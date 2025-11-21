వాట్సాప్ తన పాత ఫీచర్ను 'అబౌట్' (About) పేరుతో కొత్త రూపంలో తీసుకొచ్చింది. ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్ నోట్స్ తరహాలో పనిచేస్తుంది. దీని ద్వారా యూజర్లు తమ ప్రస్తుత స్టేటస్ లేదా అందుబాటులో ఉన్నారా లేదా అనే విషయాన్ని చాట్ల పైన చిన్నపాటి టెక్స్ట్ అప్డేట్గా ఉంచవచ్చు. ఈ అప్డేట్లు 24 గంటల్లో డిలీట్ అవుతాయి.
ప్రపంచంలో అత్యధిక మంది ఉపయోగించే మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన వాట్సాప్ (WhatsApp), తన యూజర్లకు సుపరిచితమైన ఫీచర్ను సరికొత్త రూపంలో మళ్లీ పరిచయం చేస్తోంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ నోట్స్లో మాదిరిగానే, ఇప్పుడు వాట్సాప్ యూజర్లు కూడా తమ చాట్ల పైన చిన్నపాటి టెక్స్ట్ అప్డేట్లను ఉంచుకోవచ్చు. దీని ద్వారా వారు ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారు, లేదా ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటారు అనే విషయం ఇతరులకు తెలుస్తుంది.
త్వరలోనే చాలా మంది వాట్సాప్ యూజర్లకు ఈ చిన్న మార్పు కనిపించబోతోంది. తమ ప్రస్తుత పరిస్థితిని లేదా అందుబాటును త్వరగా తెలియజేసేందుకు మెటా (Meta) ఈ కొత్త ఫీచర్ను తీసుకొచ్చింది.
'అబౌట్' ఫీచర్: వాట్సాప్ తొలి రోజుల్లోని ఫీచర్
వాట్సాప్ పరిచయం చేసిన ఈ అప్డేటెడ్ స్టేటస్ టూల్కు "అబౌట్" (About) అని పేరు పెట్టారు. ఇది వన్-టు-వన్ సంభాషణల పైన, అలాగే యూజర్ ప్రొఫైల్ పేజీలలో చిన్న టెక్స్ట్ అప్డేట్గా కనిపిస్తుంది.
త్వరిత సమాచారం: ఈ ఫీచర్ ద్వారా యూజర్లు తక్కువ పదాల్లో తమ గురించి త్వరగా తెలియజేయవచ్చు, సంభాషణలకు ఆహ్వానించవచ్చు లేదా ప్రస్తుతం తాము చేస్తున్న పనిని తెలియజేయవచ్చు.
పాత జ్ఞాపకాలు: వాస్తవానికి ఇది కొత్త ఫీచర్ కాదని, వాట్సాప్ తొలి రోజుల్లో ఈ 'అబౌట్' ఫీచర్ ఉండేదని కంపెనీ తెలిపింది. అప్పుడు పర్సనల్ మెసేజింగ్ ఇంతగా ప్రాచుర్యం పొందకముందు, యూజర్లు తాము ఏం చేస్తున్నారో వివరించడానికి ఇలాంటి చిన్న టెక్స్ట్ లైన్ల మీదనే ఆధారపడేవారు.
కొత్త ప్రదేశం: ఇప్పుడు ఆ ఆలోచననే మళ్లీ ముందుకు తీసుకొచ్చి, చాట్ల పైభాగంలో మరింత స్పష్టంగా కనిపించేలా చేశారు. ఒక్కసారి నొక్కడం ద్వారా దీనికి నేరుగా రిప్లై ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది.
24 గంటల్లో డిలీట్, పూర్తి ప్రైవసీ కంట్రోల్స్
ఈ కొత్త అప్డేట్ డిఫాల్ట్గా తక్కువ కాలం ఉండే ఫార్మాట్లో పనిచేస్తుంది. అంటే:
గడువు: ప్రతి మెసేజ్ 24 గంటల తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అవుతుంది. ఇది సరిగ్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ నోట్స్ మాదిరిగానే పనిచేస్తుంది.
సమయ నియంత్రణ: యూజర్లు తమ అవసరాన్ని బట్టి ఈ అప్డేట్ యొక్క సమయాన్ని మార్చవచ్చు. కావాలంటే త్వరగా డిలీట్ అయ్యేలా లేదా ఎక్కువ కాలం ఉండేలా సెట్ చేసుకోవచ్చు.
విజిబిలిటీ సెట్టింగ్లు: వాట్సాప్ ఇందులో విజిబిలిటీ సెట్టింగ్లను కూడా ఇచ్చింది. అంటే, ఈ అప్డేట్ను ఎంచుకున్న కాంటాక్టులకు మాత్రమే చూపించాలా, లేదా అందరితో పంచుకోవాలా అనే ఎంపిక యూజర్కు ఉంటుంది.
ప్రస్తుతానికి ఈ ఫీచర్ కేవలం టెక్స్ట్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ నోట్స్ ఇప్పటికే వీడియోలు, మ్యూజిక్ వంటి ఆప్షన్లను ఇస్తున్నప్పటికీ, వాట్సాప్ మాత్రం మొదట్లో సులభమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. యూజర్ల ఆసక్తి, ఫీడ్బ్యాక్ ఆధారంగా భవిష్యత్తులో ఈ టూల్ను విస్తరించే అవకాశం ఉందని మెటా తెలిపింది.
ప్రస్తుతం రెండు బిలియన్లకు పైగా యాక్టివ్ యూజర్లు ఉన్న వాట్సాప్లో, ఈ కొత్త 'అబౌట్' ఫీచర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొబైల్ పరికరాల్లో అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఇది సంభాషణలకు అంతరాయం కలగకుండానే తమ స్థితిని త్వరగా పంచుకోవడానికి యూజర్లకు ఉపయోగపడుతుంది.