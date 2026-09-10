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ఇంట్లోకి చొరబడి మహిళ దుస్తులు పైకి లేపితే రేప్ కాదు : హైకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు

మహిళ ఇంట్లోకి అర్ధరాత్రి అక్రమంగా ప్రవేశించి, దుస్తులు పైకి లేపేందుకు ప్రయత్నించినంత మాత్రాన దానిని రేప్ యత్నంగా పరిగణించలేమని ఝార్ఖండ్ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. 26 ఏళ్ల నాటి కేసులో నిందితుడి శిక్షను సవరిస్తూ హైకోర్టు ఈ తీర్పు వెలువరించింది.

Updated on: Sep 10, 2026, 13:35:29 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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బాధితురాలి ఇంట్లోకి అర్ధరాత్రి వేళ అక్రమంగా ప్రవేశించి, ఆమె దుస్తులు పైకి లేపేందుకు ప్రయత్నించినంత మాత్రాన.. భారత శిక్షా స్మృతి ప్రకారం దానిని ‘రేప్ చేయడానికి జరిగిన యత్నం’ అనలేమని ఝార్ఖండ్ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. 26 ఏళ్ల నాటి ఒక కేసులో ట్రయల్ కోర్టు విధించిన నాలుగు సంవత్సరాల జైలు శిక్షను సవరిస్తూ, దీనిని ‘మహిళ శీలభంగానికి యత్నించడం’ కింద మార్చుతూ ఏకసభ్య ధర్మాసనం తీర్పు వెలువరించింది.

రేప్​ కేసుపై ఝార్ఖండ్ హైకోర్టు తీర్పు..
రేప్​ కేసుపై ఝార్ఖండ్ హైకోర్టు తీర్పు..

1999 డిసెంబర్ నాటి ఘటన..

ఈ కేసు వివరాల్లోకి వెళితే.. 1999 డిసెంబర్ 27న ఝార్ఖండ్ (అప్పటి బీహార్)లోని తూర్పు సింగ్‌భూమ్ జిల్లా చకులియా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఒక గ్రామంలో ఈ ఘటన జరిగింది. బాధితురాలు తన ఇంట్లో నిద్రపోతున్న సమయంలో, పురుషులెవరూ లేరని గమనించిన నిందితుడు అర్ధరాత్రి సమయంలో గడియ తీసి ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు. ఆమెపై చేయి వేసి, దుస్తులు లాగి లైంగిక దాడికి యత్నించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.

ఆమె గట్టిగా కేకలు వేయడంతో కుటుంబ సభ్యులు, పొరుగువారు అక్కడికి చేరుకున్నారు. అది చూసిన నిందితుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. దీనిపై డిసెంబర్ 31న పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసులు దాఖలు చేసిన ఛార్జ్‌షీట్ ఆధారంగా ఘాట్‌శిలా సెషన్స్ కోర్టు 2006 జులై 25న నిందితుడికి తీవ్రమైన నాలుగు సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది.

ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ నిందితుడు ఝార్ఖండ్ హైకోర్టును ఆశ్రయించాడు.

'ప్రత్యక్ష నేరపూరిత చర్య' కొరవడింది!

ఈ అప్పీలుపై విచారణ జరిపిన ఝార్ఖండ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ప్రదీప్ కుమార్ శ్రీవాత్సవ.. కేసు పూర్వాపరాలను, సాక్ష్యాధారాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. చట్టప్రకారం ఒక నేరం చేయడానికి పూనుకోవడానికి, లేదా కేవలం సిద్ధపడటానికి మధ్య స్పష్టమైన వ్యత్యాసం ఉంటుందని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.

"లైంగిక దాడికి (రేప్) స్పష్టమైన ప్రత్యక్ష చర్య జరగనంత వరకు, కేవలం దుస్తులు లాగడం లేదా అసభ్యంగా ప్రవర్తించడాన్ని ఐపీసీ ప్రకారం రేప్ యత్నంగా భావించలేము," అని జస్టిస్ ప్రదీప్ కుమార్ శ్రీవాత్సవ తమ తీర్పులో పేర్కొన్నారు.

లీగల్ పరిభాషలో ‘ఓవర్ట్ యాక్ట్’ అంటే ఒక నేరాన్ని అమలు చేయడానికి ప్రత్యక్షంగా వేసే భౌతిక అడుగు. బాధితురాలి సాక్ష్యాన్ని పరిశీలిస్తే, నిందితుడు రేప్ చేయడానికి స్పష్టమైన ప్రత్యక్ష చర్యకు పూనుకున్నట్లు ఎలాంటి ఆధారాలూ లేవని ధర్మాసనం తేల్చింది.

శిక్ష కాలం తగ్గింపు.. వెంటనే విడుదల

అయితే నిందితుడి ప్రవర్తన అసభ్యకరంగా, మహిళ శీలభంగానికి భంగం కలిగించేలా ఉందని కోర్టు అంగీకరించింది. ఈ కేసు జరిగి ఇప్పటికే 26 సంవత్సరాలు గడిచిపోవడం, నిందితుడికి అంతకుముందు ఎలాంటి నేర చరిత్ర లేకపోవడాన్ని కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుంది. విచారణ సమయంలో నిందితుడు ఇప్పటికే దాదాపు ఎనిమిది నెలల పాటు జైలు శిక్ష అనుభవించినందున, న్యాయ సూత్రాల ప్రకారం ఆ శిక్ష కాలమే సరిపోతుందని పేర్కొంటూ అతని నాలుగేళ్ల శిక్షను ఎనిమిది నెలలకు తగ్గించింది. దీనితో అతడిని విడుదల చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/ఇంట్లోకి చొరబడి మహిళ దుస్తులు పైకి లేపితే రేప్ కాదు : హైకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు
Home/News/ఇంట్లోకి చొరబడి మహిళ దుస్తులు పైకి లేపితే రేప్ కాదు : హైకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్యలు
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