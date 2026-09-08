Kia Sorento on road price : హైదరాబాద్లో కియా సోరెంటో ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ వివరాలు..
Kia Sorento on road price in Hyderabad : కియా సోరెంటో ఎస్యూవీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? మరి హైదరాబాద్లో ఈ సోరెంటో ఎస్యూవీ ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ ఎంతో మీకు తెలుసా? పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ కియా మోటార్స్.. తన ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్యూవీ ‘సోరెంటో’ను ఇండియాలో ఇటీవలే లాంచ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ 6 సీటర్, 7 సీటర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. మరి మీరు కూడా ఈ కియా సోరెంటోని కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. హైదరాబాద్లో కియా సోరెంటో ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
హైదరాబాద్లో కియా సోరెంటో ఆన్రోడ్ ప్రైజ్..
కియా సోరెంటో హెచ్టీఈ 7 సీటర్ డీజిల్- రూ. 34.86 లక్షలు
హెచ్టీఈ హైబ్రిడ్ 7 సీటర్ పెట్రోల్- రూ. 36.52 లక్షలు
హెచ్టీఈ (ఓ) 7 సీటర్ డీజిల్- రూ. 36.52 లక్షలు
హెచ్టీఈ (ఓ) హైబ్రిడ్ 7 సీటర్ పెట్రోల్- రూ. 38.37 లక్షలు
హెచ్టీకే 7 సీటర్ డీజిల్- రూ. 40.21 లక్షలు
హెచ్టీకే 6 సీటర్ డీజిల్- రూ. 40.45 లక్షలు
హెచ్టీకే (ఏ) 7 సీటర్ డీజిల్- రూ. 41.68 లక్షలు
హెచ్టీకే (ఏ) 6 సీటర్ డీజిల్- రూ. 41.68 లక్షలు
హెచ్టీకే (ఏ) బ్లాక్ లైన్ 7 సీటర్ డీజిల్- రూ. 41.68 లక్షలు
హెచ్టీకే (ఏ) బ్లాక్ లైన్ 6 సీటర్ డీజిల్- రూ. 41.93 లక్షలు
హెచ్టీకే హైబ్రిడ్ 7 సీటర్ పెట్రోల్- రూ. 42.05 లక్షలు
హెచ్టీకే (ఏ) 7 సీటర్ హైబ్రిడ్- రూ. 43.28 లక్షలు
హెచ్టీకే (ఏ) బ్లాక్ లైన్ హైబ్రిడ్ 7 సీటర్- రూ. 43.53 లక్షలు
హెచ్టీకే (ఏ) హైబ్రిడ్ 6 సీటర్ పెట్రోల్- రూ . 43.53 లక్షలు
హెచ్టీకే (ఏ) బ్లాక్ లైన్ హైబ్రిడ్ 6 సీటర్- రూ. 43.77 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ 7 సీటర్ డీజిల్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 46.35 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ 6 సీటర్ డీజిల్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 46.60 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ బ్లాక్ లైన్ 7 సీటర్ డీజిల్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 46.60 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ (ఏ) బ్లాక్ లైన్ హైబ్రిడ్ 6 సీటర్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 46.72 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ బ్లాక్ లైన్ 6 సీటర్ డీజిల్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 46.48 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ (ఏ) 7 సీటర్ డీజిల్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 47.58 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ (ఏ) 6 సీటర్ డీజిల్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 47.83 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ (ఏ) బ్లాక్ లైన్ 7 సీటర్ డీజిల్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 48.07 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ హైబ్రిడ్ 7 సీటర్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 48.19 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ బ్లాక్ లైన హైబ్రిడ్ 7 సీటర్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 48.44 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ హైబ్రిడ్ 6 సీటర్ ఏడబ్ల్యూడీ పెట్రోల్- రూ. 48.44 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ బ్లాక్ లైన్ హైబ్రిడ్ 6 సీటర్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 48.69 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ (ఏ) హైబ్రిడ్ 7 సీటర్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 49.42 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ (ఏ) బ్లాక్ లైన్ హైబ్రిడ్ 7 సీటర్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 49.67 లక్షలు
హెచ్టీఎక్స్ (ఏ) హైబ్రిడ్ 6 సీటర్ ఏడబ్ల్యూడీ- రూ. 49.67 లక్షలు
సాధారణంగా ఏదైనా కారును లాంచ్ చేసినప్పుడు.. ఆటోమొబైల్ సంస్థలు కేవలం ఎక్స్షోరూం ధరను మాత్రమే ప్రకటిస్తాయి. కానీ వాటి ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ వేరుగా ఉంటాయి. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్స్లు వేరువేరుగా ఉండటం ఇందుకు కారణం. అందుకే ఏదైనా వాహనాన్ని కొనేముందు దాని ఎక్స్షోరూం ధరతో పాటు ఆన్రోడ్ ప్రైజ్ని తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More