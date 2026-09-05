ఐఫోన్ 17పై డిస్కౌంట్ ఆఫర్: రూ.54 వేలలోపే కొనుగోలు చేయండిలా
ఐఫోన్ 17 (256GB) వేరియంట్పై ఫ్లిప్కార్ట్ మంచి ఆఫర్ ప్రకటించింది. బ్యాంక్ డిస్కౌంట్తో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ను ఉపయోగించి రూ.82,900 విలువైన ఈ ఫోన్ను రూ.53,817 కే దక్కించుకోవచ్చు. ఆ వివరాలు ఇవే..
యాపిల్ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ ఐఫోన్ 17 (256GB) కొనాలనుకునే వారికి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ అదిరిపోయే ఆఫర్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. రూ.82,900 ప్రారంభ ధర కలిగిన ఈ మోడల్పై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లతో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ విలువను కలుపుకొని రూ.53,817 కే పొందే వెసులుబాటు కల్పించింది. పరిమిత కాలం పాటు అందుబాటులో ఉండే ఈ డీల్ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
రూ.54,000 లోపే ఎలా సాధ్యం?
ఐఫోన్ 17 అసలు ధర రూ.82,900 కాగా, ఫ్లిప్కార్ట్ ముందస్తుగా రూ.2,000 తగ్గించి ఫోన్ ధరను రూ.80,900కి చేర్చింది. దీనికి అర్హత కలిగిన ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బీఐ (SBI) లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్ (Axis Bank) క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగిస్తే మరో రూ.4,833 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఫోన్ ధర రూ.76,067కి తగ్గుతుంది.
అక్కడితో ఆగకుండా, మెరుగైన కండిషన్లో ఉన్న పాత ఐఫోన్ 13 (128GB) ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా గరిష్టంగా రూ.22,250 వరకు తగ్గింపు పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ అన్ని ఆఫర్లను ఉపయోగిస్తే ఐఫోన్ 17ను రూ.53,817 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
కొనుగోలుదారులు గమనించాల్సిన అంశాలు
రూ.53,817 అనేది డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాదని పాఠకులు గుర్తించాలి. నిర్ణీత బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు, మంచి కండిషన్ ఉన్న ఎక్స్ఛేంజ్ ఫోన్ ఉన్నప్పుడే ఈ విలువల ఆధారంగా లెక్కింపు సాధ్యమవుతుంది. పాత ఫోన్పై గీతలు, డెంట్లు లేదా ఇతర సమస్యలు ఉంటే ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ తగ్గి, చెల్లించాల్సిన మొత్తం పెరుగుతుంది.
ఐఫోన్ 17 ప్రత్యేకతలు
ఐఫోన్ 17 స్మార్ట్ఫోన్ 120Hz ప్రోమోషన్ (ProMotion) సపోర్ట్తో 6.3 అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికుల కోసం వెనుక వైపు 48 మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను అందించారు. దీని ద్వారా 4K రిజల్యూషన్లో క్వాలిటీ వీడియోలను రికార్డ్ చేయవచ్చు. మెరుగైన పెర్ఫార్మెన్స్, ఆదా అయ్యే బ్యాటరీ ప్రాసెస్ కోసం సరికొత్త 'ఏ19' (A19) చిప్సెట్ను ఉపయోగించారు. అలాగే యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లతో పాటు ఫోన్ దృఢత్వం కోసం 'సెరామిక్ షీల్డ్ 2' ప్రొటెక్షన్ను అందించారు.
సెప్టెంబర్ 9న యాపిల్ మెగా ఈవెంట్
మరోవైపు, సెప్టెంబర్ 9న యాపిల్ సంస్థ భారీ లాంచ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించనుంది. ఈ వేదికపై సరికొత్త ఐఫోన్ సిరీస్తో పాటు సంస్థ తొలి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ను పరిచయం చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. మెమరీ, స్టోరేజ్ చిప్ల కొరతతో ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగానికి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, ఫోల్డబుల్ మార్కెట్ బలంగా పుంజుకుంటోంది. 2027 నాటికి యాపిల్ 1.7 కోట్లకు పైగా ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్లను విక్రయించవచ్చని రీసెర్చ్ సంస్థ ఐడీసీ (IDC) అంచనా వేసింది.
సెప్టెంబర్ 1న యాపిల్ కొత్త సీఈఓ (CEO)గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన జాన్ టెర్నస్ (John Ternus) నాయకత్వంలో జరుగుతున్న తొలి ప్రసిద్ధ ఈవెంట్ కావడంతో దీనిపై తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది. టిమ్ కుక్ స్థానంలో సీఈఓగా వచ్చిన టెర్నస్ హార్డ్వేర్ విభాగంలో దీర్ఘకాల అనుభవం ఉన్న నిపుణుడు కావడం విశేషం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More