RCB vs GT : విరాట్ ‘విశ్వరూపం’- గుజరాత్పై కోహ్లీ పంజా.. ఒకే మ్యాచ్లో మూడు భారీ రికార్డులు!
Virat Kohli : బెంగళూరు వేదికగా గుజరాత్ టైటాన్స్పై జరిగిన మ్యాచ్లో కోహ్లీ రికార్డుల మోత మోగించాడు. టీ20 ఫార్మాట్లో అత్యధిక ఫోర్లు బాదిన క్రికెటర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు. 300కుపైగా సిక్సర్లు కొట్టిన వారిలో మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. కోహ్లీ కారణంగా ఆర్సీబీ 206 పరుగుల టార్గెట్ని సునాయాశంగా ఛేదించింది.
IPL match RCB vs GT : ఐపీఎల్ 2026లో రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ జోరు కొనసాగుతోంది. గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో కోహ్లీ అద్భుత బ్యాటింగ్తో చెలరేగి, అరుదైన మైలురాళ్లను అధిగమించాడు. అంతేకాకుండా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు కీలక విజయాన్ని అందించాడు.
లక్ కలిసి వచ్చింది.. లయ అందుకున్నాడు!
బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన ఈ పోరులో విరాట్ కోహ్లీకి ఆరంభంలోనే అదృష్టం కలిసి వచ్చింది. మహ్మద్ సిరాజ్ వేసిన ఇన్నింగ్స్ మొదటి ఓవర్లోనే వాషింగ్టన్ సుందర్ చేతికి చిక్కిన కోహ్లీ.. గోల్డెన్ డక్ అయ్యే ప్రమాదం నుంచి తృటిలో తప్పించుకున్నాడు. సుందర్ ఆ క్యాచ్ను వదిలేయడం గుజరాత్ జట్టుకు భారీ మూల్యంగా మారింది.
ఆ తర్వాత కోహ్లీ వెనుదిరిగి చూడలేదు. 206 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో కోహ్లీ తనదైన శైలిలో గేర్లు మారుస్తూ స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. మైదానం నలుమూలల క్లాసిక్ షాట్లతో విరుచుకుపడుతూ రన్ రేట్ అదుపు తప్పకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు.
అలా.. కింగ్ కోహ్లీ 81 కారణంగా ఆర్సీబీ 18.5 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో తొలి క్రికెటర్గా '800' ఫోర్లు!
ఈ మ్యాచ్లో కోహ్లీ మరో అరుదైన ఘనతను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో 800 ఫోర్లు బాదిన మొట్టమొదటి బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. కోహ్లీ నిలకడకు ఈ గణాంకాలే నిదర్శనం.
విరాట్ కోహ్లీ: 800+ ఫోర్లు
శిఖర్ ధావన్: 768 ఫోర్లు
డేవిడ్ వార్నర్: 663 ఫోర్లు
రోహిత్ శర్మ: 653 ఫోర్లు
ప్రస్తుతం లీగ్లో ఆడుతున్న వారిలో కోహ్లీ దరిదాపుల్లో కూడా ఎవరూ లేకపోవడం గమనార్హం.
సిక్సర్ల క్లబ్లో 'గేల్, రోహిత్' సరసన..!
కోహ్లీ కేవలం క్లాస్ ప్లేయర్ మాత్రమే కాదు, పవర్ హిట్టర్ అని కూడా నిరూపించుకున్నాడు. రషీద్ ఖాన్ బౌలింగ్లో లాఫ్టెడ్ షాట్తో సిక్సర్ బాది, ఐపీఎల్లో 300 సిక్సర్ల మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. ఈ ఘనత సాధించిన మూడో భారతీయ/గ్లోబల్ ప్లేయర్గా కోహ్లీ నిలిచాడు.
ప్రస్తుతం క్రిస్ గేల్ (357 సిక్సర్లు), రోహిత్ శర్మ (310 సిక్సర్లు) మాత్రమే కోహ్లీ కంటే ముందున్నారు.
"కోహ్లీ బ్యాటింగ్ శైలి మారుతోంది. టైమింగ్, ప్లేస్మెంట్పై ఆధారపడే విరాట్, ఇప్పుడు టి20 ఫార్మాట్కు తగ్గట్టుగా పవర్ హిట్టింగ్లోనూ రాణిస్తున్నాడు," అని క్రీడా విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మొత్తం మీద 800కుపైగా ఫోర్లు, 300కుపైగా సిక్సర్లు బాదిన ఏకైక ఆటగాడిగా కోహ్లీ నిలిచాడు.
సాయి సుదర్శన్ సెంచరీ వృథా!
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 205 పరుగులు చేసింది. యువ ఓపెనర్ సాయి సుదర్శన్ (58 బంతుల్లో 100) అద్భుత శతకంతో కదం తొక్కాడు. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (32)తో కలిసి మొదటి వికెట్కు 128 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. సుదర్శన్ క్లాసిక్ బ్యాటింగ్తో ఆకట్టుకున్నప్పటికీ, కోహ్లీ విధ్వంసం ముందు టైటాన్స్ స్కోరు తలవంచక తప్పలేదు.
కోహ్లీ కేవలం 30 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసి, ఆపై మరింత దూకుడుగా ఆడాడు. మరో 14 బంతుల్లో 31 పరుగులు సాధించాడు.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.