర్ల కోసం ఈ ఫీచర్‌లో కొన్ని ప్రత్యేక సౌలభ్యాలు ఉన్నాయి.

    పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కలిగి ఉన్నవారు తమ కంటెంట్‌ను ఎవరూ రీషేర్ చేయకూడదని భావిస్తే, వారి ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్లి "Allow Sharing to Story" (స్టోరీలో షేర్ చేయడానికి అనుమతించు) అనే ఆప్షన్‌ను ఆపివేయవచ్చు.

    ఇక ప్రైవేట్ అకౌంట్ల విషయానికొస్తే, వాటి విధానంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. వారి స్టోరీలు, పోస్ట్‌లు యథావిధిగా వారు అనుమతించిన ఫాలోవర్లకు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. పబ్లిక్ రీషేరింగ్‌కు అవి అందుబాటులో ఉండవు. పబ్లిక్ రీచ్‌కి, వ్యక్తిగత గోప్యతకు మధ్య ఉన్న స్పష్టమైన సరిహద్దును ఈ నియంత్రణ నిర్వచిస్తుంది.

    బ్రాండ్‌లు, క్రియేటర్లకు ఇది పెద్ద ప్లస్!

    ఈ అప్‌డేట్ వల్ల క్రియేటర్లు, బ్రాండ్‌లు, ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌లకు భారీ ప్రయోజనం దక్కనుంది.

    పెరిగే రీచ్: ఉత్సాహవంతులైన ఫాలోవర్లు ఇకపై అప్‌డేట్‌లను, ప్రచారాలను లేదా పోస్ట్‌లను ఉచిత డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్‌వర్క్‌లా విస్తరిస్తారు.

    సహజసిద్ధమైన విస్తరణ: కంటెంట్ ఆర్గానిక్‌గా, వేగంగా ఎక్కువమందికి చేరువవుతుంది.

    రీషేర్ విధానంలో మరింత సహజత్వాన్ని, సౌలభ్యాన్ని తీసుకురావడం ద్వారా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వినియోగదారుల కంటెంట్ పరస్పర చర్యలను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. డైరెక్ట్ మెసేజ్ (DM) ద్వారా స్టోరీలను పంపే పక్కనే ఈ కొత్త 'యాడ్ టు స్టోరీ' బటన్ కనిపిస్తుంది.

    News/News/ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యాడ్ టు స్టోరీ: ఇకపై పబ్లిక్ పోస్ట్‌లను క్షణాల్లో రీషేర్ చేయొచ్చు
    News/News/ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యాడ్ టు స్టోరీ: ఇకపై పబ్లిక్ పోస్ట్‌లను క్షణాల్లో రీషేర్ చేయొచ్చు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes