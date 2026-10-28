ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల్లో డెడ్లాక్: నెతన్యాహు కూటమికి దక్కని మెజారిటీ
ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపులో ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు కూటమి 53 సీట్లకే పరిమితమైంది. మాజీ సైన్యాధ్యక్షుడు గాడి ఐజెన్కోట్ విపక్ష కూటమి 48 సీట్లు సాధించగా, అరబ్ పార్టీలు 19 స్థానాల్లో గెలుపొందాయి. ఏ కూటమికి స్పష్టమైన మెజారిటీ రాకపోవడంతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.
జెరూసలెం: ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్ స్థానాలకు జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఏ కూటమికి స్పష్టమైన మెజారిటీ దక్కలేదు. ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఆధ్వర్యంలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు అవసరమైన సంఖ్యాబలాన్ని సాధించలేకపోయింది. ఇజ్రాయెల్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్స్ కమిటీ (సీఈసీ) వెల్లడించిన ప్రాథమిక ఫలితాల ప్రకారం, 120 స్థానాలున్న క్నెసెట్లో నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని కూటమి 53 స్థానాలు గెలుచుకోగా, మాజీ సైన్యాధ్యక్షుడు గాడి ఐజెన్కోట్ సారథ్యంలోని విపక్ష కూటమి 48 స్థానాలకు పరిమితమైంది. అరబ్ పార్టీల కూటమి రికార్డు స్థాయిలో 19 స్థానాల్లో విజయం సాధించి అత్యంత కీలకమైన శక్తిగా మారింది.
స్పష్టత లేని సంఖ్యాబలం: డెడ్లాక్లో ఇజ్రాయెల్ రాజకీయం
మొత్తం 120 స్థానాలు కలిగిన ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంట్లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలంటే కనీసం 61 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం. సాధారణ పోలింగ్ ఓట్లలో ఇప్పటివరకు 93 శాతం లెక్కింపు పూర్తయింది. ఇది మొత్తం పోలైన ఓట్లలో 85.6 శాతానికి సమానం. విపక్ష ఐజెన్కోట్ కూటమి, అరబ్ పార్టీల స్థానాలను కలిపితే మొత్తం 67 సీట్లు అవుతాయి. రాజకీయ విభేదాలను పక్కనబెట్టి ఈ రెండు వర్గాలు చేతులు కలిపితే ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అది అంత సులభం కాదని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
అరబ్ పార్టీల మద్దతుపై ఆధారపడటాన్ని ప్రధాని నెతన్యాహు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. విపక్ష నేతలలో కూడా అరబ్ పార్టీలను ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములను చేయాలా లేక బయటి నుంచి మద్దతు తీసుకోవాలా అనే అంశంపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఫలితాలను మార్చనున్న సైనికుల ఓట్లు
మిగిలిన 7 శాతం సాధారణ ఓట్ల లెక్కింపుపై ప్రత్యేక పరిశీలన అవసరమని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. వీటితోపాటు దాదాపు 6 లక్షల డబుల్-ఎన్వలప్ (ఆబ్సెంట్) ఓట్లు లెక్కించాల్సి ఉందనే సమాచారాన్ని స్థానిక మీడియా సంస్థలు వెల్లడించాయి. తమ సొంత పోలింగ్ కేంద్రాలకు దూరంగా ఉన్న సైనికులు, ఖైదీలు, వైద్య సిబ్బంది వేసిన ఈ ఓట్లను రాబోయే కొన్ని రోజుల్లో పరిశీలించి తుది లెక్కింపులో చేరుస్తారు.
3.25 శాతం కనీస ఓట్ల శాతాన్ని దాటడంలో మూడు పార్టీలు విఫలమయ్యాయి. రిజర్విస్ట్స్ పార్టీ 2.6 శాతం, పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ 1.6 శాతం, హరేదీ పబ్లిక్ 0.2 శాతం ఓట్లు సాధించాయి. మిగిలిన ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయ్యే సరికి వీటి స్థితి మారే అవకాశం ఉంది. లెక్కింపునకు ముందు ప్రసారమైన ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా రెండు ప్రధాన కూటముల నడుమ తీవ్ర పోటీని అంచనా వేశాయి. నెతన్యాహు నేతృత్వంలోని లికుడ్ పార్టీ అతిపెద్ద ఒంటరి పార్టీగా అవతరించినప్పటికీ, కూటమిగా మెజారిటీకి దూరంగా నిలిచింది.
మరో ఎన్నిక వద్దు: దేశాధ్యక్షుడి పిలుపు
దేశంలో రాజకీయ అనిశ్చితిని నివారించేందుకు రాజకీయ పార్టీలు ముందడుగు వేయాలని ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. "మరోసారి ఎన్నికలు రాకుండా నివారించడానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలి. బాధ్యతాయుతమైన ధోరణితో చర్చలకు రావాలని ఆశిస్తున్నాను" అని జెరూసలెం వేదికగా అధ్యక్షుడు హెర్జోగ్ స్పష్టం చేశారు.
సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి నోఅమ్ సోహల్బెర్గ్ నుంచి వచ్చేవారం అధికారిక ఫలితాల నివేదిక అందుతుందని, ఆ తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై పార్లమెంట్ వర్గాలతో సంప్రదింపులు జరుపుతానని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో 77.7 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. 1999 తర్వాత ఇదే అత్యధిక పోలింగ్ కావడం విశేషం. దీనిని ఇజ్రాయెల్ సమాజ ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి ప్రతీకగా అధ్యక్షుడు కొనియాడారు.
అరబ్ పార్టీల చుట్టూ తిరుగుతున్న రాజకీయం
ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావలసిన 61 స్థానాల మద్దతును సమీకరించడం నెతన్యాహుకు అతిపెద్ద సవాలుగా మారింది. విపక్ష కూటమి వద్ద కూడా సొంతంగా అంత సంఖ్యాబలం లేకపోవడంతో, అరబ్ పార్టీలు కింగ్మేకర్లుగా మారాయి. అరబ్ పార్టీల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడే ప్రభుత్వాన్ని "ప్రమాదకరమైన ప్రభుత్వం" అని నెతన్యాహు హెచ్చరించగా, డెమొక్రాట్స్ పార్టీ నేత యాఇర్ గోలన్ మాత్రం భిన్నమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తంచేశారు. అరబ్ పౌరుల ఓట్లకు కూడా యూదు పౌరులతో సమానమైన రాజకీయ ప్రాధాన్యం ఉందని, వారి భాగస్వామ్యంతోనే మార్పు కోసం ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని గోలన్ ఐజెన్కోట్ కూటమిని కోరారు.
గతంలో కూడా ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో అరబ్ పార్టీలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. 2021లో నఫ్తాలీ బెనెట్, యాఇర్ లాపిడ్ నేతృత్వంలో ఏర్పడిన కూటమి ప్రభుత్వంలో మన్సూర్ అబ్బాస్ నేతృత్వంలోని రామ్ (Ra'am) పార్టీ చేరింది. ఆ ప్రభుత్వం 2022లో కూలిపోవడంతో మళ్లీ ముందస్తు ఎన్నికలు వచ్చాయి.
సవాలుగా నిలిచిన గాడి ఐజెన్కోట్ ప్రస్థానం
66 ఏళ్ల గాడి ఐజెన్కోట్ యాషార్ (Yashar) పార్టీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. సుదీర్ఘకాలం ప్రధానిగా సేవలందించిన నెతన్యాహును గద్దె దించేందుకు విపక్షాల తరఫున ఆయన కీలక నేతగా ఎదిగారు. నాలుగు పదుల పాటు సైన్యంలో విశేష సేవలందించిన ఆయన, ఆ అనుభవాన్ని రాజకీయాల్లోకి తీసుకొచ్చారు. 2023 అక్టోబర్ 7న హమాస్ దాడి అనంతరం ఏర్పడిన అత్యవసర యుద్ధ కేబినెట్లో పరిశీలకుడిగా చేరిన ఐజెన్కోట్, యుద్ధ వ్యూహంలో స్పష్టత లేదని, నెతన్యాహు భద్రత కంటే రాజకీయాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని విమర్శిస్తూ 2024 జూన్లో ఆ కేబినెట్ నుంచి బయటకు వచ్చారు.
ఈ యుద్ధంలో ఆయన కుమారుడు, ఇద్దరు మేనల్లుళ్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అక్టోబర్ 7నాటి భద్రతా వైఫల్యాలపై ప్రభుత్వ విచారణ కమిటీ వేస్తానని ఐజెన్కోట్ హామీ ఇచ్చారు. సైనిక నిర్ణయాల్లో క్రమశిక్షణ, పాలనా పారదర్శకతే ధ్యేయంగా ఆయన ప్రచారం నిర్వహించారు.
తీరని రాజకీయ సంక్షోభం
గడిచిన దశాబ్దకాలంలో ఇజ్రాయెల్ వరుస రాజకీయ సంక్షోభాలను ఎదుర్కొంది. నెతన్యాహు నాయకత్వంపై విభేదాల కారణంగా 2019 ఏప్రిల్ నుంచి 2022 నవంబర్ మధ్య ఐదుసార్లు ఎన్నికలు జరిగాయి. 2020లో నెతన్యాహు, అప్పటి రక్షణ మంత్రి బెన్నీ గాంట్జ్ నడుమ కుదిరిన అధికార మార్పిడి ఒప్పందం కూడా బడ్జెట్ ఆమోదం పొందకపోవడంతో విఫలమైంది.
ఎన్నికల సంఘం అధికారిక నివేదిక ప్రకారం నవంబర్ 4 నాటికి తుది ఫలితాలు వెలువడతాయి. ఆ తర్వాత అధ్యక్షుడు హెర్జోగ్ ఏకగ్రీవ మద్దతు పొందే అవకాశం ఉన్న నేతను ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ఆహ్వానిస్తారు. ఆ నేతకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి 28 రోజుల సమయం ఇస్తారు, అవసరమైతే మరో 14 రోజులు గడువు పొడిగిస్తారు. అప్పటికీ ఏ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయలేకపోతే దేశం మరోసారి ఎన్నికలకు వెళ్లక తప్పదు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More