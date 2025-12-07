Edit Profile
    మీ జీమెయిల్​ ఇన్​బాక్స్​ ఫుల్​ అయ్యిందా? క్షణాల్లో ఇలా క్లియర్​ చేయండి..

    జీమెయిల్ ఇన్‌బాక్స్ ఫుల్​ అవ్వడం ఇప్పుడున్న టెక్​ యుగంలో పెద్ద సమస్య అనే చెప్పుకోవాలి! దీని వల్ల అనేక సమస్యలు ఉంటాయి. చాలా మంది ఇన్​బాక్స్​ని క్లియర్​ చేయడానికి చాలా టైమ్​ పడుతుందనుకుంటారు. కానీ జీమెయిల్​ని క్షణాల్లోనే క్లియర్​ చేయవచ్చు. ఎలాగో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Dec 07, 2025 10:01 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఇప్పుడు దాదాపు ప్రతి పనికి మన జీమెయిల్​ ఐడీ అవసరం పడుతోంది. ఆఫీస్​ పనుల దగ్గరి నుంచి షాపింగ్​ వరకు చాలా మెయిల్స్​.. మన ఇన్​బాక్స్​లోకి వస్తూనే ఉంటాయి. మనం టైమ్​ తీసుకుని క్లీన్​ చేయకపోతే, జీమెయిల్​ ఇన్​బాక్స్​ ఫుల్​ కూడా అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత, ఇది చాలా చిరాకు తెప్పించే విషయంగా మారుతుంది. కొత్త మెయిల్స్​ రావు కూడా! ఇన్​బాక్స్​ని క్లియర్​ చేయడం చాలా టైమ్​-టేకింగ్​ ప్రాసెస్​గా అనిపిస్తుంది. అయితే జీమెయిల్ అందించే సాధారణ టూల్స్‌ను ఉపయోగించి, నిమిషాల్లో ఈ క్లట్టర్‌ను తొలగించి, మీ అకౌంట్‌ను ఆర్గనైజ్డ్​గా ఉంచుకోవచ్చు!

    మీ జీమెయిల్​ ఇన్​బాక్స్​ ఫుల్​ అయ్యిందా? (Pexels)
    మీ జీమెయిల్​ ఇన్​బాక్స్​ ఫుల్​ అయ్యిందా? (Pexels)

    అనంతమైన పేజీలను స్క్రోల్ చేయకుండా, ఈమెయిల్స్‌ను బల్క్-డిలీట్ చేసి, మీ ఇన్‌బాక్స్‌ను క్లీన్​ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ సులభమైన గైడ్ ఉంది:

    1. పూర్తి క్లీనప్ కోసం ‘సెలెక్ట్​ ఆల్​’ ఉపయోగించండి..

    • డెస్క్‌టాప్ బ్రౌజర్‌లో జీమెయిల్‌ను ఓపెన్ చేయండి.
    • అన్ని మెయిల్స్​ని ఎంచుకోవడానికి ఎగువ-ఎడమ మూలలో ఉన్న చెక్‌బాక్స్‌ను క్లిక్ చేయండి.
    • అప్పుడు, ఇన్‌బాక్స్‌లోని ఆల్​ కాన్వర్జేషన్స్​ ఎంచుకోవడానికి జీమెయిల్ ఒక ఆప్షన్‌ను చూపిస్తుంది. దాన్ని క్లిక్ చేయండి.
    • ఆ తర్వాత, బిన్ ఐకాన్‌ను నొక్కి, అన్నింటినీ ఒకేసారి తొలగించండి. మీరు కొత్తగా ప్రారంభించాలనుకున్నప్పుడు ఈ దశ బాగా పనిచేస్తుంది.

    2. కేటగిరీల ఆధారంగా డిలీట్ చేయండి..

    జీమెయిల్ అనేక ఈమెయిల్స్‌ను సోషల్​ లేదా ప్రమోషన్స్ వంటి ట్యాబ్‌ల కింద గ్రూప్​ చేస్తుంది.

    • ఈ ట్యాబ్‌లలో ఒకదానిని తెరవండి.
    • 'సెలక్ట్​ ఆల్​' ఆప్షన్ ఎంచుకుని, ఆ మెసేజ్‌లను ఒకేసారి డిలీట్ చేయండి.
    • ఈ పద్ధతి ద్వారా వ్యక్తిగత సంభాషణలను ఉంచుతూ, పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న ప్రమోషనల్ లేదా ఆటోమేటెడ్ మెయిల్‌లను క్లీన్​ చేయవచ్చు.

    3. సెర్చ్ ఫిల్టర్‌లను ఉపయోగించండి..

    పాత లేదా పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్న ఈమెయిల్స్‌ను వేగంగా తొలగించడానికి జీమెయిల్ సెర్చ్ బార్‌ను ఉపయోగించండి. కింది ఫిల్టర్‌లను టైప్ చేయండి:

    older_than:1y: ఒక సంవత్సరం కంటే పాత మెయిల్‌లను వెతకండి.

    larger:10M: ఎక్కువ స్థలాన్ని తీసుకుంటున్న ఈమెయిల్స్‌ను గుర్తించడానికి (ఉదాహరణకు, 10ఎంబీ కంటే పెద్దవి).

    from:(sender): ఒక నిర్దిష్ట కాంటాక్ట్ నుంచి వచ్చిన సందేశాలను తొలగించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

    ఫలితాలు కనిపించినప్పుడు, ఆల్​ కాన్వర్జేషన్స్​ని ఎంచుకుని, వాటిని బల్క్‌గా డిలీట్ చేయండి.

    4. మొబైల్‌లో బల్క్ డిలీట్..

    జీమెయిల్ యాప్‌లో, మల్టీ-సెలెక్ట్ మోడ్‌ను యాక్టివేట్ చేయడానికి ఒక ఈమెయిల్‌పై లాంగ్​ ప్రెస్​ చేయండి.

    ఆ తర్వాత, మీరు తొలగించాలనుకుంటున్న అదనపు మెసేజ్‌లను ప్రెస్​ చేయండి.

    ఆపై వాటిని ఒకేసారి డిలీట్ చేయండి. కంప్యూటర్ అందుబాటులో లేనప్పుడు త్వరిత క్లీనప్‌ల కోసం ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

    అవసరమైతే రీస్టోర్​ చేసుకోవచ్చు!

    మీరు పొరపాటున ఏదైనా తొలగిస్తే, జీమెయిల్ డిలీట్ చేసిన మెసేజ్‌లను 30 రోజుల పాటు బిన్ ఫోల్డర్‌లో స్టోర్​ చేస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. బిన్ ఫోల్డర్‌ను ఓపెన్​ చేసి, ఆ ఈమెయిల్‌ను ఎంచుకుని, దాన్ని తిరిగి ఇన్‌బాక్స్‌కి తరలించడానికి ‘రీస్టోర్​’ ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోండి.

    క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే.. ఈమెయిల్స్‌ను బల్క్‌గా తొలగించడం ద్వారా మీ ఇన్‌బాక్స్‌ను క్రమబద్ధంగా ఉంచుకోవడం చాలా సులభమైన మార్గం. మీ ఇన్‌బాక్స్‌ను క్లీన్​గా, సులభంగా నిర్వహించడానికి ఒక ట్యాబ్‌తో లేదా ఫిల్టర్‌తో ప్రారంభించి, పాత మెసేజ్‌లను తొలగించండి.

