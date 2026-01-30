Edit Profile
    ప్రియుడితో భార్య జంప్.. మనస్తాపంతో భర్త, పెళ్లి కుదిర్చిన వ్యక్తి ఆత్మహత్య

    కర్ణాటకలో ఒకే పెళ్లి ఇద్దరి ప్రాణాలను బలితీసుకుంది. పెళ్లయిన మూడు నెలలకే భార్య తన ప్రియుడితో పారిపోవడంతో మనస్తాపం చెందిన భర్త, ఆ పెళ్లి కుదిర్చిన ఆమె బావ బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.

    Published on: Jan 30, 2026 2:25 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    కర్ణాటకలోని దావణగెరె జిల్లాలో హృదయవిదారక ఘటన వెలుగుచూసింది. వైవాహిక జీవితంలో తలెత్తిన చిచ్చు చివరకు ఇద్దరి ప్రాణాలను బలితీసుకుంది. కేవలం మూడు నెలల క్రితమే పెళ్లయిన ఓ యువతి తన ప్రియుడితో కలిసి పారిపోవడంతో ఆమె భర్త, ఆ పెళ్లికి మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించిన మరో వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.

    కర్ణాటక పోలీసుల దర్యాప్తు (ప్రతీకాత్మక చిత్రం) (Representational Photo/AFP)
    కర్ణాటక పోలీసుల దర్యాప్తు (ప్రతీకాత్మక చిత్రం) (Representational Photo/AFP)

    అసలేం జరిగిందంటే?

    గుమ్మనూరు గ్రామానికి చెందిన 30 ఏళ్ల యువకుడికి మూడు నెలల క్రితం వివాహమైంది. అయితే, గత సోమవారం ఆ యువతి 'గుడికి వెళ్తున్నాను' అని ఇంట్లో చెప్పి బయటకు వెళ్లి, తిరిగి రాలేదు. ఆమె తన ప్రియుడితో కలిసి పారిపోయిందని తెలియడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన భర్త సోమవారం సాయంత్రం ఇంట్లోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

    విషాదం అక్కడితో ఆగలేదు. ఆ యువకుడి మరణవార్త విన్న 36 ఏళ్ల మరో వ్యక్తి (ఆమెకు బావ వరస అవుతాడు) కూడా ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. మృతుడు అనేకొండ గ్రామానికి చెందినవాడని, ఆయనే ఈ పెళ్లి కుదిర్చారని పోలీసులు తెలిపారు. తనవల్లనే ఈ పెళ్లి జరిగిందన్న అపరాద భావన లేదా భయంతో ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకుని ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు.

    సూసైడ్ నోట్‌లో కీలక విషయాలు

    ఆత్మహత్యకు ముందు భర్త ఒక లేఖ రాశాడు. తన మరణానికి భార్య, ఆమె ప్రియుడు, మరో ఇద్దరు బంధువులే కారణమని అందులో పేర్కొన్నాడు. తన భార్య, ఆమె ప్రియుడు కలిసి తనను బెదిరించారని ఆరోపించాడు. ఈ లేఖ ఆధారంగా పోలీసులు బుధవారం సదరు యువతిని ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించిన (Abetment of suicide) ఆరోపణలపై అరెస్ట్ చేశారు.

    ముందే ఉన్న ప్రేమ వ్యవహారం?

    ఈ కేసులో మరో ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. పెళ్లయిన కొద్ది రోజులకే ఆ యువతి తన భర్త, అత్తమామలపై వేధింపుల ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే, దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులకు మరో కోణం కనిపించింది. "ఆ యువతికి పెళ్లికి ముందే వేరే వ్యక్తితో సంబంధం ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా తెలుస్తోంది. అందుకే ఆమె పెళ్లయిన తర్వాత వేధింపుల ఆరోపణలు చేసి ఉండొచ్చు" అని ఓ పోలీసు అధికారి వెల్లడించారు.

    ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై దావణగెరె పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పెళ్లి వల్ల ఇరు కుటుంబాల్లో విషాదం నిండటంతో స్థానికులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.

    గమనిక: మీకు లేదా మీకు తెలిసిన వారికి ఆత్మహత్య ఆలోచనలు ఉంటే లేదా మానసిక ఒత్తిడితో బాధపడుతుంటే, వెంటనే నిపుణుల సహాయం తీసుకోండి. హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లు: > * ఆసరా: 022 2754 6669

    రోష్ని ఫౌండేషన్ (సికింద్రాబాద్): 040-66202000, 040-66202001

    వన్ లైఫ్: 78930 78930

