    జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్ 1 ఫలితాలు విడుదల: మీ స్కోర్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి

    JEE Mains 2026 result out: నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్ 1 ఫలితాలను విడుదల చేసింది. రికార్డు స్థాయిలో 96.26% హాజరు నమోదైన ఈ పరీక్ష స్కోర్ కార్డ్‌ను అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ చూడండి.

    Updated on: Feb 16, 2026 6:49 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇంజనీరింగ్ ఔత్సాహికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న జేఈఈ మెయిన్ 2026 (JEE Mains 2026) సెషన్ 1 ఫలితాలను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) ప్రకటించింది. జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్‌లో పాల్గొన్న అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను ఎన్‌టీఏ అధికారిక వెబ్‌సైట్ jeemain.nta.nic.in లో నేరుగా చూసుకోవచ్చు.

    జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్ 1 ఫలితాలు విడుదల: మీ స్కోర్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి (AI-generated image)
    జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్ 1 ఫలితాలు విడుదల: మీ స్కోర్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి (AI-generated image)

    ఈ ఏడాది బీఈ/బీటెక్ (B.E./B.Tech) పేపర్లకు ఏకంగా 96.26% హాజరు నమోదైందని, ఇది అభ్యర్థుల మధ్య ఉన్న పోటీ తీవ్రతను సూచిస్తోందని ఎన్‌టీఏ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

    జేఈఈ మెయిన్ ఫలితాలను చెక్ చేయడం ఎలా?

    మీ ఫలితాలను సులభంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ క్రింది దశలను అనుసరించండి:

    మొదట అధికారిక వెబ్‌సైట్ jeemain.nta.nic.in ని సందర్శించండి.

    • హోమ్ పేజీలో కనిపించే "JEE Mains Result 2026 for Session 1" లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.
    • మీ అప్లికేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ లేదా పాస్‌వర్డ్, అక్కడ కనిపించే సెక్యూరిటీ పిన్‌ను నమోదు చేయండి.
    • 'సబ్మిట్' బటన్ నొక్కగానే మీ స్కోర్ కార్డ్ స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది.
    • భవిష్యత్ అవసరాల కోసం (కౌన్సెలింగ్, అడ్మిషన్) స్కోర్ కార్డ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, కనీసం రెండు ప్రింటవుట్లు దగ్గర పెట్టుకోండి.

    స్కోర్ కార్డ్‌లో ఉండాల్సిన వివరాలు

    మీ ఫలితాల పత్రంలో ఈ క్రింది సమాచారం ఖచ్చితంగా ఉందో లేదో సరిచూసుకోండి:

    • అభ్యర్థి పేరు, రోల్ నంబర్, అప్లికేషన్ నంబర్.
    • తల్లిదండ్రుల వివరాలు.
    • సబ్జెక్టుల వారీగా పర్సంటైల్ స్కోర్లు.
    • మొత్తం (Total) పర్సంటైల్.
    • ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ (AIR), కేటగిరీ ర్యాంక్.
    • జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ (JEE Advanced) కి అర్హత సాధించారా లేదా అనే స్టేటస్.

    కేటగిరీల వారీగా ఆశించిన కటాఫ్ (Expected Cutoffs)

    జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ పరీక్షకు అర్హత సాధించడానికి ఉండాల్సిన సుమారు పర్సంటైల్ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    • కేటగిరీ - ఆశించిన కటాఫ్ పర్సంటైల్
    • జనరల్ (General): 93 - 95
    • జనరల్ : EWS, 80 - 82
    • ఓబీసీ: (OBC-NCL),79 - 81
    • ఎస్సీ (SC): 61 - 64
    • ఎస్టీ (ST): 48 - 50
    • దివ్యాంగులు (PwD): 0.001 - 1.0

    ఫలితాల తర్వాత ఏమిటి?

    జేఈఈ మెయిన్ స్కోర్ ఆధారంగా దేశంలోని ఎన్‌ఐటీలు (NITs), ఐఐఐటీలు (IIITs) మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక సాయంతో నడిచే విద్యాసంస్థల్లో (GFTIs) అడ్మిషన్లు లభిస్తాయి. మెయిన్స్‌లో అర్హత సాధించిన అగ్రశ్రేణి విద్యార్థులు మాత్రమే ఐఐటీలలో (IITs) ప్రవేశం కోసం జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ పరీక్ష రాయడానికి అవకాశం పొందుతారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. జేఈఈ మెయిన్ ఫలితాల కోసం వెబ్‌సైట్ ఏమిటి?

    మీరు jeemain.nta.nic.in వెబ్‌సైట్‌లో ఫలితాలను చూడవచ్చు.

    2. సెషన్ 1 పరీక్షలు ఎప్పుడు జరిగాయి?

    జనవరి 21 నుండి జనవరి 29, 2026 మధ్య వివిధ షిఫ్టుల్లో జరిగాయి.

    3. స్కోర్ కార్డ్‌లో తప్పులు ఉంటే ఏం చేయాలి?

    వెంటనే ఎన్‌టీఏ (NTA) అధికారులను సంప్రదించి, తప్పులను సరిదిద్దుకోవాలి.

    4. సెషన్ 2 కు మళ్లీ దరఖాస్తు చేయాలా?

    అవును, సెషన్ 1 రాసిన విద్యార్థులు కూడా తమ స్కోర్‌ను మెరుగుపరుచుకోవడానికి సెషన్ 2 కు హాజరు కావచ్చు.

