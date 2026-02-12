జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-1 ఫలితాల విడుదల వాయిదా.. కొత్త తేదీని ప్రకటించిన ఎన్టీఏ
JEE Mains 2026 session 1 result: జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-1 ఫలితాల విడుదల వాయిదా పడింది. ముందుగా ప్రకటించిన ఫిబ్రవరి 12కు బదులుగా, ఫిబ్రవరి 16న స్కోర్కార్డులు విడుదల చేయనున్నట్లు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) స్పష్టం చేసింది.
దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న జేఈఈ మెయిన్ (JEE Main) 2026 సెషన్-1 ఫలితాల ప్రకటనలో మార్పు చోటుచేసుకుంది. ముందుగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫిబ్రవరి 12న విడుదల కావాల్సిన ఫలితాలను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) వాయిదా వేసింది.
JEE ఫలితాలు ఎప్పుడు విడుదలవుతాయి?
తాజా సమాచారం ప్రకారం, జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-1 స్కోర్కార్డులు నాలుగు రోజులు ఆలస్యంగా, అంటే ఫిబ్రవరి 16న అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఫలితాల కోసం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు ఇది కొంత నిరాశ కలిగించే వార్త అయినప్పటికీ, అడ్మిషన్ల ప్రక్రియలో పారదర్శకత కోసం ఎన్టీఏ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
JEE ఫలితాలను ఎలా చూసుకోవాలి?
ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాత విద్యార్థులు తమ స్కోర్కార్డులను అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
హోమ్ పేజీలో కనిపించే ‘JEE Main 2026 Session 1 Scorecard’ లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
మీ అప్లికేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ (Date of Birth) వివరాలను నమోదు చేయాలి.
వివరాలు సమర్పించగానే మీ ఫలితం స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దానిని ప్రింటవుట్ తీసుకోవడం ఉత్తమం.
దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే ఈ పరీక్షకు ఈ ఏడాది భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. సెషన్-1 ఫలితాల వెల్లడి తర్వాత, సెషన్-2 కోసం దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభం కానుంది.