మీ జీమెయిల్ ఇన్బాక్స్ ఫుల్ అయ్యిందా? క్షణాల్లో ఇలా క్లియర్ చేయండి..
జీమెయిల్ ఇన్బాక్స్ ఫుల్ అవ్వడం ఇప్పుడున్న టెక్ యుగంలో పెద్ద సమస్య అనే చెప్పుకోవాలి! దీని వల్ల అనేక సమస్యలు ఉంటాయి. చాలా మంది ఇన్బాక్స్ని క్లియర్ చేయడానికి చాలా టైమ్ పడుతుందనుకుంటారు. కానీ జీమెయిల్ని క్షణాల్లోనే క్లియర్ చేయవచ్చు. ఎలాగో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఇప్పుడు దాదాపు ప్రతి పనికి మన జీమెయిల్ ఐడీ అవసరం పడుతోంది. ఆఫీస్ పనుల దగ్గరి నుంచి షాపింగ్ వరకు చాలా మెయిల్స్.. మన ఇన్బాక్స్లోకి వస్తూనే ఉంటాయి. మనం టైమ్ తీసుకుని క్లీన్ చేయకపోతే, జీమెయిల్ ఇన్బాక్స్ ఫుల్ కూడా అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత, ఇది చాలా చిరాకు తెప్పించే విషయంగా మారుతుంది. కొత్త మెయిల్స్ రావు కూడా! ఇన్బాక్స్ని క్లియర్ చేయడం చాలా టైమ్-టేకింగ్ ప్రాసెస్గా అనిపిస్తుంది. అయితే జీమెయిల్ అందించే సాధారణ టూల్స్ను ఉపయోగించి, నిమిషాల్లో ఈ క్లట్టర్ను తొలగించి, మీ అకౌంట్ను ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంచుకోవచ్చు!
అనంతమైన పేజీలను స్క్రోల్ చేయకుండా, ఈమెయిల్స్ను బల్క్-డిలీట్ చేసి, మీ ఇన్బాక్స్ను క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ సులభమైన గైడ్ ఉంది:
1. పూర్తి క్లీనప్ కోసం ‘సెలెక్ట్ ఆల్’ ఉపయోగించండి..
- డెస్క్టాప్ బ్రౌజర్లో జీమెయిల్ను ఓపెన్ చేయండి.
- అన్ని మెయిల్స్ని ఎంచుకోవడానికి ఎగువ-ఎడమ మూలలో ఉన్న చెక్బాక్స్ను క్లిక్ చేయండి.
- అప్పుడు, ఇన్బాక్స్లోని ఆల్ కాన్వర్జేషన్స్ ఎంచుకోవడానికి జీమెయిల్ ఒక ఆప్షన్ను చూపిస్తుంది. దాన్ని క్లిక్ చేయండి.
- ఆ తర్వాత, బిన్ ఐకాన్ను నొక్కి, అన్నింటినీ ఒకేసారి తొలగించండి. మీరు కొత్తగా ప్రారంభించాలనుకున్నప్పుడు ఈ దశ బాగా పనిచేస్తుంది.
2. కేటగిరీల ఆధారంగా డిలీట్ చేయండి..
జీమెయిల్ అనేక ఈమెయిల్స్ను సోషల్ లేదా ప్రమోషన్స్ వంటి ట్యాబ్ల కింద గ్రూప్ చేస్తుంది.
- ఈ ట్యాబ్లలో ఒకదానిని తెరవండి.
- 'సెలక్ట్ ఆల్' ఆప్షన్ ఎంచుకుని, ఆ మెసేజ్లను ఒకేసారి డిలీట్ చేయండి.
- ఈ పద్ధతి ద్వారా వ్యక్తిగత సంభాషణలను ఉంచుతూ, పెద్ద మొత్తంలో ఉన్న ప్రమోషనల్ లేదా ఆటోమేటెడ్ మెయిల్లను క్లీన్ చేయవచ్చు.
3. సెర్చ్ ఫిల్టర్లను ఉపయోగించండి..
పాత లేదా పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్న ఈమెయిల్స్ను వేగంగా తొలగించడానికి జీమెయిల్ సెర్చ్ బార్ను ఉపయోగించండి. కింది ఫిల్టర్లను టైప్ చేయండి:
older_than:1y: ఒక సంవత్సరం కంటే పాత మెయిల్లను వెతకండి.
larger:10M: ఎక్కువ స్థలాన్ని తీసుకుంటున్న ఈమెయిల్స్ను గుర్తించడానికి (ఉదాహరణకు, 10ఎంబీ కంటే పెద్దవి).
from:(sender): ఒక నిర్దిష్ట కాంటాక్ట్ నుంచి వచ్చిన సందేశాలను తొలగించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
ఫలితాలు కనిపించినప్పుడు, ఆల్ కాన్వర్జేషన్స్ని ఎంచుకుని, వాటిని బల్క్గా డిలీట్ చేయండి.
4. మొబైల్లో బల్క్ డిలీట్..
జీమెయిల్ యాప్లో, మల్టీ-సెలెక్ట్ మోడ్ను యాక్టివేట్ చేయడానికి ఒక ఈమెయిల్పై లాంగ్ ప్రెస్ చేయండి.
ఆ తర్వాత, మీరు తొలగించాలనుకుంటున్న అదనపు మెసేజ్లను ప్రెస్ చేయండి.
ఆపై వాటిని ఒకేసారి డిలీట్ చేయండి. కంప్యూటర్ అందుబాటులో లేనప్పుడు త్వరిత క్లీనప్ల కోసం ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
అవసరమైతే రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు!
మీరు పొరపాటున ఏదైనా తొలగిస్తే, జీమెయిల్ డిలీట్ చేసిన మెసేజ్లను 30 రోజుల పాటు బిన్ ఫోల్డర్లో స్టోర్ చేస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. బిన్ ఫోల్డర్ను ఓపెన్ చేసి, ఆ ఈమెయిల్ను ఎంచుకుని, దాన్ని తిరిగి ఇన్బాక్స్కి తరలించడానికి ‘రీస్టోర్’ ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే.. ఈమెయిల్స్ను బల్క్గా తొలగించడం ద్వారా మీ ఇన్బాక్స్ను క్రమబద్ధంగా ఉంచుకోవడం చాలా సులభమైన మార్గం. మీ ఇన్బాక్స్ను క్లీన్గా, సులభంగా నిర్వహించడానికి ఒక ట్యాబ్తో లేదా ఫిల్టర్తో ప్రారంభించి, పాత మెసేజ్లను తొలగించండి.