హెచ్-1బీ వీసా వ్యవస్థ పూర్తిగా విఫలం: రద్దుకు జేడీ వ్యాన్స్ మద్దతు
హెచ్-1బీ వీసా విధానం తీవ్రంగా విఫలమైందని యూఎస్ ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వ్యాన్స్ వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికన్ కార్మికుల ఉపాధిని దెబ్బతీస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. తక్కువ వేతనాలకే విదేశీ శ్రామిక శక్తిని తెచ్చుకోవడానికి ఈ వ్యవస్థను వాడుకుంటున్నారని, దీనిని రద్దు చేయడానికే మొగ్గు చూపుతానని స్పష్టం చేశారు.
వాషింగ్టన్: అమెరికాలోని హెచ్-1బీ వీసా వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతిందని, దానిని రద్దు చేయడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని యూఎస్ ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వ్యాన్స్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తక్కువ వేతనాలకే విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకుంటూ కంపెనీలు అమెరికన్ల ఉద్యోగాలను కొల్లగొడుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. కేవలం ఐటీ కంపెనీలే కాకుండా అకౌంటింగ్ సంస్థలు కూడా ఈ వీసా విధానాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు.
మేధావుల పేరుతో తక్కువ జీతాల కొలువులు
అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన విదేశీ నిపుణులను తీసుకురావడానికి, తక్కువ వేతనాలతో స్థానిక ఉద్యోగులను తొలగించడానికి మధ్య చాలా వ్యత్యాసముందని వ్యాన్స్ స్పష్టం చేశారు. "సంవత్సరానికి 60,000 డాలర్లు సంపాదించే అమెరికన్ అకౌంటెంట్ను తొలగించి, ఆయన స్థానంలో 45,000 డాలర్ల జీతానికి విదేశీ అకౌంటెంట్ను నియమించడం అంటే మేధావులను దేశంలోకి తీసుకురావడం కాదు. అది అమెరికన్ ఉద్యోగాలను సర్వనాశనం చేయడమే. దేశ ప్రజలను మోసగించడమే" అని ఆయన నిలదీశారు.
$100,000 రుసుముపై గట్టి సమర్థన
కొత్త హెచ్-1బీ వీసా దరఖాస్తులపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం విధించిన 1,00,000 డాలర్ల (సుమారు రూ. 84 లక్షలు) ప్రత్యేక చెల్లింపు నిబంధనను వ్యాన్స్ గట్టిగా సమర్థించారు. 2025 సెప్టెంబర్లో అమెరికా వెలుపల ఉన్న విదేశీ ఉద్యోగుల కోసం ప్రవేశపెట్టిన ఈ రుసుమును 2026 సెప్టెంబర్లో మరింత పొడిగించారు. జాతీయ ప్రయోజనాలు ఉన్న కొన్ని ప్రత్యేక మినహాయింపులతో 2027 సెప్టెంబర్ 21 వరకు ఈ నిబంధన అమలులో ఉంటుంది.
తక్కువ జీతాలకు విదేశీయులను నియమించుకోవాలని చూసే కంపెనీలకు అడ్డుకట్ట వేయడమే ఈ రుసుము ముఖ్య ఉద్దేశమని వ్యాన్స్ స్పష్టం చేశారు. "స్థానిక అమెరికన్ అకౌంటెంట్ను తీసివేసి తక్కువ జీతానికి విదేశీ ఉద్యోగిని పెట్టుకోవాలనుకునే ఏ కంపెనీ కూడా లక్ష డాలర్లు చెల్లించడానికి ముందుకు రాదు" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అత్యధిక నైపుణ్యాలు, ఎక్కువ వేతనాలు ఇచ్చే అభ్యర్థులకే హెచ్-1బీ ప్రాధాన్యం దక్కాలనేది ప్రభుత్వ ఆలోచన అని వైట్హౌస్ వర్గాలు తెలిపాయి. 2025 ప్రొక్లమేషన్ అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రముఖ ఐటీ అవుట్సోర్సింగ్ సంస్థల నుంచి వచ్చే హెచ్-1బీ నమోదులు ఏకంగా 92 శాతం మేర పడిపోయాయని అమెరికా ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
కఠిన నిబంధనలు, న్యాయపోరాటాలు
మరోవైపు హెచ్-1బీ వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తెచ్చేందుకు ట్రంప్ యంత్రాంగం నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తోంది. సెప్టెంబర్ 18న జారీ చేసిన కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వు ప్రకారం.. హెచ్-1బీ దరఖాస్తులను పరిశీలించేటప్పుడు, సదరు సంస్థలు ఇప్పటికే అమెరికన్ ఉద్యోగులను తొలగించాయా లేదా భవిష్యత్తులో తొలగించే ఆలోచనలో ఉన్నాయా అనే అంశాన్ని నిశితంగా పరిశీలించాలని విదేశాంగ, కార్మిక, హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ శాఖలను ఆదేశించారు. అలాగే మునుపటి లేబర్ కండిషన్ అప్లికేషన్లను చట్టబద్ధంగా సమీక్షించాలని కార్మిక శాఖను ఆదేశించారు. ఎక్కువ వేతనాలు ఇచ్చే ఉద్యోగాలకే హెచ్-1బీ ఎంపికలో ప్రాధాన్యం ఇచ్చే 'వెయిటెడ్ సెలక్షన్ విధానాన్ని' కూడా సర్కార్ తీసుకొచ్చింది.
ఈ నిబంధనలు అమల్లో ఉన్నప్పటికీ, హెచ్-1బీ ప్రోగ్రామ్ను పూర్తిగా రద్దు చేయడమే సరైన పరిష్కారమని వ్యాన్స్ అభిప్రాయపడ్డారు. "ఈ వ్యవస్థ పూర్తిగా నాశనమైంది. దీనిని రద్దు చేయడానికే నేను పూర్తి మద్దతు ఇస్తాను. అయితే ఇది అమల్లో ఉన్నంత వరకు అమెరికన్ కార్మికుల హక్కులను కాపాడటమే మా ప్రాధాన్యం" అని తేల్చిచెప్పారు.
అయితే, ట్రంప్ సర్కార్ ప్రవేశపెట్టిన 1,00,000 డాలర్ల రుసుముపై అమెరికా న్యాయస్థానాల్లో చట్టపరమైన సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. సరైన నిబంధనలు, ప్రజా సంప్రదింపుల విధానాలు పాటించకుండా ఈ రుసుమును మోపారంటూ అక్టోబర్ 1న ఒక ఫెడరల్ జడ్జి ఈ రుసుము అమలును నిలిపివేశారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కూడా మరొక ఫెడరల్ కోర్టు ఈ రుసుముపై స్టే విధించిన సంగతి తెలిసిందే.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More