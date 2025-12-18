Edit Profile
    తల్లిదండ్రులను ముక్కలుగా నరికి నదిలో పడేసిన కొడుకు: జౌన్‌పూర్‌లో వెలుగుచూసిన దారుణం

    ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని జౌన్‌పూర్‌లో ఒక బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ తన తల్లిదండ్రులను అత్యంత కిరాతకంగా హతమార్చాడు. వారి శరీరాలను ముక్కలుగా నరికి, గోమతి నదిలో పడేసిన నిందితుడు పోలీసుల విచారణలో చెప్పిన వివరాలు వింటే ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది.

    Published on: Dec 18, 2025 1:48 PM IST
    By HT Telugu Desk, VARANASI
    చదువు సంస్కారాన్ని నేర్పుతుందంటారు.. కానీ ఒక బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ మాత్రం దానికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తించాడు. తల్లిదండ్రులనే అత్యంత క్రూరంగా చంపడమే కాకుండా, ఆనవాళ్లు దొరక్కుండా వారి శరీరాలను ముక్కలుగా నరికి నదిలో పారేశాడు. ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని జౌన్‌పూర్ జిల్లా జాఫ్రాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని అహ్మద్‌పూర్ గ్రామంలో ఈ అమానుష ఘటన వెలుగుచూసింది.

    తల్లిదండ్రులను ముక్కలుగా నరికి పడేసిన కొడుకు: జౌన్‌పూర్‌లో వెలుగుచూసిన దారుణం (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)
    తల్లిదండ్రులను ముక్కలుగా నరికి పడేసిన కొడుకు: జౌన్‌పూర్‌లో వెలుగుచూసిన దారుణం (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)

    అసలేం జరిగింది?

    నిందితుడు రింకూ (37) కలకత్తాలో ప్రేమ వివాహం చేసుకుని, గత మూడు నెలలుగా తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి అహ్మద్‌పూర్‌లో నివసిస్తున్నాడు. డిసెంబర్ 8న ఆస్తి, డబ్బు విషయంలో రింకూకు, అతని తల్లిదండ్రులకు మధ్య తీవ్రమైన వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ క్రమంలో కోపంతో ఊగిపోయిన రింకూ, తన తల్లి బబితా దేవి తలపై ఇనుప రోకలితో బలంగా కొట్టాడు. ఆమె కిందపడి ప్రాణభయంతో విలవిలలాడుతుండగా, తండ్రి అక్కడికి చేరుకున్నారు.

    పోలీసులకు సమాచారం ఇద్దామని ఆయన మొబైల్ తీయగానే, రింకూ అతనిపై కూడా అదే రోకలితో దాడి చేశాడు. తండ్రి కేకలు వేయకుండా గొంతుకు తాడు బిగించి ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేశాడు. తల్లిదండ్రులిద్దరూ చనిపోయారని నిర్ధారించుకున్నాక, నేరాన్ని కప్పిపుచ్చుకునేందుకు కిరాతకమైన ప్లాన్ వేశాడు.

    నిందితుడి వాంగ్మూలం

    నిందితుడు రింకూ పోలీసుల ఎదుట నేరాన్ని అంగీకరిస్తూ చెప్పిన విషయాలు అధికారులను సైతం నిశ్చేష్టులను చేశాయి.

    "తల్లిదండ్రులు మృతిచెందాక మృతదేహాలను ఎలా దాచాలో అర్థం కాలేదు. ఇంట్లోని బేస్‌మెంట్‌లో ఉన్న మెటల్ కటింగ్ సా (లోహాలను కోసే రంపం) తీసుకువచ్చాను. తల్లిదండ్రుల శరీరాలను చెరో మూడు ముక్కలుగా నరికాను. వాటిని ఆరు వేర్వేరు ప్లాస్టిక్ సంచుల్లో సర్ది, నా స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారు డిక్కీలో లోడ్ చేశాను. డిసెంబర్ 9న సాయంత్రం 4 నుంచి 5 గంటల మధ్య గోమతి నదిలోని బెలావ్ బ్రిడ్జి పైనుంచి ఆ సంచులను నదిలోకి విసిరేశాను" అని చెప్పాడు.

    అంతటితో ఆగకుండా, ఇంటికి వచ్చాక కారు డిక్కీని డిటర్జెంట్‌తో శుభ్రం చేశానని, అప్పటికి తన తల్లి కాలు ఒక ముక్క ఇంకా ఇంట్లోనే ఉండిపోయిందని గుర్తించినట్లు నిందితుడు తెలిపాడు. అదే రోజు ఆ మిగిలిన శరీర భాగాన్ని కూడా సంచిలో పెట్టి జలాల్‌పూర్ వద్ద నదిలో పడేశాడు. హత్యకు వాడిన ఇనుప రోకలి, రంపం, తల్లిదండ్రుల మొబైల్ ఫోన్లను ఇంటి రెండో అంతస్తులో ఇసుకలో పాతిపెట్టాడు.

    పోలీసుల చర్యలు

    నిందితుడి ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారించడంతో ఈ ఘోరం బయటపడింది. జౌన్‌పూర్ పోలీసులు రింకూపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) సెక్షన్ 103(1), 238/301 కింద కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశారు.

    News/News/తల్లిదండ్రులను ముక్కలుగా నరికి నదిలో పడేసిన కొడుకు: జౌన్‌పూర్‌లో వెలుగుచూసిన దారుణం
