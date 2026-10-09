కియా సోనెట్తో డీపీఎఫ్ తిప్పలు: రూ.11 లక్షలు వెనక్కి ఇవ్వాలని కోర్టు ఆదేశం!
కియా సోనెట్ డీజిల్ కారులో పదే పదే డీపీఎఫ్ (DPF) సమస్య తలెత్తడంతో కర్నూలు జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్ కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 10.99 లక్షలను 9 శాతం వడ్డీతో రీఫండ్ చేయాలని, అలాగే బాధితుడికి రూ. 1.10 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని కియా ఇండియాను, స్థానిక డీలర్ను ఆదేశించింది.
కర్నూలు: కొత్త కారు కొనుగోలు చేసిన కొద్ది రోజులకే పదే పదే సమస్యలు ఎదురై, సర్వీస్ సెంటర్ చుట్టూ తిరిగినా పరిష్కారం లభించని ఒక వాహనదారుడికి వినియోగదారుల కోర్టు భారీ ఉపశమనం కలిగించింది. వాహనంలో తలెత్తిన లోపాన్ని వారంటీ వ్యవధిలో శాశ్వతంగా సరిదిద్దకపోవడం 'సేవా లోపమే' అని స్పష్టం చేస్తూ, కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 10.99 లక్షలను వడ్డీతో సహా వినియోగదారుడికి తిరిగి చెల్లించాలని కర్నూలు జిల్లా వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్ తీర్పు వెలువరించింది.
15 సార్లకు పైగా సర్వీస్ సెంటర్కు వెళ్లినా తగ్గని డీపీఎఫ్ సమస్య
ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఒక వినియోగదారుడు మార్చి 2022లో రూ. 13.69 లక్షలు (ఆన్-రోడ్ ధర) వెచ్చించి 'కియా సోనెట్ హెచ్టీఎక్స్ డీజిల్' (Kia Sonet HTX Diesel) కారును కొనుగోలు చేశారు. వాహన భద్రత కోసం మార్చి 2027 వరకు వర్తించేలా ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీని కూడా తీసుకున్నారు. అయితే, కారు కొన్న కొద్ది రోజులకే, అంటే కేవలం 364 కిలోమీటర్లు తిరిగిన సమయానికే వాహనంలోని ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్లో "డీజిల్ ఫిల్టర్ రీజెనరేషన్ రిక్వెస్ట్" (DPF Warning) అనే హెచ్చరిక ప్రత్యక్షమైంది.
ఈ సమస్య పరిష్కారం కోసం బాధితుడు కారును దాదాపు 15 సార్లకు పైగా కర్నూలులోని ఆమోదిత 'ఎమ్జీ బ్రదర్స్ కియా' సర్వీస్ సెంటర్కు తీసుకెళ్లారు. సర్వీస్ సెంటర్ సిబ్బంది డీపీఎఫ్ రీజెనరేషన్ చేయడం, సెన్సార్లు, బ్యాటరీ మార్చడం, ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ రిఫర్బిష్మెంట్, ఈసీఎమ్ (ECM) సాఫ్ట్వేర్ అప్గ్రేడ్ వంటి అనేక పనులు చేశారు. సర్వీస్ సెంటర్ ఇచ్చిన సూచనల ప్రకారం హైవేలపై కారును నడిపినప్పటికీ, వార్నింగ్ లైట్ పదే పదే రావడం ఆగలేదు. దీంతో విసిగిపోయిన యజమాని రీఫండ్ లేదా కొత్త కారు ఇవ్వాలని కోరుతూ వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించారు.
డ్రైవింగ్ పద్ధతిపై సాకులు చెల్లవు: సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ఉటంకించిన కమిషన్
విచారణ సందర్భంగా కియా ఇండియా, ఎమ్జీ బ్రదర్స్ డీలర్షిప్ తమ వాదనలను వినిపిస్తూ.. కారు ఇప్పటికే 43,000 కిలోమీటర్లు తిరిగిందని, వాహనం సురక్షితంగానే ఉందని పేర్కొన్నాయి. బీఎస్-VI (BS-VI) డీజిల్ వాహనాల్లో నగర ట్రాఫిక్, తక్కువ దూరం ప్రయాణించడం, ఇంధన నాణ్యత వంటి కారణాల వల్ల డీపీఎఫ్ హెచ్చరికలు రావడం సాధారణమేనని, ఎలుకలు వైర్లు కొరకడం వల్ల కూడా సమస్య వచ్చిందని వాదించాయి.
అయితే కర్నూలు జిల్లా వినియోగదారుల ఫోరం ఛైర్మన్ కరణం కిశోర్ కుమార్, సభ్యులు ఎన్. నారాయణ రెడ్డి, ఎస్. నజీమా కౌసర్ లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ వాదనలను తోసిపుచ్చింది. 2024 నాటి సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పును (డైమ్లర్ క్రిస్లర్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వర్సెస్ కంట్రోల్స్ & స్విచ్ గేర్ కంపెనీ లిమిటెడ్) ఈ సందర్భంగా కమిషన్ ఉటంకించింది.
"అత్యంత సంక్లిష్టమైన ఉద్గార నియంత్రణ వ్యవస్థల (Emission Control Systems) సాంకేతిక అంశాలపై సాధారణ వాహన కొనుగోలుదారుడికి పరిజ్ఞానం ఉంటుందని ఆశించలేం" అని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
నగరాల్లో కారును నడపడం అనేది తప్పుడు వినియోగం కిందకు రాదని, ఒకవేళ ప్రత్యేక డ్రైవింగ్ నిబంధనలు ఉంటే వాటిని ముందే కస్టమర్కు స్పష్టంగా వివరించాల్సి ఉంటుందని కమిషన్ తెలిపింది.
45 రోజుల్లోగా డబ్బులు చెల్లించాలని ఆదేశం
ఉత్పత్తి లోపం (Manufacturing Defect) అని పూర్తిస్థాయిలో నిరూపితం కాకపోయినప్పటికీ, వారంటీ వ్యవధిలో పదే పదే వస్తున్న సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపకపోవడం కచ్చితంగా సేవా లోపమే అవుతుందని కమిషన్ నిర్ధారించింది.
బాధితుడు కారును తిరిగి అప్పగించిన తర్వాత, కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 10,99,890 ను 9 శాతం వార్షిక వడ్డీతో (కేసు దాఖలు చేసిన ఫిబ్రవరి 25, 2026 నుంచి) చెల్లించాలని కియా ఇండియా, ఎమ్జీ బ్రదర్స్ డీలర్ను ఉమ్మడిగా ఆదేశించింది. దీంతో పాటు మానసిక వేదనకు పరిహారంగా రూ. 1 లక్ష, కోర్టు ఖర్చుల కింద రూ. 10,000 చొప్పున 45 రోజుల్లోగా చెల్లించాలని స్పష్టం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More