ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ సిద్ధం: లాంచ్ డేట్, ఆకర్షణీయ ఫీచర్లు, ధర వివరాలు ఇవే
ఆపిల్ ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్' సెప్టెంబర్ 2026 వేడుకలో ఆవిష్కృతం కానుంది. ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ లీకైన లాంచ్ తేదీలు, అంచనా ధరలు, కెమెరా, ఏ20 ప్రో చిప్సెట్ మార్పుల సమగ్ర సమాచారం మీకోసం.
టెక్ దిగ్గజం ఆపిల్ సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపుతోంది. ఐఫోన్ ప్రేమికులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్' (iPhone 18 Pro Max) మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది. సెప్టెంబర్ 2026లో జరగనున్న భారీ ఈవెంట్లో ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్తో పాటు కొత్త ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్, ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడళ్లను ఆపిల్ పరిచయం చేసే అవకాశం ఉందని విపణి వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
లాంచ్ షెడ్యూల్, వేడుక సమయం
కంపెనీ అధికారికంగా 'సర్ ప్రైజ్ అండ్ షైన్' (Surprise and Shine) పేరుతో ప్రత్యేక ఈవెంట్ను ప్రకటించింది. ఆపిల్ ఇండియా వెబ్సైట్ వివరాల ప్రకారం ఈ కార్యక్రమం భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 10:30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. వివిధ నివేదికలు, లీకుల ఆధారంగా ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ ఆవిష్కరణ షెడ్యూల్ ఈ క్రింది విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది:
- ఆవిష్కరణ తేదీ: సెప్టెంబర్ 9, 2026
- భారత సమయం (IST): రాత్రి 10:30 గంటలకు
- దుబాయ్ సమయం (GST): రాత్రి 9:00 గంటలకు
- అమెరికా సమయం (PT): ఉదయం 10:00 గంటలకు
- ప్రీ-ఆర్డర్లు (అంచనా): సెప్టెంబర్ 12
- సేల్స్ ప్రారంభం (అంచనా): సెప్టెంబర్ 18
(గమనిక: ప్రీ-ఆర్డర్లు, విక్రయాల తేదీలపై ఆపిల్ నుంచి మరిన్ని అధికారిక వివరాలు రావాల్సి ఉంది).
భారత్, యూఎస్, దుబాయ్లో అంచనా ధరలు
ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ ధర మునుపటి ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని సమాచారం. వివిధ దేశాల్లో అంచనా ధరల వివరాలు:
- భారతదేశం: ₹1,59,900 నుంచి ₹1,70,000 వరకు
- అమెరికా (US): $1,299 నుంచి $1,399 వరకు
- దుబాయ్/యుఏఈ: 256GB వేరియంట్ AED 5,950 – 6,350; 512GB వేరియంట్ AED 6,950 – 7,450; 1TB వేరియంట్ AED 7,950 – 8,500; 2TB వేరియంట్ AED 9,900 – 10,600 వరకు ఉండే అవకాశముంది.
డిజైన్, సరికొత్త రంగులు
ఈ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్లో ఆపిల్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో పాటు ఫ్లాట్-ఎడ్జ్ డిజైన్ను కొనసాగించనుంది. ఫేస్ ఐడీ, డైనమిక్ ఐలాండ్ హార్డ్వేర్లో మార్పులు చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ప్రధానంగా డైనమిక్ ఐలాండ్ పరిమాణాన్ని మరింత చిన్నదిగా మార్చవచ్చని సమాచారం. డిస్ప్లేను 6.9 అంగుళాలుగానే ఉంచేందుకు మొగ్గుచూపుతున్నారు. రంగుల విషయానికొస్తే బ్లూ, సిల్వర్ రంగులతో పాటు సరికొత్త 'డార్క్ చెర్రీ' లేదా 'బర్గుండీ' కలర్లో ఈ ఫోన్ లభించే అవకాశముంది.
కీలక ఫీచర్లు, విశేషాలు
- ఏ20 ప్రో చిప్: నూతన తరం ఏ20 ప్రో (A20 Pro) ప్రాసెసర్తో ఈ ఫోన్ మరింత వేగంగా పనిచేస్తుంది.
- అప్గ్రేడెడ్ కెమెరా: సరికొత్త కెమెరా సిస్టమ్తో పాటు వేరియబుల్ అపెర్చర్ (Variable-aperture) కెమెరాను పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది.
- బ్యాటరీ లైఫ్: బ్యాటరీ పనితీరును గణనీయంగా మెరుగుపరిచారని తెలుస్తోంది.
- డిస్ప్లే: 6.9 అంగుళాల డిస్ప్లేతో పాటు చిన్నదిగా మారనున్న డైనమిక్ ఐలాండ్.
ఈ కొత్త ఐఫోన్ పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, అధికారిక ధరలు, లభ్యత వివరాలన్నీ ఆపిల్ నిర్వహించే ప్రత్యేక ఈవెంట్లో వెల్లడికానున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More