ఐఫోన్ 18 ప్రొ లాంచ్ కు వేళాయె: పెరగనున్న ధరలు, అదిరిపోయే ఫీచర్లు
ఆపిల్ తమ కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ 'ఐఫోన్ 18 ప్రొ' సిరీస్ను సెప్టెంబర్లో ఆవిష్కరించడానికి సిద్ధమవుతోంది. 2nm ఏ20 ప్రొ ప్రాసెసర్, సరికొత్త కెమెరా, భారీ బ్యాటరీతో వస్తున్న ఈ మోడళ్ల ధరలు భారత మార్కెట్లో పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆపిల్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'ఐఫోన్ 18' సిరీస్ విడుదలకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. ప్రసిద్ధ టెక్ దిగ్గజం ఆపిల్ తన కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ల శ్రేణిని రాబోయే సెప్టెంబర్ నెలలో ఆవిష్కరించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. కంపెనీ ఇప్పటివరకు అధికారిక తేదీని వెల్లడించనప్పటికీ, సెప్టెంబర్ 9న ఈ గ్రాండ్ ఈవెంట్ జరిగే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ టెక్ నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఐఫోన్ 18 ప్రొ, ఐఫోన్ 18 ప్రొ మ్యాక్స్ మోడళ్లతో పాటు ఆపిల్ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ను పరిచయం చేయవచ్చనే వార్తలు టెక్ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్నాయి.
భారత్లో మరింత ప్రియం కానున్న ఐఫోన్ 18 ప్రొ
భారత మార్కెట్లో కొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రొ సిరీస్ ధరలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని టెక్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. గతేడాది విడుదలైన ఐఫోన్ 17 ప్రొ ప్రారంభ ధర ₹1,34,900 కాగా, కొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రొ ప్రారంభ ధర దాదాపు ₹1,39,900 వరకు ఉండవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక 256జీబీ వేరియంట్ ధర ₹1,44,900 వరకు చేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
అలాగే, అత్యున్నత మోడల్ అయిన ఐఫోన్ 18 ప్రొ మ్యాక్స్ ప్రారంభ ధర భారత్లో ₹1,54,900 నుంచి ₹1,59,900 మధ్య ఉండే వీలుంది.
రూ. 2 లక్షల రేంజ్లో ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ 'అల్ట్రా'
ఆపిల్ రూపుదిద్దుతున్న తొలి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ 'ఐఫోన్ అల్ట్రా' పేరుతో రానున్నట్లు ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. అత్యంత వినూత్న సాంకేతికతతో రానున్న ఈ డివైజ్ ధర వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపరిచేలా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ ధర దాదాపు ₹1.90 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువగానే ఉండే అవకాశం ఉందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
ఏ20 ప్రొ చిప్సెట్తో అద్భుత పనితీరు
డిజైన్ పరంగా ఐఫోన్ 18 ప్రొ మోడళ్లు మునుపటి ఐఫోన్ 17 సిరీస్ను పోలి ఉన్నప్పటికీ, ఈసారి కొత్త రంగుల్లో లభించనున్నాయి. కొత్తగా రానున్న 'డార్క్ చెర్రీ' ఫినిషింగ్తో పాటు లైట్ బ్లూ, డార్క్ గ్రే, సిల్వర్ రంగుల్లో వీటిని తీసుకొస్తున్నారు.
సాంకేతిక పనితీరు విషయానికి వస్తే, ఐఫోన్ 18 ప్రొ సిరీస్లో అత్యంత శక్తివంతమైన ఏ20 ప్రొ (A20 Pro) చిప్సెట్ను అమర్చనున్నారు. సెమీకండక్టర్ దిగ్గజం TSMC రూపొందించిన ఆధునిక 2-నానోమీటర్ (2nm) సాంకేతికతతో తయారవుతున్న తొలి ప్రాసెసర్ ఇదే కావడం గమనార్హం. ఈ ప్రాసెసర్ వల్ల ఫోన్ వేగం 15 శాతం పెరుగుతుండగా, విద్యుత్ వినియోగం (బ్యాటరీ పొదుపు) 30 శాతం వరకు మెరుగుపడనుంది.
దీనికి తోడు, 'వేఫర్-లెవెల్ మల్టీ-చిప్ మాడ్యూల్' (WMCM) ప్యాకేజింగ్ ద్వారా ర్యామ్ను (RAM) నేరుగా ప్రాసెసర్తో అనుసంధానించేందుకు ఆపిల్ ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. దీనివల్ల 'ఆపిల్ ఇంటెలిజెన్స్' (AI) ఫీచర్లు వేగంగా పనిచేయడమే కాకుండా ఫోన్ లోపలి భాగంలో ఇతర పరికరాలకు తగినంత స్థలం లభిస్తుంది.
వేరియబుల్ అపెర్చర్ కెమెరా, పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ
కెమెరా విభాగంలోనూ ఆపిల్ కీలక మార్పులు చేయనుంది. ఐఫోన్ 18 ప్రొ సిరీస్లో 'వేరియబుల్ అపెర్చర్' కలిగిన మెయిన్ కెమెరాను పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది. దీనిద్వారా కెమెరా సెన్సార్పై ఎంత వెలుతురు పడాలో వినియోగదారులే స్వయంగా నియంత్రించవచ్చు. తక్కువ వెలుతురులోనూ అద్భుతమైన ఫోటోలు, పోర్ట్రెయిట్ షాట్లలో స్పష్టమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ సెపరేషన్ సాధించేందుకు మెయిన్, టెలిఫోటో కెమెరాల్లో పెద్ద అపెర్చర్లను ఆపిల్ పరీక్షిస్తోంది.
బ్యాటరీ పరంగానూ ఐఫోన్ 18 ప్రొ మ్యాక్స్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించనుంది. ఐఫోన్ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ బ్యాటరీని ఈ మోడల్లో అందించబోతున్నారు. అమెరికా వర్షన్ ఐఫోన్ 18 ప్రొ మ్యాక్స్లో 5,000mAh కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ఉండనుందని లీకులు సూచిస్తున్నాయి. 2nm ప్రాసెసర్ అందించే పవర్ ఎఫిషియెన్సీ, మెరుగైన డిస్ప్లే టెక్నాలజీతో తోడై వినియోగదారులకు సుదీర్ఘమైన బ్యాటరీ లైఫ్ లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More