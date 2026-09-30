34% పతనమైన ఐటీసీ షేర్లు.. రూ.3.4 లక్షల కోట్లకు పడిపోయిన మార్కెట్ క్యాప్
ఐటీసీ లిమిటెడ్ షేర్లు దలాల్ స్ట్రీట్లో భారీగా పతనమవుతున్నాయి. 2026లో ముడిసరుకుల ధరల పెరుగుదల, సిగరెట్లపై ఎక్సైజ్ సుంకం భారం ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతున్నాయి. దీంతో స్టాక్ క్రమంగా క్షీణిస్తూ ఐదేళ్ల కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. క్యాపిటలైజేషన్ ₹1.72 లక్షల కోట్ల మేర తగ్గి ₹3.32 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది.
సెప్టెంబర్ 2024లో నమోదు చేసిన ఆల్ టైమ్ గరిష్ట స్థాయి ₹499తో పోలిస్తే ఈ బ్లూచిప్ స్టాక్ ఇప్పటివరకు 47 శాతం పతనమవడం గమనార్హం.
పతనానికి దారితీసిన ప్రధాన కారణాలు
ఐటీసీ షేర్లు ఈ స్థాయిలో పడిపోవడానికి వెనుక మూడు ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి.
సిగరెట్లపై పన్నుల భారం: ఈ ఏడాది ఆరంభంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సిగరెట్లపై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని పెంచింది. పన్నుల భారాన్ని తట్టుకోవడానికి ఐటీసీ పలు సిగరెట్ బ్రాండ్ల ధరలను పెంచినప్పటికీ, ఇది అమ్మకాల పరిమాణం (Volumes) పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
పెరిగిన ముడిసరుకుల వ్యయం: చక్కెర, కొబ్బరి (కొప్రా), పామాయిల్ వంటి కీలక ముడిసరుకుల ధరలు భారీగా పెరగడం వల్ల కంపెనీ మార్జిన్లపై తీవ్ర ఒత్తిడి నెలకొంది.
ప్రారంభంలోనే భారీ షాక్: జనవరి నెలలోనే ఈ స్టాక్ 20 శాతం క్షీణించగా, ఆ తర్వాతి నెలల్లోనూ బలహీనత కొనసాగి ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు మొత్తం 34 శాతానికి పైగా పడిపోయింది.
బ్రోకరేజ్ సంస్థల విశ్లేషణ: నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
ఐటీసీ షేరు ధర పడిపోయినప్పటికీ, కొన్ని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఈ షేరుపై సానుకూల దృక్పథాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
360 వన్ క్యాపిటల్ రీసెర్చ్: "ఇటీవలి పతనం దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు మంచి అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. పెంపుదల పొందిన సిగరెట్ ధరల ప్రయోజనాలు రాబోయే త్రైమాసికాల లాభాల్లో ప్రతిబింబిస్తాయి" అని 360 వన్ క్యాపిటల్ రీసెర్చ్ ('BUY' రేటింగ్, టార్గెట్ ప్రైస్: ₹440) విశ్లేషించింది.
పన్ను పెంపుదల వల్ల వాల్యూమ్స్ తగ్గినప్పటికీ, ధరల సర్దుబాటు ద్వారా కంపెనీ తన ఆదాయాన్ని సమర్థవంతంగా నిలబెట్టుకోగలదని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా ఎఫ్ఎంసీజీ, పేపర్బోర్డ్, అగ్రి, ఐటీ రంగాలు కంపెనీకి బలాన్నిస్తాయని అంచనా వేసింది.
Nomura (నోమురా): జపనీస్ బ్రోకరేజ్ సంస్థ నోమురా కూడా ఈ స్టాక్కు 'BUY' రేటింగ్ ఇచ్చింది. ఆగస్టుతో పోలిస్తే సెప్టెంబర్లో చక్కెర ధరలు 8 శాతం తగ్గినప్పటికీ, గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇవి ఇంకా 18 శాతం పైనే ఉన్నాయని, ఇది ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీల మార్జిన్లపై కొంత ప్రభావం చూపుతుందని విశ్లేషించింది.
HDFC Securities: ఈ నిఫ్టీ-50 దిగ్గజ స్టాక్కు 'ADD' రేటింగ్ ఇస్తూ, లక్ష్య ధరను ₹300గా నిర్దేశించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More