శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
JSW Combat : ఫార్చ్యూనర్కు చెక్ పెట్టనున్న జేఎస్డబ్ల్యూ 'కాంబాట్'.. 5 కారణాలివే!
భారత ఎస్యూవీ మార్కెట్లో రెండు దశాబ్దాలుగా తిరుగులేని రారాజుగా వెలుగుతున్న టయోటా ఫార్చ్యూనర్కు గట్టి పోటీ ఎదురుకానుంది. రూ. 35 లక్షల ప్రారంభ ధరతో రాబోతున్న జేఎస్డబ్ల్యూ ‘కాంబాట్’ ఎస్యూవీ ఫార్చ్యూనర్ ఆధిపత్యానికి ఎలా సవాల్ విసరనుందో ఐదు కీలక కారణాల ద్వారా ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా డీ-సెగ్మెంట్ ల్యాడర్-ఫ్రేమ్ ఎస్యూవీ విభాగానికి టయోటా ఫార్చ్యూనర్ తిరుగులేని రారాజుగా కొనసాగుతోంది. నమ్మదగిన పనితీరు, అద్భుతమైన రీసేల్ విలువ, శక్తివంతమైన డీజిల్ ఇంజిన్, రోడ్డుపై మరే కారుకూ సాధ్యం కాని గంభీరమైన రూపంతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకుంది. అయితే చరిత్రలో ఏ చక్రవర్తికైనా ఏదో ఒక రోజు బలమైన పోటీదారు ఎదురుకాక తప్పదు. ఇప్పుడు సరిగ్గా అలాంటి సవాల్ విసరడానికే 'జేఎస్డబ్ల్యూ కాంబాట్' ఎస్యూవీ సిద్ధమవుతోంది! అమ్మకాల పరంగా ఫార్చ్యూనర్ రికార్డులను ఈ కొత్త కారు అందుకుంటుందా లేదా అన్నది వేచి చూడాలి. కానీ దశాబ్దాలుగా టయోటా కారునే నమ్ముకున్న కొనుగోలుదారులను సైతం ఒక్కసారి ఆలోచింపజేసే సత్తా ఈ వాహనానికి పుష్కలంగా ఉంది.
రాజకీయ నాయకులు, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, సినీ ప్రముఖుల కాన్వాయ్లలో తెల్ల రంగు ఫార్చ్యూనర్ ఒక స్టేటస్ సింబల్గా మారిపోయింది. అయితే రూ. 50 లక్షలకు పైగా వెచ్చిస్తున్నా కారు లోపల ఆధునిక ఫీచర్లు లేకపోవడం ఇటీవలి కాలంలో కొనుగోలుదారులను కొంత అసంతృప్తికి గురిచేస్తోంది. సరిగ్గా ఇలాంటి తరుణంలో ఫార్చ్యూనర్కు గట్టి పోటీనిచ్చే ఐదు ప్రధాన బలాలతో జేఎస్డబ్ల్యూ కాంబాట్ రంగంలోకి దిగుతోంది. అవి..
1. డీజిల్కు ప్రత్యామ్నాయంగా భవిష్యత్ అవసరాలకు తగిన హైబ్రిడ్ ఇంజిన్!
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ప్రసిద్ధి చెందిన ‘జెటూర్ టీ2’ ఆధారంగా రూపొందిన జేఎస్డబ్ల్యూ కాంబాట్ రాకతో, టయోటా ఫార్చ్యూనర్ అతిపెద్ద బలమే దానికి పెద్ద సవాలుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఫార్చ్యూనర్ ప్రధానంగా డీజిల్ ఇంజిన్పై ఆధారపడి నడుస్తుంది; దీనివల్ల అనేక ప్రాంతాల్లో పదేళ్ల డీజిల్ వాహనాల నిబంధన కొనుగోలుదారులకు పెద్ద అడ్డంకిగా మారింది. మరోవైపు కాంబాట్ ఎస్యూవీ హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్తో రానుండటం వల్ల వాహనాన్ని ఎక్కువ కాలం నిబంధనల భయం లేకుండా వాడుకునే వెసులుబాటు లభిస్తుంది. ఇంధన ఖర్చులు తగ్గడంతో పాటు ప్రభుత్వ నిబంధనల పరంగానూ హైబ్రిడ్ వాహనాలకు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. పట్టణ ప్రాంత కొనుగోలుదారులు ఫార్చ్యూనర్ను కాదని కాంబాట్ వైపు చూడటానికి ఈ ఒక్క కారణం చాలు.
2. ఫార్చ్యూనర్ పాత క్యాబిన్కు పోటీగా ఆధునిక ఇంటీరియర్!
టయోటా సంస్థ ఎన్నిసార్లు అప్డేట్ చేసినా, ఫార్చ్యూనర్ క్యాబిన్ లోపల కొత్త తరం ఎస్యూవీలలో కనిపించే ఆధునిక ఆకర్షణ కొరవడిందనే చెప్పాలి. దాదాపు రూ. 50 లక్షల వరకు ఖర్చు చేసే నేటి వినియోగదారులు కారులో పెద్ద టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లేలు, కనెక్టెడ్-కార్ టెక్నాలజీ, అధునాతన అడాస్ భద్రతా ఫీచర్లు, ప్రీమియం మెటీరియల్స్, పూర్తి డిజిటల్ అనుభూతిని కోరుకుంటున్నారు. ఈ విషయంలో జేఎస్డబ్ల్యూ కాంబాట్ అత్యంత ఆధునిక, టెక్నాలజీ ఆధారిత ప్రత్యామ్నాయంగా తనను తాను నిలబెట్టుకునే సువర్ణావకాశాన్ని కలిగి ఉంది.
3. రోడ్డుపై ఠీవీ.. ఫార్చ్యూనర్ను మించే రూపురేఖలు!
భారత రోడ్లపై ఫార్చ్యూనర్ మాదిరిగా గంభీరమైన ఉనికిని చాటుకునే వాహనాలు చాలా అరుదు. కానీ కాంబాట్ ఎస్యూవీ బాక్సీ డిజైన్, నిటారుగా ఉండే ఫ్రంట్ లుక్, వెడల్పాటి ట్రాక్, కఠినమైన ఆఫ్-రోడ్ శైలి ఫార్చ్యూనర్కు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా, ఇంకా చెప్పాలంటే అంతకంటే ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. మన దేశంలో ఎస్యూవీ కొనుగోలుదారులు ఇంజిన్ సామర్థ్యంతో పాటు కారు చూడ్డానికి ఎంత దర్జాగా ఉందన్న దానికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఆ లెక్కన కాంబాట్ డిజైన్ ఒక్కటే భారీ సంఖ్యలో కారు ప్రేమికులను ఆకర్షించగలదు.
4. ధర విషయంలో గట్టి దెబ్బ.. రూ. 35 లక్షల నుంచే షురూ?
టయోటా అనుసరిస్తున్న ధరల వ్యూహం వల్ల ఫార్చ్యూనర్ టాప్-ఎండ్ వేరియంట్లు ఏకంగా లగ్జరీ ఎస్యూవీల స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఒకవేళ జేఎస్డబ్ల్యూ సంస్థ కాంబాట్ ధరను పోటీతత్వంతో నిర్ణయిస్తే, కొనుగోలుదారులకు తక్కువ లేదా సమాన ధరలోనే ఎక్కువ టెక్నాలజీ, హైబ్రిడ్ ఇంజిన్, రోడ్డుపై ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తాయి. ఇది డబ్బుకు తగిన అత్యుత్తమ విలువను అందిస్తుంది. మార్కెట్ వర్గాల నివేదికల ప్రకారం జేఎస్డబ్ల్యూ కాంబాట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రారంభ ధర సుమారు రూ. 35 లక్షల వద్ద ఉండే అవకాశం ఉంది.
5. అంతర్జాతీయంగా నిరూపించుకున్న 'జెటూర్ టీ2' వారసత్వం!
మార్కెట్లోకి కొత్తగా వస్తున్న ఇతర బ్రాండ్ల కార్ల మాదిరిగా కాంబాట్ ఎలాంటి పూర్వాపరాలు లేకుండా అడుగుపెట్టడం లేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'జెటూర్ టీ2' పేరుతో అమ్ముడవుతున్న ఈ ఎస్యూవీ ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో తన సత్తా చాటి, వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంది. పూర్తిగా కొత్త ప్లాట్ఫామ్పై ప్రయోగం చేస్తున్నామన్న భయం లేకుండా, ప్రపంచ స్థాయిలో పనితీరును నిరూపించుకున్న ఒక నాణ్యమైన వాహనాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నామన్న భరోసా భారత కస్టమర్లకు లభిస్తుంది.
మొత్తం మీద దశాబ్దాల తరబడి ఫార్చ్యూనర్ నిర్మించుకున్న నమ్మకాన్ని, సర్వీస్ నెట్వర్క్ను ఒక్కరోజులో అధిగమించడం సులువు కాదు. అయితే ఆధునిక ఫీచర్లు, హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ, ఆకర్షణీయమైన ధరతో జేఎస్డబ్ల్యూ కాంబాట్ భారత ప్రీమియం ఎస్యూవీ మార్కెట్లో కొత్త సంచలనానికి తెరతీయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.