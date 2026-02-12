Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-1 ఫలితాల విడుదల వాయిదా.. కొత్త తేదీని ప్రకటించిన ఎన్‌టీఏ

    JEE Mains 2026 session 1 result: జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-1 ఫలితాల విడుదల వాయిదా పడింది. ముందుగా ప్రకటించిన ఫిబ్రవరి 12కు బదులుగా, ఫిబ్రవరి 16న స్కోర్‌కార్డులు విడుదల చేయనున్నట్లు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) స్పష్టం చేసింది.

    Published on: Feb 12, 2026 8:03 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న జేఈఈ మెయిన్ (JEE Main) 2026 సెషన్-1 ఫలితాల ప్రకటనలో మార్పు చోటుచేసుకుంది. ముందుగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫిబ్రవరి 12న విడుదల కావాల్సిన ఫలితాలను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) వాయిదా వేసింది.

    జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-1 ఫలితాల విడుదల వాయిదా.. కొత్త తేదీని ప్రకటించిన ఎన్‌టీఏ
    జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-1 ఫలితాల విడుదల వాయిదా.. కొత్త తేదీని ప్రకటించిన ఎన్‌టీఏ

    JEE ఫలితాలు ఎప్పుడు విడుదలవుతాయి?

    తాజా సమాచారం ప్రకారం, జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-1 స్కోర్‌కార్డులు నాలుగు రోజులు ఆలస్యంగా, అంటే ఫిబ్రవరి 16న అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఫలితాల కోసం ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు ఇది కొంత నిరాశ కలిగించే వార్త అయినప్పటికీ, అడ్మిషన్ల ప్రక్రియలో పారదర్శకత కోసం ఎన్‌టీఏ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

    JEE ఫలితాలను ఎలా చూసుకోవాలి?

    ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాత విద్యార్థులు తమ స్కోర్‌కార్డులను అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    • ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ jeemain.nta.nic.in ను సందర్శించాలి.
    • హోమ్ పేజీలో కనిపించే ‘JEE Main 2026 Session 1 Scorecard’ లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.
    • మీ అప్లికేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ (Date of Birth) వివరాలను నమోదు చేయాలి.
    • వివరాలు సమర్పించగానే మీ ఫలితం స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తుంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దానిని ప్రింటవుట్ తీసుకోవడం ఉత్తమం.

    దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటీలు, ఎన్ఐటీల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే ఈ పరీక్షకు ఈ ఏడాది భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. సెషన్-1 ఫలితాల వెల్లడి తర్వాత, సెషన్-2 కోసం దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభం కానుంది.

    recommendedIcon
    News/News/జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-1 ఫలితాల విడుదల వాయిదా.. కొత్త తేదీని ప్రకటించిన ఎన్‌టీఏ
    News/News/జేఈఈ మెయిన్ సెషన్-1 ఫలితాల విడుదల వాయిదా.. కొత్త తేదీని ప్రకటించిన ఎన్‌టీఏ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes