Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఏఐ దెబ్బకు 4,000 మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు: Block కంపెనీ సంచలన నిర్ణయం

    ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రభావం ఉద్యోగ రంగంపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. తాజాగా ట్విట్టర్ (X) మాజీ సీఈవో జాక్ డోర్సీకి చెందిన ‘బ్లాక్’ (Block) సంస్థ ఏకంగా 4,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయం తర్వాత కంపెనీ షేర్లు అనూహ్యంగా 27% పెరిగాయి.

    Published on: Feb 27, 2026 4:35 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో: టెక్ ప్రపంచంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) విప్లవం కొందరికి అవకాశాలను తెస్తుంటే, మరికొందరికి ఉపాధిని దూరం చేస్తోంది. ప్రముఖ ఫిన్‌టెక్ దిగ్గజం, స్క్వేర్ (Square), క్యాష్ యాప్ (Cash App) వంటి సంస్థల మాతృసంస్థ అయిన ‘బ్లాక్’ (Block Inc) తన సిబ్బందిలో దాదాపు సగం మందిని తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించి సంచలనం సృష్టించింది.

    ఏఐ దెబ్బకు 4,000 మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు: Block కంపెనీ సంచలన నిర్ణయం (REUTERS)
    ఏఐ దెబ్బకు 4,000 మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు: Block కంపెనీ సంచలన నిర్ణయం (REUTERS)

    గురువారం వాటాదారులకు రాసిన లేఖలో కంపెనీ సహ వ్యవస్థాపకుడు జాక్ డోర్సీ ఈ కఠిన నిర్ణయాన్ని వెల్లడించారు. మొత్తం 4,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులను విధుల్లోంచి తొలగిస్తున్నామని, దీనికి ప్రధాన కారణం సంస్థలో పూర్తిస్థాయిలో ‘ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్’ (AI) ప్రవేశపెట్టడమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే ట్రేడింగ్‌లో కంపెనీ షేర్లు ఏకంగా 27 శాతం జంప్ చేయడం గమనార్హం.

    ఏఐ వల్ల చిన్న టీమ్‌తోనే అద్భుతాలు చేయొచ్చు

    సంస్థలో జరుగుతున్న ఈ మార్పుల గురించి జాక్ డోర్సీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాధనాలు కంపెనీని నడిపే విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేశాయి. తక్కువ మంది ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఏఐ టూల్స్ సాయంతో పనులను మరింత వేగంగా, నాణ్యంగా చేయవచ్చని మాకు అర్థమైంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    అంతేకాకుండా, ఈ మార్పు విషయంలో తమ కంపెనీ ఇప్పటికే కొంత ఆలస్యమైందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. "రాబోయే ఏడాది కాలంలో మెజారిటీ కంపెనీలు ఇదే నిర్ణయానికి వస్తాయి. పరిస్థితులు మనల్ని ఒత్తిడి చేసే వరకు ఆగడం కంటే, మనమే ముందుగా మేల్కొని ఈ మార్పులకు సిద్ధమవ్వడం మంచిదని నేను భావిస్తున్నాను" అని డోర్సీ వివరించారు. ఈ క్రమంలోనే ‘గూస్’ (Goose) అనే సొంత ఏఐ టూల్‌ను కూడా బ్లాక్ సంస్థ అభివృద్ధి చేస్తోంది.

    ఉద్వాసనకు గురైన వారికి భారీ ప్యాకేజీ

    తొలగింపునకు గురైన ఉద్యోగులకు కంపెనీ అండగా ఉంటుందని డోర్సీ హామీ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు వారికి అందజేసే ప్రయోజనాలను ఆయన ప్రకటించారు:

    • జీతం: 20 వారాల పూర్తి జీతంతో పాటు, కంపెనీలో పనిచేసిన ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక వారం చొప్పున లెక్కించి అదనంగా చెల్లిస్తారు.
    • ఆరోగ్య బీమా: 6 నెలల పాటు హెల్త్ కేర్ సౌకర్యం.
    • ఆర్థిక సాయం: ఇతర ఖర్చుల కోసం సుమారు $5,000 (సుమారు 4 లక్షల పైచిలుకు) నగదు అందజేస్తారు. అయితే, అమెరికా వెలుపల ఉన్న ఉద్యోగులకు అక్కడి స్థానిక నిబంధనల ప్రకారం ప్రయోజనాలు మారుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    టెక్ రంగంలో కొనసాగుతున్న లేఆఫ్స్

    బ్లాక్ మాత్రమే కాదు.. అమెజాన్, సేల్స్‌ఫోర్స్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు కూడా ఏఐ వల్లే తాము ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు గతంలోనే ప్రకటించాయి. కేవలం ఉత్పాదకత పెంచుకోవడం, ఖర్చులు తగ్గించుకోవడమే లక్ష్యంగా టెక్ కంపెనీలు మానవ వనరుల కంటే కృత్రిమ మేధకే ప్రాధాన్యత ఇస్తుండటం ఇప్పుడు ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

    recommendedIcon
    News/News/ఏఐ దెబ్బకు 4,000 మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు: Block కంపెనీ సంచలన నిర్ణయం
    News/News/ఏఐ దెబ్బకు 4,000 మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు: Block కంపెనీ సంచలన నిర్ణయం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes