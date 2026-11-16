Jay Shah : ఐసీసీ ఛైర్మన్గా జై షా కొనసాగింపు.. 2030 వరకు ఆ పదవిలోనే
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ఐసీసీ) ఛైర్మన్గా జై షా రెండోసారి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఇండోనేషియాలోని బాలిలో జరిగిన బోర్డు సమావేశాల్లో డైరెక్టర్లు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనితో 2030 చివరి వరకు ఆయన ఈ పదవిలో కొనసాగనున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి..
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ఐసీసీ) ఛైర్మన్గా జై షా రెండోసారి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు! ఇండోనేషియాలోని బాలిలో జరిగిన ఐసీసీ బోర్డు సమావేశాల్లో డైరెక్టర్లు చేసిన ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించడంతో, సోమవారం ఈ మేరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. వాస్తవానికి ఆయన తొలి మూడేళ్ల పదవీకాలం వచ్చే ఏడాదితో ముగియాల్సి ఉంది. అయితే ప్రపంచ క్రికెట్ విస్తరణ, పరిపాలనలో కంటిన్యుటీ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో బోర్డు ఆయనకు మరో విడత బాధ్యతలు అప్పగించింది.
తాజా నిర్ణయంతో 2030 చివరి వరకు జై షా ఐసీసీ ఛైర్మన్ కుర్చీలో కొనసాగుతారు.
2035 వరకు జరగబోయే మెగా టోర్నీల షెడ్యూల్ను ఐసీసీ ఆదివారమే ఖరారు చేసింది. ఇందులో భాగంగా 2029 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి భారత్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుండగా, 2031 వన్డే ప్రపంచకప్ను బంగ్లాదేశ్తో కలిసి భారత్ నిర్వహించనుంది. ఈ కీలక మెగా టోర్నీలకు ముందు జై షా ఐసీసీ సారథిగా కొనసాగడం మరో సానుకూల విషయం.
బాలి సమావేశాల్లో ఏకగ్రీవ ఆమోదం.. రెండో విడత బాధ్యతలు
బీసీసీఐ మాజీ కార్యదర్శి అయిన జై షా 2024 ఆగస్టులో తొలిసారి ఐసీసీ ఛైర్మన్గా ఎన్నికై, అదే ఏడాది డిసెంబర్లో అధికారికంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అప్పటి ఛైర్మన్ గ్రెగ్ బార్క్లే స్థానంలో ఆయన పగ్గాలు చేపట్టారు. ఇక బాలిలో తాజాగా జరిగిన వార్షిక బోర్డు సమావేశాల్లో ఆయన పేరును డైరెక్టర్లు ప్రతిపాదించగా, ఎలాంటి పోటీ లేకుండా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రికెట్ను కొత్త దేశాలకు విస్తరించే క్రమంలో నాయకత్వ మార్పు కంటే కొనసాగింపే మేలని ఐసీసీ బోర్డు అభిప్రాయపడింది. ఇటీవల ఐసీసీ ప్రకటించిన సుదీర్ఘ కాలపు పోటీల కార్యక్రమం ద్వారా చిన్న దేశాలకు మరిన్ని మ్యాచ్లు ఆడే అవకాశం కలుగుతోంది. మహిళల క్రికెట్ అభివృద్ధికి, అసోసియేట్ సభ్య దేశాల ప్రోత్సాహానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లు ఐసీసీ బోర్డు మరోసారి స్పష్టం చేసింది.
లాస్ ఏంజెలెస్ ఒలింపిక్స్ 2028.. కొత్త తరానికి చేరువయ్యే వేళ!
జై షా పదవీకాలంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు అతిపెద్ద పరీక్ష, గొప్ప అవకాశం 2028 లాస్ ఏంజెలెస్ ఒలింపిక్స్! దశాబ్దాల విరామం తర్వాత ఒలింపిక్ క్రీడల్లోకి క్రికెట్ తిరిగి అడుగుపెడుతున్న తరుణంలో, ఆ టోర్నీని విజయవంతం చేసే బాధ్యత ఇప్పుడు ఆయన భుజాలపై ఉంది.
"ఐసీసీ బోర్డు నాపై ఉంచిన నమ్మకానికి ఎంతో గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. నిరంతర మద్దతు, విశ్వాసం అందించిన ప్రతి డైరెక్టర్కు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఐసీసీ ఛైర్మన్గా సేవ చేయడం ఒక గౌరవం, అంతే పెద్ద బాధ్యత. ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రికెట్ ప్రయోజనాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సభ్య దేశాలతో కలిసి పనిచేయడానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నాను," అని జై షా ఒక అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
"మన క్రీడా చరిత్రలోనే అత్యంత కీలకమైన, ఉత్సాహభరితమైన దశలోకి మనం అడుగుపెడుతున్నాము. లాస్ ఏంజెలెస్ 2028 ఒలింపిక్ క్రీడల్లోకి క్రికెట్ తిరిగి రావడం మన ఆటను కొత్త ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయడానికి, కొత్త తరం ఆటగాళ్లను, అభిమానులను ఉత్తేజపరచడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది," అని ఆయన వివరించారు.
భవిష్యత్ తరాలకు బలమైన వారసత్వం.. 2035 వరకు మెగా టోర్నీలు
కేవలం టోర్నమెంట్లను నిర్వహించడంతోనే తమ బాధ్యత తీరిపోదని, క్రీడకు బలమైన భవిష్యత్తును నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉందని జై షా స్పష్టం చేశారు. అభిమానులు, ఆటగాళ్లు, వాణిజ్య భాగస్వాములు, ఇతర కీలక వర్గాల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని క్రికెట్ను మరింత స్థిరంగా తీర్చిదిద్దాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
"ప్రజలను ఏకం చేసే శక్తి క్రికెట్కు ఉందని నేను ఎప్పుడూ బలంగా నమ్ముతాను. బోర్డు, సభ్య దేశాల మద్దతుతో మా ఆశయాలను ఆచరణలో పెట్టడంపై దృష్టి సారిస్తాము. మేము సాధించే ప్రగతి రాబోయే తరాలకు శాశ్వత వారసత్వంగా నిలిచిపోయేలా కృషి చేస్తాము," అని జై షా ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
మరోవైపు ఆదివారం ఐసీసీ బోర్డు 2035 వరకు జరగబోయే ప్రధాన టోర్నీల తేదీలను ప్రకటించడంతో క్రికెట్ అభిమానుల్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. 2029లో భారత్ వేదికగా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, 2031లో భారత్-బంగ్లాదేశ్ సంయుక్త ఆతిథ్యంలో వన్డే ప్రపంచకప్ జరగనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More